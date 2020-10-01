Окружение Кадырова манкирует масочным режимом на фоне ужесточения правил

01 октября 2020, 03:40

Рамзан Кадыров и его подчиненные вновь проигнорировали запрет на проведение массовых мероприятий без масок во время открытия реконструированного древнего поселения Хой на юге Чечни. Местные жители раскритиковали пренебрежение правилами и назвали несуразным требование о тестировании на COVID-19 перед свадьбами или поминками. Человек с отрицательным результатом COVID-теста безопасен максимум один день, отметили врачи.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни неоднократно критиковали местных чиновников за двойные стандарты в вопросе соблюдения мер профилактики коронавируса. Так, 6 сентября глава Чечни сообщил о свадьбе племянника и опубликовал шестиминутный видеоролик, вызвав недовольство пользователей Instagram, которые указали на отсутствие масок у участников торжества. Выступая на заседании оперативного штаба 29 сентября, Кадыров заявил, что на свадьбе присутствовали только те, кто переболел коронавирусом или имел справку об отсутствии инфекции. При этом он потребовал от подчиненных усилить контроль за проведением свадеб и поминок.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с ближайшими соратниками, министрами и богословами принял участие в торжественной церемонии открытия после масштабной реконструкции древнего поселения Хой на юге республики. При этом все участники торжества, включая главу Чечни и его окружение, в нарушение требований Роспотребнадзора и указаний самого Кадырова были без защитных масок.

Репортаж об открытии реконструированного историко-архитектурного комплекса Хой был показан 29 сентября в ночных новостях ЧГТРК "Грозный". Вместе с Кадыровым в открытии комплекса участвовали спикер парламента республики Магомед Даудов, депутат Госдумы Адам Делимханов, муфтий Чечни Салах Межиев, министры здравоохранении и образования республики Эльхан Сулейманов и Идрис Байсултанов, мэр Грозного Иса Хаджимурадов, глава администрации Шалинского района и близкий родственник Кадырова Турпал-Али Ибрагимов и другие. Кадыров и его окружение, как и участвовавшие в мероприятии работники творческих коллективов и артисты, были в национальных костюмах.

По словам сотрудника республиканского министерства культуры, масштабная реконструкция древнего поселения Хой в горном Веденском районе республики была начата два года назад по указанию главы республики. "Этот историко-архитектурный комплекс включен в один из туристических маршрутов региона и является достаточно посещаемым. Здесь восстановлено более 100 различных объектов, включая боевую и жилые башни, старинную мечеть и другие сооружения, которые теперь полностью реконструированы. Средства на реконструкцию были выделены региональным общественным фондом имени Ахмата-хаджи Кадырова", - сообщил представитель ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Видеоролик об открытии поселения был опубликован в различных чеченских пабликах в соцсети Instagram. Некоторые пользователи отметили, что участники торжественного мероприятия нарушили масочный режим.

"Почему у вас нет масок? Людей же вы мучаете, требуя их носить", - написал, в частности, пользователь паблика "Чечня сегодня" msr52752. Ролик, опубликованный в паблике, набрал по данным на 03.40 мск сегодня, 1 октября, 6577 просмотров и 23 комментария.

Аналогичный комментарий оставил под публикацией о мероприятии пользователь паблика "ЧП Чечня-95" michail_6699. "И опять без масок", - отметил он. Публикация в паблике набрала по данным на 03.40 мск 1 октября 15 303 просмотра и 37 комментариев. На видео префект Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов, министры Эльхан Сулейманов и Идрис Байсултанов поздравляют с днем рождения мэра Грозного Ису Хаджимурадова.

Требование носить маску в общественных местах действует в Чечне с 6 мая. В конце июля Рамзан Кадыров, по его словам, во время прогулки по Грозному не встретил людей в масках, и контроль стал жестче. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни признались, что, несмотря на жесткие требования соблюдать масочный режим, придерживаются его лишь формально, к тому же используют одну и ту же маску длительное время.

Жители Чечни раскритиковали республиканское руководство за игнорирование масочного режима

Недовольство по поводу игнорирования властями Чечни масочного режима высказали и опрошенные 30 сентября корреспондентом "Кавказского узла" жители республики.

"Рамзан требовал соблюдать все требования Роспотребнадзора, чтобы избежать повторного введения карантина из-за коронавируса, а сам вместе со всем своим окружением это проигнорировал. Собрали в Хое сотни человек - и ни у одного нет маски. Что люди должны после этого думать, и чему верить?" - задалась вопросом грозненка Тоита.

"Ситуация достаточно парадоксальная. Наше руководство требует, чтобы народ строго соблюдал установления Роспотребнадзора, обязательно носил маски, не собирался на какие-то мероприятия, и само же, причем демонстративно, эти правила нарушает. Выходит, что коронавирус на чиновников не действует, а опасен только для рядовых граждан, которые должны послушно исполнять все, что от них требует власть? Мне кажется, что в условиях пандемии требования безопасности должны касаться всех, а не только простых людей", - считает Сайд-Хусейн.

"Руководство снова продемонстрировало населению свое отношение к нему. Правила и установки властей и Роспотребнадзора распространяются только на народ и не касаются должностных лиц", - отметил житель Грозного Имран.

"Кадыров на днях по телевизору объяснял отсутствие масок у гостей на недавней свадьбе своего племянника в Ахмат-Юрте тем, что там присутствовали исключительно родственники, те, кого они знают, причем все или переболевшие коронавирусом, или имеющие справки, что у них нет COVID. В этот раз выходит, что все участники торжества в Хое были из числа его родни и со справками? Иначе, почему они тоже были без масок?" - задается вопросом Исраил.

