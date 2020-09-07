Отказ от масок на свадьбе племянника Кадырова возмутил пользователей соцсетей

07 сентября 2020, 11:51

Гости многолюдной свадьбы Абубакара Кадырова, в том числе глава Чечни, проигнорировали действующий в республике масочный режим, обратили внимание пользователи соцсетей и местные жители, посмотревшие видеоотчет о пышном торжестве.

Как писал "Кавказский узел", масочный режим в Чечне был ужесточен после того, как в конце июля Рамзан Кадыров возмутился тем, что во время прогулки по Грозному не встретил людей в масках. При этом сам Кадыров и его приближенные демонстративно игнорируют масочный режим, что мешает жителям Чечни смириться с ограничениями, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Жители Чечни неоднократно критиковали местных чиновников за двойные стандарты в вопросе соблюдения карантина. Так, 6 июня Рамзан Кадыров и другие высокопоставленные чиновники на пятничной молитве в мечети, в отличие от других верующих, были без масок. 9 августа Кадыров на встрече с группой блогеров был без маски, как и его гости. Пользователи соцсети упрекнули главу Чечни за пренебрежение правилами, выполнения которых требуют от жителей республики.

О женитьбе племянника Рамзан Кадыров сообщил 6 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Женился мой дорогой племянник, хафиз Священного Корана, молодой и перспективный боец спортивного клуба "Ахмат" Абубакар Кадыров! По этому случаю мы сыграли большое свадебное торжество, которое собрало многочисленных гостей со всей республики. Несмотря на плотный рабочий график, я не остался в стороне и лично поздравил молодых", - говорится в публикации главы Чечни.

Сообщение проиллюстрировано шестиминутным видеороликом, на котором показано, что невесту везут в дом жениха в украшенной белой карете в сопровождении всадников и легковых машин. На месте ее встречает Рамзан Кадыров и множество родственников и гостей. Выступающий в качестве друга жениха племянник главы Чечни Хамзат Кадыров стреляет из ружья, а в воздухе кружит вертолет, с которого участников свадебного торжества осыпают лепестками роз. Для многочисленных гостей были организованы танцы и праздничное угощение, при этом ни на ком из показанных в ролике людей нет защитной маски.

Публикация главы Чечни набрала несколько десятков комментариев. Авторы подавляющего большинства из них пожелали счастья молодоженам и выразили восхищение главой республики.

Несколько пользователей подвергли критике организаторов пышной свадьбы. "Хвастаться богатством много ума не надо! А когда народ твой живет свободно и богато - вот настоящее богатство!" – написал, в частности, Шамиль Нурмухметов. "Пол Чечни нищая без работы, а они пируют", - выразил недовольство Даниил Козлов.

За время пандемии коронавируса уровень безработицы в Чечне вырос с 8% до 25%, констатировал 4 сентября премьер-министр республики Муслим Хучиев. Число зарегистрированных безработных, по его словам, возросло с 50,5 тысячи до 157,7 тысячи человек.

Этот же видеоролик опубликован в Instagram-пабликах «ЧП/Чечня» и «ЧП Грозный», насчитывающих 148 тысяч и 70,3 тысячи подписчиков соответственно. В первом случае видео набрало к 11.50 мск 42,7 тысячи просмотров и 225 комментариев, во втором – 13,8 тысячи просмотров и 43 комментария.

Авторы некоторых комментариев, которые перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла", обратили внимание на отсутствие защитных масок у участников свадебного торжества. "Где маски?" – поинтересовался a_lord_95. "Им можно", - иронически заметила z__temerkhanova. "А как же масочный режим?" - удивилась kulakova8703. "Где ваши маски? Или закон только для нас?" - возмутился amir_bin_walid_95. "Маски ни на ком не наблюдается отчего-то. Все присутствующие вакцинировались, что ли?!" – поинтересовался laim__lima.

"А почему простым людям нельзя скопление на свадьбах? Почему нельзя устраивать ловзар (свадебное торжество. - Прим. "Кавказского узла"), типа безопасность из-за пандемии!" – возмутился murtazowww_m. "Что, вирусу конец, маски-шоу закончилось?" - написала aina1948_.

Некоторые пользователя сочли избыточной демонстративную роскошь свадебного торжества. "В этой республике семья Кадыровых и приближенные могут позволить себе подобную роскошь, а остальные концы с концами еле сводят", - написал, в частности, astana1142.

Схожие мнения высказали сегодня и некоторые местные жители. "Теперь я понимаю, что значит выражение «пир во время чумы». Десятки тысяч людей сидят без работы и дохода, многие просто-напросто выживают, а власть показывает народу, как она устраивает пышное торжество, отдыхает и развлекается", - поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" своим недовольством грозненка Малика.

"Власти объявили запрет на проведение любых мероприятий с большим количеством участников, стрелять на свадьбе запрещено уже несколько лет, везде действует масочный режим, а тут мы видим, как все эти запреты нарушают те, кто все это для нас ввел, и их многочисленная родня и гости. И как после этого народ должен относиться к власти?" – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник местной общественной организации Абу.

На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".