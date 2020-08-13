Пример Кадырова мешает жителям Чечни смириться с масочным режимом

13 августа 2020, 02:08

Работники супермаркетов в Грозном запуганы строгими проверками и внимательно следят за наличием масок у покупателей, рассказали местные жители. Рамзан Кадыров и его приближенные демонстративно игнорируют масочный режим и это заметно раздражает население, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в конце июля власти Чечни ужесточили меры профилактики коронавируса. В частности, местным жителям предписали строго соблюдать масочный режим, нарушителям пригрозили штрафами. Глава Чечни на правительственном совещании возмутился тем, что прогулялся по Грозному и не встретил людей в масках. Предприниматели рассказали, что за соблюдением масочного режима в магазинах и заведениях общепита в Чечне следят сотрудники различных ведомств . По их словам, наблюдение осуществляется даже из припаркованных неподалеку автомобилей.

12 августа в Чечне выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в республике достигло 2165. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В супермаркетах и торговых центрах в Грозном ужесточен масочный режим, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. "Без масок теперь в наш супермаркет никого не пускают - ни взрослых, ни детей. На входе постоянно дежурит кто-то из персонала, смотрит, чтобы были в масках. Вчера зашел на минуту просто взять хлеба, сразу же попросили либо надеть маску, либо выйти, чтобы не создавать проблем", - сказал житель Октябрьского района Грозного Сайд-Ахмад, посетивший супермаркет «Амина» по улице Расковой. Он сказал, что является постоянным клиентом супермаркета, живет неподалеку от него.

"С другой стороны, их (предпринимателей) можно понять: оштрафовать могут на несколько сотен тысяч, а то и вообще закрыть. Так что тут не до любезностей с клиентами, бизнес все же важнее», - считает он.

Жительница Ленинского района Грозного Зара рассказала, что усиление контроля за ношением масок в магазинах наблюдает "где-то вторую неделю". "Сегодня утром (12 августа) в ближайший магазин за покупками пошла с внуком, так меня не пустили из-за того, что на ребенке не было маски. Прежде такого не было, чтобы требовали наличия масок и у детей. Пришлось купить у них на месте маску за 10 рублей и надеть на него», - сказала она.



Работники супермаркетов рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что им дано строгое указание контролировать каждого посетителя на наличие защитных масок.

«Всюду проверяющие ходят, могут со стороны на телефон снять, если вдруг кто зайдет без маски, а затем оштрафовать на 300 тысяч. А в случае повторения подобного вообще (могут) закрыть. Во всяком случае, так наш директор говорит. Люди разные - кто с пониманием относится, сразу маску надевает, кто-то ругаться начинает. На всякий случай на входе запас масок имеется, есть простые черные, их мы бесплатно выдаем, есть получше, они 10 рублей стоят. Кому что-то надо быстро взять и сразу уйти, обычно бесплатные маски выбирают, ну и детям их даем тоже», - рассказала сотрудница супермаркета «Светофор» Седа.



«Клиенты нам важны, но еще важнее продолжать работу. Масочный режим повсеместно в республике ужесточен. Нам запрещено пускать посетителей, у которых нет масок. Еще нужно систематически дезинфицировать помещения и на кассе держать антисептик для обработки рук", - рассказала сотрудница супермаркета «Караван» в Ленинском районе Грозного Мадина.

На входе в супермаркет висит большое объявление, что вход без масок воспрещен, сказала она. Кроме того, там постоянно находится кто-то из работников и следит, чтобы посетители без масок не входили, пояснила сотрудница. "Первое время было трудно, чуть ли не каждому приходилось объяснять и уговаривать, теперь стало проще. Люди уже сами понимают, что отсутствие маски - это проблемы и для нас, и для них самих», - сказала Мадина.

Игнорирование Кадыровым масочного режима дает плохой пример жителям республики

Кадыров в отношении блогеров, приехавших в республику, повел себя как гостеприимный хозяин, считает политолог Али Магомаев.

9 августа Кадыров на встрече с группой блогеров был без маски, как и его гости. Пользователи соцсети упрекнули главу Чечни за пренебрежение правилами, выполнения которых требуют от жителей республики.

