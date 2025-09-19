Боец из Элисты убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мингиян Эрдненов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 174 бойца из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 3 сентября власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 173 бойцов из Калмыкии.

Мингиян Эрдненов убит в военной операции на Украине в городе Марьинка 20 октября 2022 года, ему было 19 лет. После школы он поступил в «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа». В декабре 2021 года был призван в армию. В августе 2022 подписал контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации. Посмертно награжден орденом Мужества, отчиталась администрация Элисты в своем Telegram-канале, разместив фотографии с открытия парты героя в школе №20, где учился боец.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7400 Не менее 3686 бойцов из СКФО и 3718 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, как минимум 174 бойца из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS ! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.