Комбатант из Калмыкии убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вячеслав Мацаков из Яшкульского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 222 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 21 марта были официально признаны убитыми в военной операции не менее 221 бойца из Калмыкии.

В военной операции на Украине убит Вячеслав Мацаков, его вдове передана награда мужа, сообщила в своем телеграм-канале администрация Яшкульского района. Уроженец поселка Цаган-Усн в 2009-2010 годах проходил службу в морской пехоте Каспийской флотилии. В 2016-2019 годах служил в спецполку полиции по Москве, а с 2020 по 2023 годы – в Яшкульском районе участковым уполномоченным полиции. С июня 2025 года проходил службу по контракту в зоне боевых действий, 15 октября 2025 года погиб, сообщила районная администрация.

Ранее о смерти бойца из Яшкульского района стало известно в сентябре 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Баатар Пюгенов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 222 бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.