«По кавказскому этикету, гость всегда находится в привилегированном положении: ему отводится самая лучшая комната, даже в самом бедном доме его накормят сытной и вкусной едой. Если гость, плохо знающий обычаи чеченского народа, нарушает по незнанию традиции дома, в котором он нашел приют, то хозяева деликатно намекнут человеку на его промахи [...] В случае с приехавшими в республику блогерами Кадыров поступил так же: не стал акцентировать внимание гостей на том, что республика в данный момент находится на карантине и жители Чечни соблюдают масочный режим. Поэтому не счел необходимым напомнить о масочном режиме блогерам», - сказал Магомаев.

Однако приехавшие в гости блогеры, гуляя по городу, наверняка видели, что жители столицы Чечни ходят в масках, отметил он. «Им бы тоже не мешало надеть маски - если не ради того, чтобы защититься от COVID-19, то хотя бы ради солидарности с жителями Чечни. Даже если они перед приездом в республику прошли тестирование, давшее отрицательный результат», - считает Магомаев.

Тот факт, что ни сам Кадыров, ни сопровождающие его чиновники не соблюдают масочный режим, у населения вызывает остро негативную реакцию, отметил политолог. «Так называемая «современная элита» демонстративно появляется на разного рода совещаниях, на пятничных молитвах в мечетях, на встречах с населением республики без масок, при этом не соблюдая обозначенной медработниками дистанции в полтора-два метра», - отметил он. Магомаев уверен, что высокопоставленные чиновники берут пример с Кадырова, который считает, что переболел COVID и имеет иммунитет.

На фоне отсутствия главы Чечни на публике с 15 по 26 мая появилась информация о его госпитализации с подозрением на коронавирус. Кадыров в прямом эфире в Instagram заявил, что проходил плановый медосмотр в московской больнице. Вечером 28 мая журналист "Новой газеты" Елена Милашина сообщила, что Рамзан Кадыров и его лечащий врач прилетели в Москву. Пользователи соцсетей вновь озвучили версию о болезни главы Чечни. Кадыров заявил на это, что здоров, а в Москву не летал.

Остальные же члены правительства "видимо, считают себя особенными, «заговоренными» от всех хворей и неприятностей", - полагает политолог. "Население республики, особенно молодых людей, такая явная демонстрация своего привилегированного положения раздражает", - уверен Магомаев.

Приказы Кадырова обязаны выполнять все, кроме него самого и тех, кого он считает своими ближайшими соратниками, рассказал бывший чиновник Ислам, ранее работавший в администрации главы Чечни. «Это относится не только к масочному режиму. Рамзан как-то быстро привык к тому, что его называют падишахом. А то, что позволено падишаху, считает он, не позволено простым смертным», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Кадырова мало интересует, что о нем думают сограждане, однако ему не безразлично, какое мнение о нем складывается у гостей республики. Они могут поднять рейтинг Кадырова как руководителя региона и рассказать о том, какой стала Чечня, отметил бывший чиновник. «Смешно думать, что приехавшим блогерам он мог предложить надеть маски, сославшись на карантин... Сам Кадыров уже сжился с мыслью, что он падишах, которому негоже ходить в маске. С другой стороны, если кто-то из ближайшего окружения убедит его в необходимости соблюдать меры предосторожности и носить маску, он это сделает», - считает Ислам.

«Если бы Кадыров соблюдал масочный режим так, как он того требует от других, [...] то этот поступок стал бы примером подражания для многих в республике», - уверен он.

«Видимо, он (Кадыров) считает себя неуязвимым, поэтому везде появляется без маски: на совещаниях, на встречах с населением республики», - предположила председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. То, что глава республики не носит маски, является пренебрежением "и к своему народу, и к каким-то правилам, которые Кадыров устанавливает и которые должны выполнять другие", считает она. "Этот человек, который ставит себя вне всяких правил и чувствует необходимость постоянно это подчеркивать во всех ситуациях, как во время встречи с блогерами [...] У Кадырова это постоянная демонстрация того, что он стоит над всем и всеми. И он, и его окружение считают себя неуязвимыми, эдакая бравада", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ганнушкина. При этом она отметила, что "инфекция поражает, невзирая на статус".