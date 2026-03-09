Следком поручил возбудить дело об избиении участника военной операции из Пятигорска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Доследственная проверка не привела к возбуждению дела, но после вмешательства из Москвы расследование возобновится.

Как писал "Кавказский узел", ранее военные из Дагестана в зоне спецоперации на Украине записали видеообращение к главе республики Сергею Меликову, требуя начать строительство дороги в селе Куба Лакского района.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника военной операции из Ставропольского края. Это произошло после публикации видеообращения, в котором пострадавший сообщил об инциденте в одном из ресторанов Пятигорска в сентябре 2025 года, сообщается в телеграм-канале ведомства. Проводится проверка по статье 213 УК (хулиганство). Особо в релизе подчеркивается, что пострадавший уже обращался в правоохранительные органы, но в ходе проверки не были установлены все обстоятельства произошедшего.

По информации издания «Блокнот-Ставрополь», полиция также инициировала "дополнительную судебно-медицинскую экспертизу" по заявлению комбатанта.

По информации издания, речь идет о 38-летнем участнике боевых действий в Украине из Пятигорска Александре Самсонове. В своем обращении Самсонов заявил об избиении на дне рождения знакомого у бара в Пятигорске. Он не уточняет причин конфликта, но утверждает, что на него напали после того, как он представился участником военной операции и якобы предложил "разойтись мирно". По версии Самсонова, он получил удар сзади металлическим предметом, а после был избит уже лежа на земле. Как позже пояснил военному администратор заведения, участниками избиения были охранники.

Самсонов подал заявление в полицию Пятигорска, но, как он утверждает, не были опрошены все свидетели, не изъяты записи с камер видеонаблюдения бара и соседних зданий, а виновные не установлены. Процессуальная проверка в следственном отделе СК по Пятигорску, по его мнению, также была проведена формально.

