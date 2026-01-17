Подросток арестован по обвинению в подготовке теракта в Нальчике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключен под стражу 16-летний житель Кабардино-Балкарии, обвиняемый в подготовке нападения на полицейских в Нальчике по заданию представителя террористической организации.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2025 года следствие отчиталось о задержании и аресте подростка, 2008 года рождения, которого силовики считают вторым участником нападения на наряд ДПС в Нальчике.

Нападение на полицейских произошло 4 июля 2025 года, когда наряд ДПС остановил такси, проехавшее на красный свет. Из машины выскочил молодой человек с ножом в руке и напал на одного из сотрудников. 27-летний лейтенант полиции получил около 12 ножевых ранений. Источники сообщили, что один нападавший застрелен, а второй смог скрыться. Это нападение на силовиков стало первым вооруженным инцидентом в Кабардино-Балкарии за почти 15 месяцев. Предыдущий инцидент произошел в апреле 2024 года.

О предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии ФСБ отчиталась сегодня на своем сайте.

По версии спецслужбы, житель республики, 2008 года рождения, готовил покушение на сотрудников полиции Нальчика по инструкции, полученной в интернет-мессенджере от "кураторов" из террористической организации, говорится в публикации.

Дело расследуется по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и части 3 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту). Обвинение предъявлено 16-летнему местному жителю, он заключен под стражу, сообщило сегодня на своем сайте республиканское управление СКР.

Готовил совершение террористического акта с применением взрывного устройства и огнестрельного оружия

"По версии следствия, в октябре 2025 года подросток, разделяя цели и задачи международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, записал видеообращение, адресованное её лидерам, и вступил в состав организации. В последующем посредством переписки в одном из мессенджеров он, действуя по указанию своего куратора, готовил совершение террористического акта с применением взрывного устройства и огнестрельного оружия в отношении сотрудников полиции в городе Нальчике. В этих целях он приобрел необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства", - говорится в публикации.

Часть 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы, часть 2 статьи 205 УК РФ - от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, после атаки на наряд ДПС в Нальчике главы районов Кабардино-Балкарии отчитались о совещаниях, призвав имамов и глав поселений противодействовать распространению радикальных идеологий. Муфтий республики назвал нападение "злонамеренной провокацией" против ислама.

Обстоятельства атаки на силовиков в Нальчике остаются неясными, но само по себе наличие жителей республики, готовых применять оружие, не указывает на рост радикальных настроений в Кабардино-Балкарии, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

13-летний подросток признан виновным в подготовке теракта в Дагестане Суд в Астрахани отправил в центр временного содержания 13-летнего мальчика, который рассказал после задержания, что готовил теракт в Дагестане.

"Кавказский узел" писал также об уголовных делах, возбужденных в 2025 году в отношении подростков в других регионах юга России. Так, 19 октября стало известно, что ученик 11-го класса школы в дагестанском селе Хучни арестован по подозрению в участии в деятельности террористической организации. Родственники школьника сочли его жертвой провокации.

Версия следствия вызывает сомнения, согласились аналитики. "Участившиеся случаи преследования подростков по террористическим статьям, в том числе в Дагестане, по моему мнению, являются частью антинародной, преступно заказной политики врагов России, внедрившихся в органы государственной власти России", - сказал, в частности, полковник МВД и кандидат юридических наук Амир Колов.

После того как мы повторили, он сказал, что мы дали присягу

На Ставрополье 19 мая 2025 года были арестованы девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из задержанных рассказали силовикам, что произнесли слова присяги террористической организации, не понимая смысла сказанного. "Он подошел ко мне и брату со словами: "Вы должны повторять за мной". Мы за ним повторили, а после того как мы повторили, он сказал, что мы дали присягу", - рассказал, в частности, один из подростков.