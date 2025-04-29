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12:55, 29 апреля 2025

Телефоны и ноутбуки изъяты у грузинских активистов в ходе обысков

Сотрудники прокуратуры пришли с обыском к Нануке Жоржолиани. Стоп-кадр видео из ее Facebook* от 29.04.25, https://www.facebook.com/nanuka.zhorzholiani/videos/2020760671744163 (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ходе обысков у грузинских активистов, представителей благотворительных фондов, помогавших в оплате штрафов участникам протеста изъяли телефоны и ноутбуки.

Как писал "Кавказский узел", в домах телеведущей, главы фонда "Нануки", Нануки Жоржолиани, директора «Центра по правам человека» Алеко Цкитишвили и активистки Мариам Баджелидзе сегодня утром силовики проводили обыски. Баджелидзе сообщила, что обыски проводятся по делу о саботаже и действиях против грузинской государственности.

18 марта был наложен арест на счета "Фонда Нануки", фонда Prosperity Georgia, Тбилисского дома прав человека, "Фонда друг друга 24/7" и фонда "Позор" - все они помогали участникам акций протеста выплачивать штрафы. Арест был наложен в рамках дела по статьям 318 (саботаж) и 319 (содействие иностранному государству, иностранной организации или организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности) Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на сроки от 5 до 10 лет и от 7 до 15 лет соответственно. Дело возбуждено на основании  заявления, поданного в Генеральную прокуратуру представителями общественного движения "Единая нейтральная Грузия". Власти Грузии пытаются разными способами погасить протесты в стране, арест счетов фондов, которые помогали выплачивать штрафы задержанным - один из таких способов, указали грузинские аналитики. 

Обыски в домах гражданских активистов и руководителей НПО в Тбилиси проводятся в рамках расследования дела о саботаже против грузинской государственности при помощи иностранных организаций, подтвердила Генпрокуратура Грузии.

«Прокуратура Грузии ведет расследование по статьям о саботаже, попытке саботажа при отягчающих обстоятельствах, содействии иностранной организации или организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности, а также мобилизации финансов для деятельности, направленной против конституционного строя и основ национальной безопасности Грузии», - процитировало заявление ведомства агентство "Новости Грузии". 

По версии ведомства  телеведущая Нанука Жоржолиани, активистка Мариам Бажелидзе, глава НПО «Центр по правам человека» Александр Цкитишвили, юриста Лаша Арвеладзе и основателя фонда «Друг для друга» Гуги Хелая, причастны к работе организаций, которые «участвовали в финансовом обеспечении лиц, обвиняемых в совершении тяжких преступлений против общественного порядка, а также их семей, и оплачивали административные штрафы, наложенные на нарушителей закона».

В настоящее время обыск продолжается только у Жоржолиани. В знак солидарности у ее дома собрались коллеги и лидеры оппозиционных партий, говорится в публикации.

Мариам  Баджелидзе сообщила, что  у нее изъяли мобильный телефон.

"Утром пришли, колотя в дверь. Я была с ребенком. Когда спросила, кто это, ответили, что сосед. Там было четыре человека, я увидела, что у них включены наплечные камеры. Мне сказали, что они из прокуратуры и имеют право провести обыск. Они зашли и отобрали у меня мобильный телефон, сказав, что не имею права снимать", - привело слова Баджелидзе агентство "Интерпрессньюс".

Когда забрали мобильный, объяснили, что приехали в связи с расследованием, начатым по статье о саботаже, а также упомянули о законе о финансировании из-за рубежа, сообщила она. "Они говорили, что ищут какой-то типа электронный предмет, а также противозаконное вещество или предмет. Процесс поиска провели поверхностно. Знали, что телефон — это главное, что им нужно изъять. Решили забрать и ноутбук», - отметила Баджелидзе.

Дочь Нануки Жоржолиани,  Мариам Гегучадзе, сообщила, что силовики пришли с обыском и в квартиру, которая зарегистрирована на ее имя. По ее словам, ее не пустили в дом, а в квартире проживает дядя, брат Нанику Жоржолиани, у которого также изъяли мобильный телефон, сообщила телекомпания "Пирвели".

Гуга Хелая сообщил, что силовики также изъяли у него мобильный телефон. "Они побывали и в моей квартире с утра. Сказали, что они из прокуратуры — зашли четверо. В тот момент у меня в руках был телефон, они его забрали, опечатали и унесли. После полного обыска квартиры, на котором я присутствовал, они не обнаружили ничего противозаконного и ушли. Несмотря на то, что весь этот процесс был для меня, мягко говоря, неприятным, с их стороны не было проявлено ни агрессии, ни негативного отношения. Как мне сказали сотрудники охраны дома, в подъезде стояло около 30 полицейских. С большой вероятностью меня вызовут на допросы", - привело его слова Tbilisi Life.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. 6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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