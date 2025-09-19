×

Кавказский узел

RU EN
Главная   /   Лента новостей
19:57, 19 сентября 2025

Боец из Элисты убит в военной операции

Парта Героя Мингияну Эрдненову. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Элисты от 19.09.25, https://t.me/gorodelista1/21464.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мингиян Эрдненов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 174 бойца из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 3 сентября  власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 173 бойцов из Калмыкии.

Мингиян Эрдненов убит в военной операции на Украине в городе Марьинка 20 октября 2022 года, ему было 19 лет. После школы он поступил в «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа». В декабре 2021 года был призван в армию. В августе 2022 подписал контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации. Посмертно награжден орденом Мужества, отчиталась администрация Элисты в своем Telegram-канале, разместив фотографии с открытия парты героя в школе №20, где учился боец. 

Спецоперация на Украине. Скриншот видео Минобороны России
15:04 16.09.2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7400
Не менее 3686 бойцов из СКФО и 3718 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, как минимум 174 бойца из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

