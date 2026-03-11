Ставрополец осужден за оправдание терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд вынес приговор 18-летнему жителю Ставрополя, признав его виновным в оправдании терроризма. Молодой человек согласился с обвинениями.

Дело 18-летнего жителя Ставрополя рассматривал Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Согласно версии версии обвинения, молодой человек придерживался “радикально-экстремистских взглядов” и опубликовал в Telegram-канале восемь видеороликов. В этих записях силовики обнаружили призывы к террористической деятельности.

По информации прокуратуры Ставрополья, записи содержали “положительную оценку действий незаконной группировки”. О какой именно группировке идет речь, в ведомстве не уточнили.

“В ходе следствия фигурант признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся”, - проинформировал 10 марта краевой Следком.

Суд назначил молодому человеку 3,5 года колонии общего режима с запретом на администрирование сайтов, форумов, чатов и групп в течение двух лет после освобождения. Статья о публичных призывах к террористической деятельности через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России) предполагает от пяти до семи лет заключения.

Публикации, которые легли в основу обвинения, были сделаны в период ноября 2023 года по январь 2024 года, когда 18-летний на момент приговора молодой человек должен был быть несовершеннолетним. Обнаружить карточку его дела на сайте суда “Кавказскому узлу” не удалось.

"Кавказский узел" также писал, что 37-летняя жительница Михайловска обвинена в финансировании экстремистской деятельности из-за денежного перевода, сделанного в августе 2021 года.