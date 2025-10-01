×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:15, 1 октября 2025

Пользователи Telegram сочли показным участие чиновников в очистке ливневки в Махачкале

Махачкала во время ливней. 1 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/makhachkalaofficial/16023

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заместители мэра Махачкалы лично приняли участие в очистке ливневой канализации во время очередного подтопления улиц, отчиталась городская администрация. Руководителям города следует обеспечить исправность ливневок, а не демонстрировать на видео свое рвение, указали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября ливень затопил часть улиц Махачкалы, в результате на дорогах образовались пробки. Мэрия отчиталась о ходе прочистки ливневой канализации, после чего пользователи Telegram заявили, что властям следует устранить причины регулярных наводнений, а не только их последствия.

Обильные дожди привели к подтоплениям улиц и подстанций, в результате часть жителей Махачкалы на несколько суток осталась без света. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Отсутствие электричества сопровождается перебоями с подачей воды, рассказали горожане. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

В связи с обильными дождями коммунальные службы в Махачкале "ведут постоянный мониторинг отвода дождевой воды" на потенциально опасных участках, чтобы не допустить подтоплений, и очищают ливневые коммуникации, сообщила поздно вечером 30 сентября в своем телеграм-канале администрация города.

Заместители главы города во время инспекции деятельности коммунальных служб "оказывают поддержку сотрудникам, непосредственно включаясь в рабочий процесс", говорится в другом сообщении мэрии, опубликованном в 22.00 мск.

Публикация проиллюстрирована коротким видеороликом, на котором видны несколько мужчин, извлекающих мелкий мусор из потока воды на городской улице.

По состоянию на 12.02 мск 1 октября, под этой публикацией размещено 40 комментариев. Авторы некоторых из них похвалили чиновников за участие в работе, другие пользователи оставили скептические комментарии.

"Так знали же, что дождь будет, надо было мусор в городе убрать. Смысл есть [в том], что замы пошли чистить? Или это для пиара чисто, для фоточек начальству показать?" – написала, в частности, Laura.

"Сейчас эта показуха что даст?" – задался вопросом Yiy. "Сани нужно летом готовить, а теперь от того, что они пару салфеток собрали на камеру, что изменится?" – добавил этот же пользователь в другом комментарии.

Мы должны быть благодарны им за это, что ли?

"Мусор убирайте по городу вовремя, чтобы в такой ситуации не оказывались", - посоветовал властям Fffff. "И что, мы должны быть благодарны им за это, что ли? Сколько еще это будет продолжаться? Сколько народ должен мучиться? Почему бы не начать налаживать эти ливневки уже?" – написал Абдулла Ибрагимович.

17 сентября несколько улиц в Махачкале, в том числе в центре города, также затопило после ливня. Пользователи соцсетей тогда указали на нерешенную проблему с ливневками.

Аналогичные комментарии оставили пользователи под этим же видео в анонимном телеграм-канале "Нетипичная Махачкала © | Дагестан" (241 тысяча подписчиков). Всего под публикацией размещено к 12.02 мск 1 октября 196 комментариев.

"Лучше бы средства на это выделили и исправили, а не на видео убирать выходили", - написал, в частности, Nurbaev. "Показуха!" – возмутился Hanya. "Показуха", - написал и Sport Sport. "Что за пыль в глаза", - прокомментировал видео Р. А. М. "А руководить нормально не пробовали?" – иронически заметил  Г Т.

"Показуха на камеру, позор", - высказал мнение Арс. "Сняли видео, якобы чем-то благим заняты, чтобы люди не сильно администрацию города ругали", - предположил S L.

"Да это просто понты, показуха, типа мы такие хорошие", - написал Магомед. "Чисто показуха, баллы ловят в воде", - поделился мнением Luis Valencia

"Может, и мусор так сами начнут убирать? Надо им поднять зарплату и создать аварийные вип-бригады", - предложил Гость. "Лучше бы своей работой занимался и наказывал бы тех, кто не выполняет свою работу. Ну почистил он пару ливневок, и что изменится?" – написал Samurai.

