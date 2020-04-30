30 апреля 2020, 23:17
Власти Грозного переложили на волонтеров ответственность за санитарию при раздаче хлеба
Волонтеры, которые развозят хлеб жителям Грозного, получают средства защиты, однако власти не могут проследить за выполнением санитарных норм каждого из них, сообщили в районной префектуре. Бесплатный хлеб не всегда раздают люди в масках и перчатках, пожаловались опрошенные "Кавказским узлом" грозненцы.
Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсети обратили внимание на антисанитарию при раздаче хлеба на благотворительной акции, организованной фондом Кадырова: волонтеры работали без масок и перчаток. Ранее, 12 апреля, подобный видеоролик о продуктовой помощи был опубликован в Instagram-паблике телерадиокомпании "Грозный". Хлеб, предназначенный для малоимущих, волонтеры сгружали на расстеленную прямо на землю клеенку, те, кто помогал разгружать и собирать продуктовые наборы, были без элементарных средств защиты, отметили пользователи соцсети.
С 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры из-за распространения вируса, въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома. О динамике распространения вируса на юге России и Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".
У руководителей округов в Грозном имеются списки малоимущих, которым традиционно оказывается помощь, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" префектуре Октябрьского района города, добавив, что акция с раздачей хлеба охватывает всех горожан.
"Хлеб раздается практически всем. В каждом округе [Грозного] у руководителя есть списки малоимущих, нуждающихся. Акция пока касается только Грозного", - сообщила представитель префектуры.
На вопрос корреспондента "Кавказского узла" о несоблюдении санитарных норм при раздаче хлеба в префектуре выразили недоумение.
"Мы не видели таких комментариев в соцсетях. Всем, кто к нам приходят в префектуру [волонтеры, участвующие в раздаче. – Прим. "Кавказского узла"], мы раздаем антисептики, маски. Мы информируем об этом в Instagram, там есть фото. Хлеб развозится на машинах, я не могу утверждать, как он раздается, потому что мы не сопровождаем каждую машину. Я лично не видела, однако все проинформированы, всем выдаются средства санитарной защиты, мы проводим дезинфекцию вплоть до подъездов в домах", - пояснила сотрудница префектуры.
На странице префектуры Октябрьского района Грозного в Instagram (2736 подписчиков) опубликовано несколько коллажей из фото с акций по раздачи хлеба. На нескольких из них волонтеры в перчатках и маске, на других – без средств индивидуальной защиты. На фото хлеб горой лежит в машине на постеленной клеенке, на одном из фото – хлеб также горой лежит в багажнике и салоне легковой машины на клеенке. Под постами опубликованы единичные комментарии со словами "Амин".
Подобные фотографии опубликованы также на странице префектуры Заводского района Грозного в Instagram.
Опрошенные корреспондентами "Кавказского узла" жители чеченской столицы заявили, что волонтеры не всегда соблюдают меры санитарной безопасности, когда привозят и раздают хлеб.
"Хлеб нам, как нуждающимся, привозят регулярно, также время от времени получаем другую продуктовую помощь. На днях, например, выдали по мешку лука, сахар, рис. Но почему-то те, кто занимается раздачей, не соблюдают никаких санитарных норм. Ни масок на них нет, ни перчаток, хлеб развозят на бортовой "Газели". Буханки накиданы в кузов, внизу постелена клеенка и все", - рассказала жительница Грозного Асет.
"Иногда на бортовой машине [продукты и хлеб] могут привезти, иногда в багажнике легковушки. Хлеб берут голыми руками и раздают без перчаток", - заметил грозненец Усам.
"Нам [28 апреля] привозили хлеб. Приехал парень на машине, достал из багажника несколько буханок и занес домой. Перчаток на руках я не видела, да и защитной маски не было", - заявила Лиза.
По словам другого местного жителя Аслана, волонтеры, привозившие хлеб на прошлой неделе, были в перчатках и масках. "А накануне какой-то молодой человек хлеб привозил, так он и без перчаток, и без маски был", - добавил Аслан.
"Парень, который возит нам хлеб, всегда бывает в перчатках и масках. Очень вежливый, обходительный юноша", - отметила пенсионерка Каха.
Грозненец Тамерлан не видел, чтобы хлеб бесплатно развозили по домам горожан. "Фотографии раздачи хлеба без масок и перчаток я видел лишь в Instagram. Сам я целый день дома, я ничего такого не видел сам. В магазине хлеб раздавали бесплатно, я лично видел", - сообщил Тамерлан.
Получить комментарии в Фонде имени Ахмата-хаджи Кадырова корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.
По официальным данным на 30 апреля всего в Чечне зафиксировано 485 случаев инфицирования коронавирусом. Активных зараженных, то есть за исключением умерших и излечившихся, в республике - 351. Число умерших достигло семи, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф".
Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина".
источник: корреспонденты "Кавказского узла"