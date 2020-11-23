"Медиазона" назвала чеченскую статистику по COVID-19 одной из самых непрозрачных в России

23 ноября 2020, 18:57

Официальная статистика по умершим от COVID-19 не объясняет резкое повышение смертности в России, указано в опубликованном сегодня исследовании "Медиазоны" о 120 тысячах погибших с начала пандемии. Авторы материала включили Чечню и Северную Осетию в десятку регионов с наиболее непрозрачным подсчетом смертей от коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", официальная статистика по смертям от коронавируса в России неоднократно подвергалась критике. Особо резко контрастируют с официальными данными тревожные оценки эпидемиологической ситуации в Дагестане. Многим пациентам в этой республике ставился диагноз "внебольничная пневмония". Только к 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, сообщил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с такой пневмонией в действительности скончались от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе на Северном Кавказе, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сравнение средних показателей смертности в российских регионах за последние пять лет с данными за весну-осень 2020 года позволяет усомниться в объективности официальной статистики по коронавирусу, указано в статье Давида Френкеля, Максима Литаврина, Егора Сковороды и Михаила Зеленского "120 тысяч погибших с начала пандемии", опубликованной сегодня "Медиазоной".

Так, согласно приведенным в статье данным Росстата, за период с апреля по октябрь избыточная смертность в России составила 18% - умерло на 120 тысяч человек больше. И это пока еще неполные данные, поскольку не все регионы предоставили информацию за октябрь, подчеркивают авторы исследования. С апреля по сентябрь скончалось на 106 тысяч человек больше, чем в среднем за тот же период на протяжении пяти лет. По данным Роспотребнадзора, только 20 698 человек из этих 106 тысяч умерли от коронавируса. Росстат ведет подсчет жертв коронавируса по другой методике, и дает гораздо большую цифру умерших от коронавируса - 55,6 тысячи человек. Тем не менее, и эти данные не объясняют почти половины избыточных смертей, констатируют авторы статьи.

Данные Росстата и региональных ЗАГСов по избыточной смертности за апрель-сентябрь в разных регионах России сильно разнятся, отмечается в исследовании. Худшие в стране показатели, по этим данным, у четырех регионов юга России: Дагестана, где смертность в период пандемии выросла на 58,6% по сравнению с теми же месяцами 2015-2019 годов, Чечни (53%), Ингушетии (37,7%) и Калмыкии (30,2%). Этот показатель высок и в Северной Осетии - 26,5%. Менее тревожна ситуация в Карачаево-Черкесии (22%), Краснодарском крае (20,3%), Кабардино-Балкарии (18,4%), Астраханской области (17,1%), Ставропольском крае (15,5%), Волгоградской области (14,9%), Адыгее (13,9%) и Ростовской области (11,5%).

Как указано в публикации, начавшаяся осенью вторая волна коронавируса также хорошо заметна по приросту смертности в сентябре. Наибольшая по России избыточная смертность в этом месяце зафиксирована в Чечне (рост на 71% по сравнению с данными прошлых лет), Калмыкии (+53,1%) и Дагестане (47,1%).

Авторы статьи отмечают, что Чечня при этом входит в число тех российских регионов, где высокая избыточная смертность не объясняется никак. Чечня указана ими на втором после Башкортостана месте в таблице по непрозрачности подсчета смертей от коронавируса. Северная Осетия указана там на восьмом месте, Дагестан - на 15, следом идут Волгоградская область и Краснодарский край.

Манипулируют статистикой по коронавирусу те же регионы, которые делают это и в других сферах, указал демограф Алексей Ракша. В числе наиболее проблемных субъектов федерации он назвал Чечню.

При этом Ракша указал, что не все избыточные смерти относятся к коронавирусным больным, однако многие из них все равно связаны с пандемией. Так, смертность, по его мнению, выросла из-за перегруженности системы здравоохранения. "Заняты срочные службы — у кого-то инфаркт, у кого-то что-то еще. Откладываются плановые операции. Разные могут быть вещи, но, по опыту развитых стран, COVID-19 составляет в избыточной смертности от 55% до 110% В среднем — 80%", - приводится в публикации мнение Алексеи Ракши.

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".