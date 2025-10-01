Пользователи Telegram сочли показным участие чиновников в очистке ливневки в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заместители мэра Махачкалы лично приняли участие в очистке ливневой канализации во время очередного подтопления улиц, отчиталась городская администрация. Руководителям города следует обеспечить исправность ливневок, а не демонстрировать на видео свое рвение, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября ливень затопил часть улиц Махачкалы, в результате на дорогах образовались пробки. Мэрия отчиталась о ходе прочистки ливневой канализации, после чего пользователи Telegram заявили, что властям следует устранить причины регулярных наводнений, а не только их последствия.

Обильные дожди привели к подтоплениям улиц и подстанций, в результате часть жителей Махачкалы на несколько суток осталась без света. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Отсутствие электричества сопровождается перебоями с подачей воды, рассказали горожане. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

В связи с обильными дождями коммунальные службы в Махачкале "ведут постоянный мониторинг отвода дождевой воды" на потенциально опасных участках, чтобы не допустить подтоплений, и очищают ливневые коммуникации, сообщила поздно вечером 30 сентября в своем телеграм-канале администрация города.

Заместители главы города во время инспекции деятельности коммунальных служб "оказывают поддержку сотрудникам, непосредственно включаясь в рабочий процесс", говорится в другом сообщении мэрии, опубликованном в 22.00 мск.

Публикация проиллюстрирована коротким видеороликом, на котором видны несколько мужчин, извлекающих мелкий мусор из потока воды на городской улице.

По состоянию на 12.02 мск 1 октября, под этой публикацией размещено 40 комментариев. Авторы некоторых из них похвалили чиновников за участие в работе, другие пользователи оставили скептические комментарии.

"Так знали же, что дождь будет, надо было мусор в городе убрать. Смысл есть [в том], что замы пошли чистить? Или это для пиара чисто, для фоточек начальству показать?" – написала, в частности, Laura.

"Сейчас эта показуха что даст?" – задался вопросом Yiy. "Сани нужно летом готовить, а теперь от того, что они пару салфеток собрали на камеру, что изменится?" – добавил этот же пользователь в другом комментарии.

Мы должны быть благодарны им за это, что ли?

"Мусор убирайте по городу вовремя, чтобы в такой ситуации не оказывались", - посоветовал властям Fffff. "И что, мы должны быть благодарны им за это, что ли? Сколько еще это будет продолжаться? Сколько народ должен мучиться? Почему бы не начать налаживать эти ливневки уже?" – написал Абдулла Ибрагимович.

17 сентября несколько улиц в Махачкале, в том числе в центре города, также затопило после ливня. Пользователи соцсетей тогда указали на нерешенную проблему с ливневками.

Аналогичные комментарии оставили пользователи под этим же видео в анонимном телеграм-канале "Нетипичная Махачкала © | Дагестан" (241 тысяча подписчиков). Всего под публикацией размещено к 12.02 мск 1 октября 196 комментариев.

"Лучше бы средства на это выделили и исправили, а не на видео убирать выходили", - написал, в частности, Nurbaev. "Показуха!" – возмутился Hanya. "Показуха", - написал и Sport Sport. "Что за пыль в глаза", - прокомментировал видео Р. А. М. "А руководить нормально не пробовали?" – иронически заметил Г Т.

"Показуха на камеру, позор", - высказал мнение Арс. "Сняли видео, якобы чем-то благим заняты, чтобы люди не сильно администрацию города ругали", - предположил S L.

"Да это просто понты, показуха, типа мы такие хорошие", - написал Магомед. "Чисто показуха, баллы ловят в воде", - поделился мнением Luis Valencia.

"Может, и мусор так сами начнут убирать? Надо им поднять зарплату и создать аварийные вип-бригады", - предложил Гость. "Лучше бы своей работой занимался и наказывал бы тех, кто не выполняет свою работу. Ну почистил он пару ливневок, и что изменится?" – написал Samurai.

Не придется самому чистить, если грамотно всех распределить

"Вообще, не придется самому чистить, если грамотно всех распределить. Если сам делает, это говорит о провале руководящей компетенции", - высказал мнение E. "Каждый должен заниматься своим делом. А руководство - правильно выстраивать процессы", - заметил Meyer Lansky.

"Не научились организовывать работу. Вот зачем эта показуха, это не то, что они должны делать, их дело - заранее организовать и технику и работников и лишь проследить исполнение", - написал Saida. "Показухой занимаются. Там не нужны замглавы и т.д. Там нужны специалисты, которые должны этим заниматься, и не только во время съемки, а круглый год, чтоб все работало исправно", - заметил Italia.

Напомним, махачкалинцы и ранее неоднократно жаловались на неработающие ливневки. Так, летом 2023 года было опубликовано видео о подтоплениях улиц в Махачкале при обильных осадках. Местные жители на кадрах ролика обратились к главе Дагестана Сергею Меликову, который поручил мэрии изучить эту проблему. По словам Меликова, подтопления связаны с проблемой инфраструктуры.

Ливневки в Махачкале не справляются с последствиями обильных осадков, требуется их поэтапная реконструкция, указал в июле 2023 года активист движения "Город наш" Саид Ниналалов. Главная причина постоянных подтоплений, по его словам – отсутствие в Махачкале актуальной схемы расположения сетей ливнеотведения.