Роспотребнадзор призвал жителей Дагестана отказаться от воды из-под крана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане частично возобновлена подача электричества, без света остаются более 110 тысяч человек. Жителям на фоне подтоплений рекомендовали пить бутилированную воду, власти пригрозили последствиями за накрутку цен на нее. Разрушены несколько мостов, в Буйнакске возникла угроза оползня.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале в результате дождя оказались затопленными более 20 частных домов, спасатели эвакуировали 80 взрослых и трех детей. Подъем уровня воды на одной из улиц произошел из-за захламления сточной канавы, констатировало МЧС на фоне отчета главы Дагестана о заблаговременной расчистке ливневок. В Махачкале введён режим чрезвычайной ситуации. В городе подтоплены дома, пострадала техника, мебель, автомобили. Проблемы с подтоплениями во время дождей не решаются много лет, рассказали горожане.

Сегодня в результате дождей и сильного ветра в Дагестане произошли аварии на электросетях, без электричества осталось более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов.

Более 100 тысяч человек остаются без электричества

Глава Дагестана сообщил сегодня, что из более чем 500 тысяч абонентов, оставшихся без света из‑за стихии, к вечеру неподключёнными остались около 110 тысяч.

Основная проблема - масштабные подтопления в Махачкале и Хасавюрте, где подтоплены три основные подстанции. Сейчас откачивают воду, работа идёт круглосуточно.

В Буйнакске, по словам Меликова, возникла угроза оползней. Людей переводят в безопасные места. В Тляратинском и Цумадинском районах сошли лавины, участки дорог закрыты.

Обильные осадки стали причиной активных оползневых процессов в районе Приреченска, сообщила администрация Буйнакска. "Администрацией города организован пункт временного размещения жителей, попадающих под оползневые процессы, в частности жителей улиц Крылова, Махмуда, Кутузова, С. Лазо и прилегающих к ним улиц. Он будет располагаться в общежитии Сельскохозяйственного колледжа. Горожанам будет оказана вся необходимая помощь, включая горячее питание", - сообщила городская администрация.

Пассажиров поездов вывозят автобусами

Пролет железнодорожного моста рухнул на окраине дагестанского села Джемикент. Проезд организован в одну сторону, передает ТАСС.

На железнодорожном перегоне Хасавюрт – Кадиюрт в результате обильных осадков произошло обрушение двух пролетов железнодорожного моста. Движение по одному из путей открыто, расписание движения поездов не изменяется — составы следуют согласно графику, пишет Минтранс Дагестана.

Зафиксирована частичная деформация пролета строения второго моста на том же перегоне. Также в связи с затоплением станции Тарки и Манас движение на этом участке приостановлено.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства организовало вывоз пассажиров с железнодорожных станций Махачкалы и Дербента, также станций Манас и Хасавюрт, с заездом в промежуточные станции.

Для этих целей привлечено 3 автобуса большого класса, 4 автобуса среднего класса и 15 малого класса, общей вместимостью 690 пассажиров.

В полночь запланирован вывоз пассажиров со станции Хасавюрт до станции Кизилюрт с дальнейшей посадкой на поезд Махачкала – Санкт-Петербург, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Власти рекомендовали пить бутилированную воду

Отмечено временное увеличение мутности воды в источниках водоснабжения. Это явление носит природный характер и связано с влиянием паводковых вод на качество исходной воды, сообщило управление Роспотребнадзора России по Дагестану, рекомендовав "на время употреблять только кипячёную или бутилированную воду".

Роспотребнадзор призвал кипятить воду не менее 3 минут после закипания. По возможности использовать бутилированную воду, особенно для детей, беременных женщин, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.Не использовать водопроводную воду без кипячения для приготовления детского питания, кормления младенцев, приготовления пищи и льда. Для мытья овощей и фруктов применять кипячёную или бутилированную воду. Не полоскать рот и не чистить зубы водопроводной водой без её предварительного кипячения; не обрабатывать раны водой из-под крана без кипячения.

В Махачкале сообщили о приеме заявок на подвоз воды.

В республике взлетели цены на бутилированную воду

Правительство Дагестана сообщило о контроле за ценами на фоне рекомендаций пить бутилированную воду.

"Все попытки извлечь выгоду из повышенного спроса на социально значимый товар будут рассматриваться как нарушение действующего законодательства. Контроль за ценовой ситуацией осуществляют профильные ведомства, включая антимонопольные органы и региональные администрации. Проводится регулярный мониторинг стоимости питьевой воды в розничной продаже, а также анализируются обращения граждан»,

- приводятся слова председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Ликвидации подтоплений в Дербенте мешает плотность застройки

В Дербенте плотная застройка Дербента препятствует оперативной очистке русел и ликвидации подтоплений, заявил мэр города Ханлар Пашабеков.

"В микрорайоне Аэропорт произошел перелив канала Суходол. Из-за плотной застройки техника не может оперативно подъехать к руслу для очистки, но мы ищем способы решить проблему. Вопрос с этим районом будет взят на личный контроль, чтобы системно устранить риски подтоплений в будущем",- написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, с прошлой ночи все экстренные и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности.

"Особое внимание уделяли селезащитным сооружениям на улице Мамедбекова. Мощный поток воды с камнями и ветками поступил в накопители. Благодаря оперативной работе коммунальной техники и своевременной очистке удалось предотвратить серьезные последствия", - добавил Пашабеков.

Глава города пообещал помощь всем пострадавшим.

"Поручил подготовить списки пострадавших и проработать вопрос о выделении материальной помощи. При необходимости жители могут обратиться за размещением в пунктах временного пребывания - они готовы принять всех, кому это нужно", - написал он.

Глава Дагестана в своем обращении сообщил, что помощь в ликвидации последствий подтоплений предложили главы Чечни, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии, а также спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, Сергей Степашин и руководство компании «Магнит».

Напомним, в сентябре 2025 года обильные дожди привели к подтоплениям подстанций и отключениям света в Махачкале. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

Власти Дагестана пообещали материальную помощь жителям Махачкалы, чье имущество пострадало из-за подтоплений, но не озвучили суммы помощи. Махачкалинцы платили за эвакуацию и ремонт затопленных автомобилей по 28-30 тысяч рублей, а власти выплачивали за ущерб имуществу только по 10 тысяч. Юристы заметили, что владельцы автомобилей имеют право обратиться в суд с требованием компенсации от мэрии, которая не обеспечила безопасное движение по дорогам.

Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. "Проблемы с водой, светом, отоплением и тарифами - это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости, который ведет к росту протестной активности", - указал, в частности, автор телеграм-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.

Сергей Меликов на прямой линии 27 ноября 2025 года обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.