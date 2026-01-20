Дело о подготовке взрыва в Нальчике продолжило тренд обвинения подростков в терактах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Версия следствия о том, что 16-летний подросток планировал собрать взрывное устройство для атаки на силовиков в Нальчике, не выглядит нереалистичной. В последние годы немало несовершеннолетних были обвинены по террористическим статьям, указали правозащитники и адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 17 января ФСБ и СКР объявили об аресте 16-летнего жителя Кабардино-Балкарии, обвиняемого в подготовке нападения на полицейских в Нальчике по заданию представителя террористической организации.

По версии силовиков, в октябре 2025 года подросток записал видеообращение к лидерам "международной террористической организации" и вступил в нее, а затем, получив инструкции в мессенджере, готовил теракт "с применением взрывного устройства и огнестрельного оружия" в отношении сотрудников полиции в Нальчике. С этой целью юноша приобрел необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства, заявили следователи. Подростку грозит до 20 лет лишения свободы.

Дело подростка прокомментировали "Кавказскому узлу" представитель Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Заур Шокуев, правозащитник Олег Орлов (включен в реестр иностранных агентов) и не участвующий в деле адвокат Тимофей Широков.

Заур Шокуев сообщил, что о задержанном молодом человеке нет никакой информации в Правозащитном центре. «Также не знаем его родственников», - добавил он.

Правозащитник затруднился припомнить аналогичные случаи обвинения подростков в подготовке теракта в республике. «Но гипотетически не исключаю, что 16-летний может собрать не очень сложные по изготовлению, примитивные устройства, состоящие из минимума деталей комплектующих», - сказал Шокуев.

Вопрос о том, могут ли такие случаи использоваться силовиками для демонстрации «раскрытых» или «предотвращённых» терактов, по его мнению, сложен и требует анализа конкретных обстоятельств дела.

«Вполне возможно, что правоохранительные органы могут акцентировать внимание на таких случаях для демонстрации своей эффективности, особенно в условиях повышенной бдительности в сфере противодействия терроризму», - подчеркнул Шокуев.

4 июля 2025 года, когда наряд ДПС остановил в Нальчике такси, проехавшее на красный свет, произошло нападение на полицейских. 27-летний лейтенант полиции получил около 12 ножевых ранений. Источники сообщили, что один нападавший застрелен, а второй смог скрыться. В сентябре следствие отчиталось о задержании и аресте подростка, 2008 года рождения, которого силовики считают вторым участником нападения. Обстоятельства атаки остаются неясными, но само по себе наличие жителей республики, готовых применять оружие, не указывает на рост радикальных настроений в Кабардино-Балкарии, указали аналитики.

Сам по себе факт, что подросток мог готовить нападение на силовиков, вполне возможен

Правозащитник Олег Орлов считает, что нет ничего нереалистичного в подготовке и даже участии подростка в теракте. "Я ничего не могу сказать по поводу этого конкретного случая, но мы прекрасно знаем, что в Чечне в предыдущие годы неоднократно были нападения очень молодых людей, в том числе и подростков, на силовиков. Даже участвовали и подростки в возрасте меньше 16 лет. Поэтому сам по себе факт, что подросток мог готовить нападение на силовиков, вполне возможен. Делать вывод на основании только возраста подростков ту или иную сторону я бы не стал", - сказал он.

Факт «подготовки теракта» легче сфальсифицировать, нежели само участие, отметил Орлов. "16-летние подростки не являются недоумками и могли бы использовать инструкцию по изготовлению взрывчатки. Мог ли он найти и приобрести компоненты? Для этого [для ответа на такой вопрос] надо изучать эти компоненты. Но почему бы и нет, все зависит от компонентов", - сказал правозащитник.

В декабре 2025 года стало известно, что суд в Астрахани отправил в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 13-летнего мальчика, который рассказал после задержания, что готовил теракт в Дагестане. По данным суда, ребенок собирал самодельное взрывное устройство у себя дома, а перед этим вел переписку с представителем запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Олег Орлов сообщил, что не видит в этой истории нового тренда. "Мы прекрасно знаем, что довольно много подростков в последние годы участвовали в неких действиях, например, по поджогу релейных шкафов. И по их словам, им поступили предложения через интернет. Кто-то за деньги, кто-то по идейным соображением это делал. Довольно много подростков за подобные действия арестованы. Так что это не новые тренды", - пояснил он.

Мало ли: сегодня есть намерение, завтра нет, он отказался. Оно в принципе не наказуемо

За «намерения» совершить теракт никакой санкции Уголовный кодекс не предполагает, рассказал адвокат Тимофей Широков. «Здесь есть объективная сторона преступления, то есть должны быть предприняты некие действия. Недостаточно, если человек просто сказал, что он что-то хочет сделать. Еще надо доказывать, что это намерение перешло в объективную сторону в виде подготовки, в виде совершения каких-то конкретных действий. А если просто намерение, мало ли: сегодня есть намерение, завтра нет, он отказался. Оно в принципе не наказуемо, нужны именно конкретные действия, что он там что-то приобрел, детали для взрывчатки», - сказал он.

То, что подросток вступил с кем-то в контакт и вел переписку, может служить аргументом обвинения, хотя бывали случаи, что подобная переписка была «оперативной игрой» спецслужб, отметил Широков. «Уже сам факт переписки будут проводить как подготовку. Имели место, мол, координация, планирование», - пояснил он.

По его словам, в последние годы немало подростков были обвинены в подготовке и участии в терактах. «То, что 16-летний юноша без профессионального опыта может самостоятельно разобраться в изготовлении взрывного устройства, теоретически, наверное, возможно. […] А уже если поступают инструкции от профессионалов, возможно, даже из спецслужб, то и подросток может разобраться», - сказал Тимофей Широков.

Напомним, в октябре 2025 года стало известно, что ученик 11-го класса школы в дагестанском селе Хучни арестован по подозрению в участии в деятельности террористической организации.

Родственники дагестанского школьника сочли его жертвой провокации. Версия следствия вызывает сомнения и нуждается в объективных подтверждениях, согласились аналитики. "Участившиеся случаи преследования подростков по террористическим статьям, в том числе в Дагестане, по моему мнению, являются частью антинародной, преступно заказной политики врагов России, внедрившихся в органы государственной власти России", - сказал, в частности, полковник МВД и кандидат юридических наук Амир Колов.

19 мая 2025 года в Ставропольском крае были заключены под стражу девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из подростков сообщили силовикам, что произнесли слова присяги террористической организации, не понимая смысла сказанного. "Он подошел ко мне и брату со словами: "Вы должны повторять за мной". Мы за ним повторили, а после того как мы повторили, он сказал, что мы дали присягу", - рассказал один из задержанных.