Скептически отнесли жители Чечни к необходимости сдавать тесты перед свадьбами и поминками

При этом опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители республики прокомментировали и слова Кадырова о том, что и другие мероприятия организовываются в республике с участием только тех, уже переболел коронавирусом или имеет справку об отсутствии заражения.

"Мне не приводилось слышать, чтобы кто-то обращался за справкой об отсутствии коронавирусной инфекции, чтобы посетить какое-то мероприятие, свадебное торжество или религиозный обряд. Это вообще выглядит как-то несуразно. Во-первых, справки об отсутствии коронавируса требуются либо когда выезжаешь за пределы республики, либо когда въезжаешь сюда. Второе - тесты платные, а выкладывать энную сумму за то, чтобы посетить какое-то мероприятие, мало кому интересно. В-третьих, если на каждое мероприятие требовались бы такие справки, то в учреждениях, где их выдают, был бы серьезный ажиотаж, но такого у нас не наблюдалось. За справками, как я уже говорила, обращаются те, кому надо выехать за пределы республики, или кто вернулся из других мест. Чтобы не попасть под двухнедельный карантин, он сдает тесты", - заметила медработник Фатима.

"Я за этот месяц был на двух больших свадебных торжествах. И никто у меня не интересовался, болел ли я коронавирусом или есть ли у меня справка, что не болен. И в масках мы не были. Но вообще мне кажется, если при посещении какого-то мероприятия речь идет о том, чтобы надеть маску или предъявить справку, то проще быть в маске", - утверждает грозненец Лема.

"Я достаточно часто бываю на мавлидах и зикрах, где участвует много мюридов, но еще не сталкивался с тем, чтобы требовали справку об отсутствии коронавируса. На тезетах (поминках) бывает, что люди надевают маски и соблюдают дистанцию, но мавлид и зикр никто в маске не делает. Да это в принципе невозможно. Среди наших мюридов есть такие, что перенесли коронавирус, но большинство, как и я, с этой болезнью не сталкивались", - рассказал представитель местного духовенства Али.

"Недавние объяснения Рамзана относительно того, что он, его окружение, родственники, близкие и знакомые не носят защитные маски, выглядит достаточно странным. Еще можно согласиться с тем, что кто-то уже перенес коронавирус и получил иммунитет, но вот утверждение, что десятки, а то и сотни человек пришли на их свадьбу со справками об отсутствии COVID выглядит странным. Мне в это мало верится, если честно. Я за последний месяц и на свадьбах был, и на похоронах, и на совещаниях, но о таком слышал впервые. На совещаниях, правда, приходится надевать маску, если начальство укажет, а в остальных случаях ни масок, ни справок у меня никто не требовал", - отметил работник одного из республиканских департаментов Салавди.

"Пояснение Рамзана (Кадырова) относительно того, что на свадьбе его племянника гости были без масок, тем, что они переболели COVID или у них были справки, ничего, кроме удивления, у меня не вызвало. Почему тогда на совещаниях в правительстве те же самые чиновники сидят в масках? Ну разве что кроме самого Рамзана и еще нескольких человек. Я вполне допускаю, что всех, кто так или иначе контактирует с Рамзаном, могут поверять на COVID, но на таких торжествах, как свадьба или большой коллективный зикр, что время от времени проводится в его доме, он от всего не застрахован, тем более, что он сам участвует в этом", - заметил грозненец Лечи.

Массовое мероприятие не является абсолютно безопасным даже при масочном режиме

Массовое мероприятие, на котором присутствуют только те, кто переболел коронавирусом, и те, кто им не болеет, даже в теории небезопасно для всех, считает врач из Санкт-Петербурга Алена Вилина.

"Такое мероприятие небезопасно, потому что неизвестно, когда именно пациент сдавал тест. Если мы говорим про неболевших, то они могли попасть в инкубационный период и к моменту мероприятия начать выделять вирус", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Вилиной, мероприятие не является полностью безопасным и в том случае, если соблюдаются социальная дистанция и масочный режим. "Если все реально соблюдают масочный режим, и нет столпотворения, то риск будет чуть ниже. Но он есть", - отметила она.

Врач также добавила, что человек безопасен максимум один день, если проверился на коронавирус и получил отрицательный результат. "В течение одного дня он на 100% безопасен. Потом уже нет из-за инкубационного периода вируса", - подчеркнула Вилина.

Безопасен человек на мероприятии или нет, зависит от того, когда он болел, считает сотрудник частного научно-исследовательского учреждения "Биомедицинский центр" в Санкт-Петербурге, вирусолог Андрей Макашов.

"Вопрос, когда переболел. До сих пор не ясно, возможны ли реинфекции, и как антитела защищают от вируса. Есть вероятность, что они не пускают вирус дальше, но на слизистых верхних дыхательных путей вирус может некоторое время находиться и выбрасываться при чихании и кашле. В этом случае есть риск", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Макашов также отмечает, что сдавший отрицательный тест на коронавирус человек не опасен в течение примерно одного дня. "Он не опасен примерно день. Но и не факт, что он, например, в момент сдачи в клинике не заразился. А в целом, по общей логике, все свежепереболевшие месяц минимум должны быть защищены при наличии высокого титра антител", - указал он.

С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".