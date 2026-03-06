×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
09:49, 6 марта 2026

Отсутствие кворума по делу об убийстве Камбиева защита сочла затягиванием процесса

Аслан Камбиев. Фото: https://www.kbrria.ru/sport/aslan-kambiev-diskvalificirovan-za-doping-30085

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Кабардино-Балкарии не смог собрать коллегию из трех человек для пересмотра дела об убийстве дзюдоиста Аслана Камбиева. Суд ждет результатов рассмотрения жалобы на определение кассационного суда, предположила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Кабардино-Балкарии, который оправдал подсудимого Руслана Кудаева и признал его право на реабилитацию по делу об убийстве спортсмена Аслана Камбиева, проигнорировал показания свидетелей, заявила вдова убитого. Пятый Кассационный суд отменил оправдательный приговор в отношении Руслана Кудаева делу об убийстве чемпиона России по самбо и дзюдо Аслана Камбиева и вернул дело на новое рассмотрение в Верховный суд Кабардино-Балкарии. Суд первой инстанции допустил многочисленные нарушения, указала адвокат семьи погибшего.

1 февраля 2022 года в Нальчике на улице Лермонтова в ходе ссоры получил огнестрельное ранение неоднократный призер и победитель чемпионатов России и Европы по дзюдо и самбо Аслан Камбиев. 8 марта 2022 года он скончался в клинике имени Склифосовского в Москве. 24 февраля Нальчикский горсуд признал жителя села Псыгансу Руслана Кудаева виновным по делу об убийстве Камбиева. Кудаев был признан виновным по статье 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны) и освобожден от наказания (1 год 10 месяцев ограничения свободы) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Также с него было снято обвинение в незаконном приобретении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). 

Пересмотр дела об убийстве чемпиона Европы и России по дзюдо Аслана Камбиева в Верховном суде Кабардино-Балкарии, после отмены Пятым кассационным судом ранее вынесенного приговора, был назначен на 3 марта. Однако заседание не состоялось. Судья Атакуев заявил, что не удалось собрать кворум из трех судей, по причине того, что почти все судьи Верховного суда, так или иначе, были задействованы в рассмотрении этого дела. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщила защита.

Адвокат Анна Погосян, представляющая интересы пострадавшей стороны, сообщила, что по поводу переноса заседания Верховного суда КБР по делу Кудаева направила  жалобу на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова, в которой просит его выяснить, по какой причине судьи отказались рассматривать данное дело и почему рассмотрение отложено  на столь долгий срок.
«Дело об убийстве Камбиева рассматривалось Верховным судом КБР лишь один раз и, очевидно, что все судьи не успели в нем поучаствовать.  Дело, по мнению защиты, в другом. Определение Пятого кассационного суда обжаловано в Верховный суд России. О том, примет ли Верховный суд России дело на пересмотр и какой будет результат, станет известно позднее. Верховный суд КБР, очевидно, решил дождаться итогов обжалования», - предположила адвокат.

Отметим, что ранее судьи Кассационного суда обратили внимание на показания одного из свидетелей, который вначале следствия отрицал свою осведомленность о том, кто в ходе конфликта держал в руках нож, а после неоднократных допросов дал показания о том, что нож был у него, и этим ножом он кому-то из участников драки причинил ранение. Эти показания свидетель подтвердил и в судебном заседании.

«Однако никакого процессуального решения по этому заявлению не принято: материалы не выделены в отдельное производство, дело не возбуждено, в возбуждении дела не отказано ни по факту причинения телесных повреждений, ни по факту дачи заведомо ложных показаний, в качестве подозреваемого данное лицо не допрашивалось/ <...> Между тем именно данный факт имеет существенное значение, поскольку обусловило последующие выводы о необходимой обороне со стороны Кудаева», говорится в определении суда.

При новом рассмотрении, указывается в Определении кассационного суда, необходимо проверить и установить, у кого был нож.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

