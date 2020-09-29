Рамзан Кадыров и гости многолюдной свадьбы Абубакара Кадырова. Скриншот сообщения канала ЧП Чечня в instagram https://www.instagram.com/p/CEzOgP3iNWi/

29 сентября 2020, 14:57

Кадыров оправдался за отсутствие масок на свадьбе племянника

На свадьбе Абубакара Кадырова в Ахмат-Юрте присутствовали только те, кто уже переболел коронавирусом или имел справку об отсутствии инфекции, заявил глава Чечни в ответ на критику за нарушение масочного режима. При этом Рамзан Кадыров потребовал от подчиненных усилить контроль за проведением свадеб и поминок.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни неоднократно критиковали местных чиновников за двойные стандарты в вопросе соблюдения мер профилактики коронавируса. Так, 6 сентября глава Чечни сообщил о свадьбе племянника и опубликовал шестиминутный видеоролик, вызвав недовольство пользователей Instagram, которые указали на отсутствие масок у участников торжества.

25 сентября Рамзан Кадыров и его окружение приехали в село Рошни-Чу на похороны умершего от коронавируса депутата Госдумы Вахи Агаева без защитных масок. На многолюдных похоронах не соблюдались санитарные правила, обязательные для рядовых граждан, указали корреспонденту "Кавказского узла" жители Чечни. О других случаях, которые демонстрируют пренебрежение Кадырова масочным режимом, говорится в материале "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Выступая на заседании оперативного штаба Чечни, Рамзан Кадыров ответил на претензии, связанные с отсутствием защитных масок у участников свадьбы его племянника Абубакара Кадырова, которая прошла в родовом селении Кадыровых Ахмат-Юрте. "Всех, кто у нас [на свадьбе] был, мы знали. Они были уже переболевшими и имели антитела или имели справки, [что] не были зараженными коронавирусом. После этого никто из тех, кто там был, не заразился", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление главы республики, прозвучавшее 28 сентября в вечерних новостях телекомпании "Грозный".

Заседание оперативного штаба в Чечне 28 сентября 2020 года. Стоп-кадр видео ЧГТРК "Грозный", https://youtu.be/d33_N6E8GlIОн отметил, что подобным образом организуются и другие мероприятия. "Даже если мы организуем зикр (религиозный обряд. - Прим. "Кавказского узла"), приглашаем именно тех, у кого есть антитела, чтобы не случилось зло (то есть не распространилась болезнь. - Прим. "Кавказского узла") - это обязанность перед мусульманами. Потому максимально мы принимаем меры предосторожности, даже если их не озвучиваем каждому", - подчеркнул Кадыров.

При этом глава Чечни призвал местных жителей сократить время пребывания людей на поминках (тезете), соблюдать социальную дистанцию и другие меры предосторожности при проведении свадебных торжеств.

Требование носить маску в общественных местах действует в Чечне с 6 мая. В конце июля Рамзан Кадыров, по его словам, во время прогулки по Грозному не встретил людей в масках, и контроль стал жестче. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни признались, что, несмотря на жесткие требования соблюдать масочный режим, придерживаются его лишь формально, к тому же используют одну и ту же маску длительное время.

Ситуацию с COVID-19 в республике Кадыров охарактеризовал как "благоприятную", но не в той степени, чтобы снимать ограничения. "Несмотря на благоприятную ситуацию, нужно строго соблюдать меры предосторожности - от социальной дистанции до ношения масок", - подчеркнул он.

Глава Чечни поручил спикеру парламента Магомеду Даудову, возглавляющему Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции в республике, усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости коронавирусом в Чечне, по официальным данным, является наименьшим в регионах СКФО и ЮФО: 163,93 случая на каждые 100 тысяч населения. В республике на сегодняшний день меньше больных коронавирусом, чем в других регионах юга России - 513 пациентов. Суточный прирост заражений также минимален и равен пяти. За все время пандемии в Чечне заразились коронавирусом 2424 человека, 40 из них скончались, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Кадыров, его окружение и близкие не носят маски во время свадеб и похорон, чтобы показать социальную пропасть между своим окружением и рядовыми жителями, заявил ранее корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Кутаев. "Он просто не задумывается о реакции остальных жителей республики. Изначально он все эти указы про обязательное ношение масок спускал, поскольку это было требованием федерального центра. Кадыров себя не противопоставляет обществу в этом вопросе", - сказал Кутаев.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Житель Чечни публично извинился за фейк о коронавирусе", "Грозненка публично извинилась за паническое сообщение о коронавирусе", "Комментаторы сюжета о закрытой в Грозном клинике призвали сделать анализ на COVID-19 бесплатным".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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