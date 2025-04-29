Сотрудники прокуратуры проводят обыски в домах грузинских активистов

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В домах телеведущей, главы фонда "Нануки", Нануки Жоржолиани, директора «Центра по правам человека» Алеко Цкитишвили и активистки Мариам Баджелидзе проходят обыски. Баджелидзе сообщила, что обыски проходят по делу о саботаже и действиях против грузинской государственности.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта был наложен арест на счета "Фонда Нануки", фонда Prosperity Georgia, Тбилисского дома прав человека, "Фонда друг друга 24/7" и фонда "Позор" - все они помогали участникам акций протеста выплачивать штрафы. Арест был наложен в рамках дела по статьям 318 (саботаж) и 319 (содействие иностранному государству, иностранной организации или организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности) Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на сроки от 5 до 10 лет и от 7 до 15 лет соответственно. Возбуждение уголовного дела основано на заявлении, поданном в Генеральную прокуратуру представителями общественного движения "Единая нейтральная Грузия".

Власти Грузии пытаются разными способами погасить протесты в стране, арест счетов фондов, которые помогали выплачивать штрафы задержанным - один из таких способов, указали грузинские аналитики. Они уверены, что найдутся другие варианты оказания помощи в выплате штрафов.

Сотрудники грузинской прокуратуры проводят обыски у телеведущей Нануки Жоржолиани и гражданской активистки Мариам Баджелидзе.

К обоим рано утром правоохранители пришли домой в Тбилиси. В этот момент Жоржолиани и Баджелидзе вышли в прямой эфир на Facebook*. Трансляции внезапно были прерваны - съемка во время следственных действий запрещена. Баджелидзе успела сообщить, что обыски проводятся по делу о саботаже и действиях против грузинской государственности, сообщило издание "Новости Грузия".

«Фонд Нануки» собирал деньги на выплату штрафов участникам протестных акций в Грузии – за незаконные перекрытия дорог, неподчинение требованиям полиции и т.д.. Также он оказывал помощь малоимущим и тяжелобольным детям. Жоржолиани через суд добивалась снятия ареста со своих счетов, но ей отказали.

"Пришли ко мне с обыском. Вошли ко всем основателям фондов", - написала Жоржолиани на своей странице в Facebook*.

Сотрудники прокуратуры проводят обыск в доме директора «Центра по правам человека» Алеко Цкитишвили, сообщило сегодня "Интерпрессньюс". Перед обыском сотрудники прокуратуры сначала остановили Алеко Цкитишвили у дома и изъяли личные вещи, в том числе телефон, который опечатали. Они пояснили, что процедура обыска проводится на основании постановления суда, а после личного обыска заявили, что теперь должны проверить его дома, говорится в публикации.

Мариам Баджелидзе ранее входила в протестную группу "Сицхвили" (Стыд/Позор), сообщило JamNews.

Обыски у всех троих активистов проводятся на основании постановлений суда, говорится в публикации.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. 6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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