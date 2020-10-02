Правозащитники раскритиковали Кадырова за отказ от ношения маски

02 октября 2020, 11:28

Рамзану Кадырову как главе региона следует подавать пример жителям Чечни и соблюдать масочный режим, указали правозащитники Олег Орлов и Светлана Ганнушкина. Поведение Кадырова, отказавшегося от ношения маски, вступило в противоречие не только с рекомендацией Роспотребнадзора, но и с его собственным указом.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни неоднократно критиковали местных чиновников за двойные стандарты в вопросе соблюдения мер профилактики коронавируса. Так, 6 сентября недовольство вызвало опубликованное Кадыровым видео со свадьбы племянника, на котором гости, том числе сам Рамзан Кадыров, были без масок, хотя от жителей Чечни требуют соблюдать масочный режим. Выступая на заседании оперативного штаба 29 сентября, Кадыров пояснил, что на свадьбе присутствовали только те, кто переболел коронавирусом или имел справку об отсутствии инфекции. При этом он потребовал от подчиненных усилить контроль за проведением свадеб и поминок.

"Всех, кто у нас [на свадьбе] был, мы знали. Они были уже переболевшими и имели антитела или имели справки, [что] не были зараженными коронавирусом. После этого никто из тех, кто там был, не заразился", - сказал Кадыров, поясняя отсутствие масок у гостей на свадьбе. Сообщений о том, что Рамзан Кадыров был заражен коронавирусом, не поступало, однако 21 мая источник в медицинских кругах сообщил, что Кадыров находится под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов 22 мая заверил, что Кадыров здоров, однако депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что молится об исцелении Кадырова. 27 мая Кадыров объявил, что здоров, а свое отсутствие объяснил плановой диспансеризацией, говорится в справке "Кавказского узла" "Четыре больничных: как и когда болел Кадыров".

Руководство региона в условиях пандемии коронавируса должно "проявлять повышенную ответственность" и соблюдать инструкции Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом, считает член совета Правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.

"А руководство Чечни мечется из стороны в сторону - то требует от жителей жестко соблюдать правила санэпидемслужб (и правильно требует!), то сами же нарушают эти правила. То, что руководитель республики публично их нарушает, это знак более широкому кругу людей, чем непосредственно участники свадьбы, о том, что это позволительно. Кадыров же не только на свадьбе был без маски - он (и ряд других людей) были без маски на недавнем открытии музейного комплекса «Город стражников»", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Требование носить маску в общественных местах действует в Чечне с 6 мая. Рамзан Кадыров и его приближенные за редким исключением игнорировали это правило, которое сами же установили для простых жителей республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Поведение Кадырова, несмотря на его заверения, "безусловно представляет угрозу" заразиться для присутствующих на свадьбе, согласилась председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. "Несомненно, его поведение является угрозой для них", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Другим участникам свадьбы может грозить наказание за нарушение масочного режима, не исключила Светлана Ганнушкина, пояснив, что это решение зависит от Рамзана Кадырова. "Как Кадыров скажет, так и будет. Могут не наказывать, а могут и наказать. Он может решить, что в отношении них действует правило "Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку", то есть, что дозволено ему, то не дозволено всем остальным", - сказала она.

По мнению же Олега Орлова, неприкосновенность этих людей гарантирована тем, что они копировали поведение Рамзана Кадырова. "Ни один полицейский в здравом уме не будет преследовать человека за то, что он был без маски, если там же был, и тоже без маски, Рамзан Кадыров", - аргументировал свою точку зрения правозащитник.

Поведение Кадырова идет вразрез с рекомендацией Роспотребнадзора

Появление Кадырова на массовых мероприятиях без маски противоречит, в частности, позиции Роспотребнадзора, изложенной 20 мая на сайте ведомства.

"В том случае, когда введен так называемый «масочный режим», любое появление физического лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного деяния (действия), направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации", - говорится в опубликованном разъяснении Роспотребнадзора.

Маски должны носить как больные, так и здоровые люди, подчеркнуло ведомство. "Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается. Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними. Здоровые люди должны использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта", - сказано в публикации.

Поведение Рамзана Кадырова на свадьбе племянника вступило в противоречие и с его собственным указом. О том, что жители Чечни обязаны носить маски или респираторы в общественных местах, говорится в указе главы республики от 04.08.2020 № 162 "Об отдельных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Чеченской Республики и о внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики от 22 июня 2020 года № 111", опубликованном 5 августа на портале правовой информации. К общественным местам, согласно тексту документа, относятся как "помещения", так и "территории".

Кадыров не надевает маски не затем, чтобы показать социальную пропасть между своим окружением и рядовыми жителями, а просто потому, что не хочет их носить, предположил ранее президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Он просто не задумывается о реакции остальных жителей республики. Изначально он все эти указы про обязательное ношение масок спускал, поскольку это было требованием федерального центра. Кадыров себя не противопоставляет обществу в этом вопросе", - сказал "Кавказскому узлу" Руслан Кутаев.

С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".