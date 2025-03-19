Грузинские аналитики оценили арест счетов фондов за поддержку демонстрантов

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Власти Грузии пытаются разными способами погасить протесты в стране, арест счетов фондов, которые помогали выплачивать штрафы задержанным - один из таких способов. Однако грузинские аналитики уверены, что найдутся другие варианты оказания помощи в выплате штрафов.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта был наложен арест на счета "Фонда Нануки", фонда Prosperity Georgia, Тбилисского дома прав человека, "Фонда друг друга 24/7" и фонда "Позор" - все они помогали участникам акций протеста выплачивать штрафы.

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции на проспекте Руставели проходят каждый день. Согласно данным "Кавказского узла", основанным на публикациях СМИ, проспект Руставели также перекрывался ежедневно со дня начала протестных акций в Грузии против итогов парламентских выборов. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили и руководитель неправительственной организации "Защити выборы", бывший председатель ЦИК Леван Тархнишвили обратили внимание корреспондента «Кавказского узла» обратили внимание, что власти используют все возможности для купирования протестов, чтобы продемонстрировать международному сообществу, что протестуют преступники. При этом аналитики уверены, что найдутся и другие способы оказания финансовой помощи оштрафованным.

Каха Гоголашвили считает, что, арестовав счетов фондов, власти создали «неудобства» для протестующим, и пытаются исключить все возможности поддержки протестующих. «Прокуратура заявляет, что якобы эти фонды поддерживают саботаж, создана псевдогруппа, якобы это какая-то независимая организация гражданского общества. В Грузии сейчас настоящий 1937 год. Этот донос в прокуратуру написало движение «Единая нейтральная Грузия», которая только тем и занимается, что по заказу правительства пишет какие-то доносы. На этом основании совершенно безапелляционно прокуратура сразу же заводит дела на людей. Это заказ правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение», - сказал он.

Гоголашвили указал, что действия властей направлены против гражданских свобод в угоду интересов олигархов и они изобретают «новые репрессивные механизмы». «Власти хотят таким способом снизить протест, чтобы это использовать, как аргумент перед международным сообществом и показать, что уже никто не опротестовывает их пребывание во власти, а те, которые протестуют, на самом деле преступники», - отметил он.

Леван Тархнишвили сообщил, что все фонды, чьи счета арестованы, существовали и до начала протестов. «Фонд Нануки», например, занимался благотворительностью и оказывал помощь нуждающимся. К своей деятельности они добавили и помощь участникам протестов. От ареста счетов пострадают люди, нуждающихся в помощи.

Помимо этого, фонды оказывали помощь семьям арестованных протестующих, которые остались без средств к существованию.

Тархнишвили также раскритиковал размеры штрафов, которые достигают пяти тысяч лари (около 180 долларов), при том, что прожиточный минимум в стране меньше тысячи лари (361 доллар). «Нельзя в стране, где прожиточный минимум меньше тысячи лари, за любое правонарушение правопорядка выписывать штрафы на пять и больше тысяч лари. С другой стороны, эти штрафы в принципе незаконные, потому что правительство «Грузинской мечты» не признали ни в одной цивилизованной стране. Все эти законодательные изменения приняли недавно и на момент действий протестующих это не было нарушением закона. Судебная система, как и полиция, работают только на защиту интересов Бидзины Иванишвили и ничего не имеют общего с защитой закона», - сказал он.

Эксперт считает, что, арестовав счетов фондов, власти признали свой страх перед протестующими. Он привел в качестве примера обыск в доме у одного из арестованных протестующих, когда полиция изъяла деньги в размере 20 тысяч лари (7220 долларов), отложенных на операцию для матери.

При этом Тархнишвили уверен, что протестующие найдут выходит из ситуации и помощь тем, кого оштрафовали, продолжился. По его словам, для властей главное - прекратить протесты, чтобы начать вести обычную политическую жизнь, готовиться к выборам в органы местного самоуправления, назначенным на осень.

Напомним, 7 марта, на сотый день протестов в Грузии, их участники заявили, что готовы вести борьбу до удовлетворения властями их требований. По данным правозащитников, не менее 626 человек подверглись административному преследованию за участие в акциях.

Европарламент 28 ноября 2024 года отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В ответ премьер-министр Грузии заявил, что страна до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, которые продолжаются в ежедневном режиме уже более трех месяцев.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, задерживали протестующих. 6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения во время акций протеста.

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