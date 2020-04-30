Власти Грозного переложили на волонтеров ответственность за санитарию при раздаче хлеба

30 апреля 2020, 23:17

Волонтеры, которые развозят хлеб жителям Грозного, получают средства защиты, однако власти не могут проследить за выполнением санитарных норм каждого из них, сообщили в районной префектуре. Бесплатный хлеб не всегда раздают люди в масках и перчатках, пожаловались опрошенные "Кавказским узлом" грозненцы.

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсети обратили внимание на антисанитарию при раздаче хлеба на благотворительной акции, организованной фондом Кадырова: волонтеры работали без масок и перчаток. Ранее, 12 апреля, подобный видеоролик о продуктовой помощи был опубликован в Instagram-паблике телерадиокомпании "Грозный". Хлеб, предназначенный для малоимущих, волонтеры сгружали на расстеленную прямо на землю клеенку, те, кто помогал разгружать и собирать продуктовые наборы, были без элементарных средств защиты, отметили пользователи соцсети.

С 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры из-за распространения вируса, въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома. О динамике распространения вируса на юге России и Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

У руководителей округов в Грозном имеются списки малоимущих, которым традиционно оказывается помощь, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" префектуре Октябрьского района города, добавив, что акция с раздачей хлеба охватывает всех горожан.

"Хлеб раздается практически всем. В каждом округе [Грозного] у руководителя есть списки малоимущих, нуждающихся. Акция пока касается только Грозного", - сообщила представитель префектуры.

На вопрос корреспондента "Кавказского узла" о несоблюдении санитарных норм при раздаче хлеба в префектуре выразили недоумение.

"Мы не видели таких комментариев в соцсетях. Всем, кто к нам приходят в префектуру [волонтеры, участвующие в раздаче. – Прим. "Кавказского узла"], мы раздаем антисептики, маски. Мы информируем об этом в Instagram, там есть фото. Хлеб развозится на машинах, я не могу утверждать, как он раздается, потому что мы не сопровождаем каждую машину. Я лично не видела, однако все проинформированы, всем выдаются средства санитарной защиты, мы проводим дезинфекцию вплоть до подъездов в домах", - пояснила сотрудница префектуры.

На странице префектуры Октябрьского района Грозного в Instagram (2736 подписчиков) опубликовано несколько коллажей из фото с акций по раздачи хлеба. На нескольких из них волонтеры в перчатках и маске, на других – без средств индивидуальной защиты. На фото хлеб горой лежит в машине на постеленной клеенке, на одном из фото – хлеб также горой лежит в багажнике и салоне легковой машины на клеенке. Под постами опубликованы единичные комментарии со словами "Амин". Подобные фотографии опубликованы также на странице префектуры Заводского района Грозного в Instagram.

Опрошенные корреспондентами "Кавказского узла" жители чеченской столицы заявили, что волонтеры не всегда соблюдают меры санитарной безопасности, когда привозят и раздают хлеб.

"Хлеб нам, как нуждающимся, привозят регулярно, также время от времени получаем другую продуктовую помощь. На днях, например, выдали по мешку лука, сахар, рис. Но почему-то те, кто занимается раздачей, не соблюдают никаких санитарных норм. Ни масок на них нет, ни перчаток, хлеб развозят на бортовой "Газели". Буханки накиданы в кузов, внизу постелена клеенка и все", - рассказала жительница Грозного Асет.

"Иногда на бортовой машине [продукты и хлеб] могут привезти, иногда в багажнике легковушки. Хлеб берут голыми руками и раздают без перчаток", - заметил грозненец Усам.

"Нам [28 апреля] привозили хлеб. Приехал парень на машине, достал из багажника несколько буханок и занес домой. Перчаток на руках я не видела, да и защитной маски не было", - заявила Лиза.

По словам другого местного жителя Аслана, волонтеры, привозившие хлеб на прошлой неделе, были в перчатках и масках. "А накануне какой-то молодой человек хлеб привозил, так он и без перчаток, и без маски был", - добавил Аслан.

"Парень, который возит нам хлеб, всегда бывает в перчатках и масках. Очень вежливый, обходительный юноша", - отметила пенсионерка Каха.

Грозненец Тамерлан не видел, чтобы хлеб бесплатно развозили по домам горожан. "Фотографии раздачи хлеба без масок и перчаток я видел лишь в Instagram. Сам я целый день дома, я ничего такого не видел сам. В магазине хлеб раздавали бесплатно, я лично видел", - сообщил Тамерлан.

Получить комментарии в Фонде имени Ахмата-хаджи Кадырова корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

По официальным данным на 30 апреля всего в Чечне зафиксировано 485 случаев инфицирования коронавирусом. Активных зараженных, то есть за исключением умерших и излечившихся, в республике - 351. Число умерших достигло семи, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина".