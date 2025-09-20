Военный из Калмыкии убит в зоне СВО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Баатар Пюгенов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 175 бойцов из Калмыкии.
Как писал "Кавказский узел", к 19 сентября власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 174 бойцов из Калмыкии.
Баатар Пюгенов родился и вырос в Яшкуле. После школы получил среднее профессиональное образование. Затем был призван в ряды российской армии, где проходил службу в 4-й армии ВВС и ПВО Северо-Кавказского военного округа. После демобилизации, с 2005 по 2022 годы, работал оператором весового контроля. Посмертно награжден орденом Мужества, сообщает администрация Яшкульского района.
Таким образом, как минимум 175 бойцов из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
