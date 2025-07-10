Аналитики отвергли связь нападения на силовиков с симптомами радикализации в Кабардино-Балкарии

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Обстоятельства атаки на силовиков в Нальчике остаются неясными, но само по себе наличие жителей республики, готовых применять оружие, не указывает на рост радикальных настроений в республике.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля нападение на полицейских произошло в Нальчике, где наряд ДПС остановил такси, проехавшее на красный свет. Из машины выскочил молодой человек с ножом в руке и напал на одного из сотрудников. Второй сотрудник выстрелил напавшему в ногу, тот упал, потом вскочил и пытался ударить ножом второго сотрудника, сообщил "Кавказскому узлу" информированный источник. Источники сообщили, что один нападавший застрелен, а второй смог скрыться. Глава республики Казбек Коков подтвердил, что нападавший убит, однако ничего не сообщил о втором. По данным силовиков, второй участник атаки был задержан.

Лейтенант полиции, который получил множество ножевых ранений, по состоянию на 9 июля находился в тяжелом состоянии.

Причины и обстоятельства нападения на силовиков в Нальчике остаются неясными, считает руководитель Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков. «Никаких (новых) данных, кроме официальных релизов нет», - подчеркнул он.

Он не считает, что инцидент указывает на радикализацию в республике. «Специальных исследований на эту тему нет, но я не вижу никаких внешних признаков радикализации», - отметил Хатажуков.

О том, что ситуация далека от радикализации, по мнению правозащитника свидетельствует и фактическое прекращение работы республиканской комиссии по адаптации лиц, принявших решение о прекращении террористической и экстремистской деятельности.

«Две недели назад у нас было заседание, посвященное человеку, отсидевшему 19 лет после событий 2005 года, фактически последнему вышедшему на свободу участнику тех событий, поскольку оставшиеся в колониях получили пожизненные сроки. Было решено оказать ему всяческую поддержку. Предыдущее заседание комиссии было год назад, а других программ по реабилитации нет, что свидетельствует о сокращении внимания власти к проблеме», - отметил Валерий Хатажуков.

На заседании комиссии рассмотрели обращение гражданина А., который в мае вышел на свободу и обратился с просьбой оказать содействие в адаптации. «Я хотел бы быть полезным и своей семье и обществу, выполнять свои обязанности. За столько лет я осознал свои ошибки, не хотелось бы, чтобы нынешняя молодежь допустила те же под влиянием каких-то людей, под предлогом хорошего призыва», - цитировались слова бывшего боевика в сообщении РИА «Кабардино-Балкария», опубликованном 20 июня.

Нападение на силовиков не связано с майским вооруженным инцидентом в Махачкале и, вероятно, и имело спонтанный характер, возможно, было реакцией на действия полицейских, остановивших автомобиль для проверки, считает кавказовед, не пожелавший публиковать свое имя.

«Главное, что показал этот инцидент - в республике есть люди с оружием, готовые его применить», - подчеркнул он корреспонденту «Кавказского узла».

Характеризуя общую обстановку в КБР, эксперт отметил, что имеет место не раскол на умеренных и радикальных мусульман, а конфликт «между ультрасветской и ультрарелигиозной частями общества, может быть чуть смягченном с последние годы».

«Неофициальное духовенство (в регионе) есть, и довольно активное, но ДУМ КБР не стремится ни жестко соперничать с ним, ни интегрировать, как, например, поступили в Адыгее, избежавшей благодаря этому потрясений в 1990-х и 2000-х годах», - считает кавказовед.

Главы районов Кабардино-Балкарии отчитались о совещаниях в связи с нападением на силовиков в Нальчике, призвав имамов и глав поселений противодействовать распространению радикальных идеологий.

Собеседник отверг влияние безработицы и уровня образования на радикальные настроения, отметив, что тезис, что терроризм является «оружием бедных» является устаревшим. «Скорее, к радикальным кругам подтягиваются молодые образованные и успешные» - подчеркнул он.

По подсчетам "Кавказского узла", это нападение стало первым вооруженным инцидентом в Кабардино-Балкарии за почти 15 месяцев. Предыдущий инцидент произошел в апреле 2024 года.