Не придется самому чистить, если грамотно всех распределить

"Вообще, не придется самому чистить, если грамотно всех распределить. Если сам делает, это говорит о провале руководящей компетенции", - высказал мнение E. "Каждый должен заниматься своим делом. А руководство - правильно выстраивать процессы", - заметил Meyer Lansky.

"Не научились организовывать работу. Вот зачем эта показуха, это не то, что они должны делать, их дело - заранее организовать и технику и работников и лишь проследить исполнение", - написал Saida. "Показухой занимаются. Там не нужны замглавы и т.д. Там нужны специалисты, которые должны этим заниматься, и не только во время съемки, а круглый год, чтоб все работало исправно", - заметил Italia.

Напомним, махачкалинцы и ранее неоднократно жаловались на неработающие ливневки. Так, летом 2023 года было опубликовано видео о подтоплениях улиц в Махачкале при обильных осадках. Местные жители на кадрах ролика обратились к главе Дагестана Сергею Меликову, который поручил мэрии изучить эту проблему. По словам Меликова, подтопления связаны с проблемой инфраструктуры.

Ливневки в Махачкале не справляются с последствиями обильных осадков, требуется их поэтапная реконструкция, указал в июле 2023 года активист движения "Город наш" Саид Ниналалов. Главная причина постоянных подтоплений, по его словам – отсутствие в Махачкале актуальной схемы расположения сетей ливнеотведения.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:18, 1 октября 2025
Трое полицейских из Дагогней арестованы по делу о пытках задержанных
09:19, 1 октября 2025
Восемь беспилотников сбиты в Ростовской области
06:36, 1 октября 2025
Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине
01:41, 1 октября 2025
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
00:58, 1 октября 2025
Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда
21:23, 30 сентября 2025
4
 Против Пугачевой подан третий иск после слов про Дудаева
Все события дня
Новости
Сотрудник уголовного розыска в зале суда. 1 октября 2025 г. Скриншот видео https://vk.com/sovetskiy.dag.sudrf?w=wall%3D218003592_483
11:18, 1 октября 2025
Трое полицейских из Дагогней арестованы по делу о пытках задержанных
Силовики около рехаба в Махачкале. Кадр видео СКР https://t.me/sledcom_press/24238
08:20, 1 октября 2025
Недоверие к врачам стало фактором популярности рехабов в Дагестане
Военные на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:41, 1 октября 2025
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
Проверка автобуса, Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:18, 1 октября 2025
За неделю с 22 по 28 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Жители села. Фото: https://t.me/chernovik_new
23:31, 30 сентября 2025
Жители дагестанского села потребовали вернуть землю и сохранить крепость
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
12:48, 29 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
В Махачкале "реабилитация" закончилась смертью пациента
Фото
12:28, 17 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
«Спешили на свадьбу»  
Фото
14:25, 12 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выборы по-чанкурбински. Заявление кандидата искали в мусорной корзине 
Фото
17:43, 6 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
«Монитор пациента» добивается от правительства Дагестана пересмотра объемов медицинской помощи
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Сотрудник уголовного розыска в зале суда. 1 октября 2025 г. Скриншот видео https://vk.com/sovetskiy.dag.sudrf?w=wall%3D218003592_483
01 октября 2025, 11:18
Трое полицейских из Дагогней арестованы по делу о пытках задержанных

БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01 октября 2025, 07:30
Энергоснабжение поселков в Ростовской области нарушено после атаки дронов

Андрей Марченко. Кадр видео TikTok / marton1881
30 сентября 2025, 20:09
Суд в Краснодаре арестовал владельца сети отелей Marton

Михаил Надежин. Фото: МЧС России
30 сентября 2025, 18:11
Глава МЧС в Кабардино-Балкарии задержан по делу о взятке

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше