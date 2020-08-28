Кадыров обязал учеников носить маски в чеченских школах

28 августа 2020, 12:29

Школьники в Чечне в новом учебном году обязаны приходить на занятия в масках, сообщили 27 августа власти республики, хотя Роспотребнадзор не требовал вводить масочный режим в школах. Некоторые пользователи Instagram и местные жители признались, что предпочли бы дистанционное обучение своих детей.

Как писал "Кавказский узел", в преддверии нового учебного года некоторые жители Чечни рассказали, что дистанционное обучение ухудшило успеваемость их детей. Они выразили надежду, что возобновление работы школ подтянет знания и дисциплину школьников.

В новом учебном году власти Чечни введут в школах ряд ограничений, направленных на профилактику коронавируса. В частности, школьники не будут перемещаться по кабинетам, рассказал 19 августа в интервью ИА "Чечня сегодня" замглавы Минобразования Чечни Ильяс Тааев. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России, в том числе в Чечне. Динамика распространения коронавируса отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Школьникам следует носить защитные маски, сказал Рамзан Кадыров на заседании оперативного штаба, сюжет о котором был показан 27 августа в новостной программе ЧГТРК "Грозный" и опубликован на странице телекомпании в Instagram.

"В целом к этому вопросу в стране относятся щепетильно, с настороженностью. Боятся за родителей, бабушек, дедушек, потому что ребенок может быть переносчиком, носителем, бессимптомно болеть, а когда пойдет домой, может заразить всю семью. Поэтому, это серьезный вопрос. Законы требуют с нас одно, а здоровье населения – другое… Мы стараемся обеспечить безопасность родителей. [...] Надо довести до каждого районо, до каждого директора, что они несут ответственность... Думаю, что ни один родитель не будет «за», чтобы его ребенок не надевал маску, или против того, что мы говорим", - сказал глава Чечни, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В новом учебном году при посещении школ у детей будут измерять температуру, руки обрабатывать антисептиком, а все помещения будут дезинфицироваться и проветриваться, заверил на заседании глава Минобрнауки Чечни Идрис Байсултанов. Кроме того, решено ограничить перемещения учеников по школе, а занятия физкультурой проводить на свежем воздухе, сказал он в телесюжете ЧГТРК.

Обязать школьников носить маски в школах предложила руководитель Управления Роспотребнадзора по Чечне Рита Термулаева, говорится в аннотации к сюжету на странице ИА "Чечня сегодня" в Instagram. "Рамзан Кадыров отметил, что несмотря на улучшение ситуации в регионе и снижение в три-четыре раза количества поступающих больных с COVID-19, он поддержал озвученные предложения", - подчеркивается в публикации.

К 12.25 мск публикация набрала 580 отметок "нравится", под ней размещено 36 комментариев. Авторы некоторых из них сочли масочный режим на занятиях излишним. "Бедные дети, у них кислородное голодание будет. Полдня в маске сидеть", – написала, в частности, lilya__29.

"Не легче ли оставить детей на домашнем обучении?" - поинтересовалась lunniy____svet. "Я своих не пущу тогда в школу", - категорично заявила posuda_ami_95. "Мои дети дома останутся... Будет, как обычно, - пойдут (в школу), не будет - другого не надо", - выразил свое недовольство chechen.086.

Федеральные ведомства не требуют вводить масочный режим в школах, указал пользователь razetumarova1973. "Россия сказала антисептики иметь, не маски. Это что, в Чечне так решили?" – написал он.

Адресованное органам власти в регионах письмо "Об организации работы общеобразовательных учреждений", размещенное на сайте Роспотребнадзора, не содержит требования вводить в школах обязательное ношение масок. Маски и перчатки в школах обязан носить персонал пищеблоков, говорится в документе, датированном 12 августа и подписанном замруководителя Роспотребнадзора Ириной Брагиной и первым замминистра просвещения России Дмитрием Глушко. Согласно документу, Роспотребнадзор рекомендует измерять у школьников температуру при входе в школу, использовать антисептики для обработки рук, закрепить за каждым классом отдельный кабинет и исключить совместные занятия разных классов в актовых и спортивных залах.

Введение масочного режима в школах вызвало недовольство и некоторых жителей Чечни. "Уроки полдня длятся, а маску нужно менять каждые два часа. Откуда брать столько масок?" – сказала корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Фатима.

"Я своего сына просто оставлю дома. Для меня его здоровье важнее всего, а знания он может и дистанционно получать", - заявил житель республики Шахран. "У меня ребенок – аллергик, учителя это знают. Надеюсь, что ему не придется постоянно сидеть в этой маске, иначе он просто не выдержит", - пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Хадишат.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".