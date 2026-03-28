Махачкалинцы рассказали об ущербе от подтоплений

В Махачкале подтоплены дома, пострадала техника, мебель, автомобили. Проблемы с подтоплениями во время дождей не решаются много лет, рассказали горожане.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале в результате дождя оказались затопленными более 20 частных домов, спасатели эвакуировали 80 взрослых и трех детей. Подъем уровня воды на одной из улиц произошел из-за захламления сточной канавы, констатировало МЧС на фоне отчета главы Дагестана о заблаговременной расчистке ливневок. В Махачкале введён режим чрезвычайной ситуации.

Сегодня в результате дождей и сильного ветра в Дагестане произошли аварии на электросетях, без электричества осталось более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов.

В Дагестане введен режим повышенной готовности, соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ливней, которое прошло в Махачкале под руководством главы региона Сергея Меликова.

Единый оператор по водоснабжению сообщил в Telegram-канале, что в связи с неблагоприятными погодными условиями на насосной станции "Вузовское озеро" и на Хушетских очистных сооружениях произошло отключение электроснабжения. В результате в отдельных районах города могут наблюдаться перебои, а также временное отсутствие водоснабжения.

В Махачкале из-за обильных дождей подтоплены подстанции "Махачкала 110", "Восточная" и "Приморская", - говорится в сообщении "Дагэнерго".

Жители Махачкалы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", с какими проблемами они столкнулись в результате стихии.

"В поселке Новый Кяхулай затопило много частных домов, по улицам ни пройти, ни проехать", - рассказал Рашид.

"На улице Заречная потоки воды сносили заборы, машины, дома затопило, повреждена мебель, бытовая техника. Как дальше быть, не знаем. Рядом располагается автовокзал, люди не смогли никуда уехать из Махачкалы", - рассказала Айшат.

"В Редукторном поселке Махачкалы опять потоп, у племянника заглохла и утонула машина. Каждый год на этом участке после дождей скапливается вода, сколько лет власти обещают решить проблему, ничего не происходит", - говорит Руслан.

Телеграм-канал "МЧС (Махач, Чё Стало?)" сообщил сегодня, что еще при Саиде Амирове (осужденный пожизненно бывший мэр Махачкалы, возглавлял город в 1998-2013 годах, - прим. "Кавказского узла"), начали строить коллектор.

"Вбухали в него миллиарды рублей, на полпути оставили, и сейчас, по сути, эти деньги вылетели в этот же самый недостроенный коллектор. При Салмане Дадаеве (мэр Махачкалы в 2019-2022 годах, - прим. "Кавказского узла") начался проект ливневого водоотведения, где отремонтировали коллектор на Бейбулатова, закупили трубы, вырыли траншеи, оставалось их подсоединить, закопать и ввести в эксплуатацию. В итоге проект, который прошел все конкурсы, госэкспертизы, проект, на который были уже заложены деньги, вдруг одним росчерком пера следующей администрацией был выброшен в мусорную корзину с перераспределением средств на другие нужды", - говорится в публикации.

В телеграм-канале организации "Монитор ЖКХ" отмечается, что они с прошлого года судятся с администрацией Махачкалы, чтобы возместить ущерб пострадавшим от других ЧП. Для людей приведен алгоритм действий в подобных ситуациях. Если дом или автомобиль оказались под водой из-за сильных дождей, нужно подать заявление в отдел по чрезвычайным ситуациям при администрации Махачкалы. По заявлению должны назначить комиссию, которая оценит ущерб и составит акт.

"Именно в администрации будут определять порядок добровольного возмещения ущерба. А если возмещать в добровольном порядке откажутся - у вас на руках останется акт. С ним можно обратиться в суд и вернуть ущерб уже через законные механизмы", - сказано в публикации.

Напомним, в сентябре 2025 года обильные дожди привели к подтоплениям подстанций и отключениям света в Махачкале. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

Власти Дагестана пообещали материальную помощь жителям Махачкалы, чье имущество пострадало из-за подтоплений, но не озвучили суммы помощи. Махачкалинцы платили за эвакуацию и ремонт затопленных автомобилей по 28-30 тысяч рублей, а власти выплачивали за ущерб имуществу только по 10 тысяч. Юристы заметили, что владельцы автомобилей имеют право обратиться в суд с требованием компенсации от мэрии, которая не обеспечила безопасное движение по дорогам.

Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. "Проблемы с водой, светом, отоплением и тарифами - это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости, который ведет к росту протестной активности", - указал, в частности, автор телеграм-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.

Сергей Меликов на прямой линии 27 ноября 2025 года обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.