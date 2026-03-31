Кавказский узел

09:30, 31 марта 2026

50 миллионов рублей собрано для помощи жертвам наводнения в Дагестане

Наводнение в Дагестане. Фото: управление МЧС по Дагестану https://t.me/mchsrd/4981

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дагестанский благотворительный фонд собрал 50 миллионов рублей для помощи жителям республики, пострадавшим от наводнения.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта дагестанский благотворительный фонд "Надежда" открыл сбор средств для пострадавших от наводнения. Руководитель фонда отметил, что пока сложно определить число пострадавших, ущерб и объем необходимой помощи. По его словам, суммы будут распределяться в сотрудничестве с органами государственной власти.

28 марта в связи с паводковым наводнением в Дагестане введен режим повышенной готовности, а в Махачкале - режим чрезвычайной ситуации. Жители Махачкалы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Из-за подтоплений пострадали жилые дома техника, мебель, и автомобили горожан. 30 марта затопленными оставались шесть улиц Махачкалы, 320 человек были эвакуированы.

Фонд "Надежда" собрал 50 миллионов рублей для помощи пострадавшим от стихийного бедствия в Дагестане, сообщило поздно вечером 30 марта в своем телеграм-канале правительство республики.

"Собрано 50 млн рублей. Мы готовы оказать помощь нашим жителям и землякам. Опыт взаимодействия с органами власти у нас имеется, уже происходили такие чрезвычайные ситуации, когда мы взаимодействовали. Готовы полностью подключиться к этому вопросу", - приводятся в публикации слова соучредителя фонда Заура Магомедова.

Магомедов отметил, что представители фонда 30 марта "объездили четыре населенных пункта Хасавюртовского района". "Ситуация, на самом деле, сложная", - признал он.

Фонд "Надежда" в своем телеграм-канале сделал репост этой публикации кабмина, не дополнив ее другой информацией. По состоянию на 09.25 мск 31 марта, под репостом не размещено ни одного комментария, хотя возможность оставлять комментарии включена.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков, температура воздуха +15 градусов. В ночь на 1 апреля ожидается также переменная облачность без осадков при температуре +10 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений введен в Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте и еще трех районах республики: Хасавюртовском, Карабудахкентском и Дербентском. По данным властей, к вечеру 30 марта вода ушла с территории 544 жилых домов, 698 приусадебных участков и 120 участков автодорог. Затопленными оставались 235 домов, 550 участков и 10 участков дорог.

Режим ЧС предусмотрен федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". В зависимости от уровня ЧС ввести режим могут глава города, района, губернатор, правительство России или президент страны. От уровня режима ЧС зависят возможности властей для выделения средств из бюджета в связи с ЧС, пояснила "Кавказскому узлу" в декабре 2024 года адвокат Мария Спасибухова.

Акция протеста из-за отсутствия света. Махачкала, август 2025 г. Скриншот видео Телеграм-канал
10:11 20.01.2026
Слова генерала полиции о ситуации в Дагестане нашли поддержку у махачкалинцев
Нерешенные проблемы с услугами ЖКХ вызывают недовольство жителей Дагестана и провоцируют рост протестной активности, заявил руководитель управления МВД по Северному Кавказу. Жители Махачкалы согласились с его мнением.

В сентябре 2025 года обильные дожди привели к подтоплениям подстанций и отключениям света в Махачкале. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

Власти Дагестана пообещали материальную помощь жителям Махачкалы, чье имущество пострадало из-за подтоплений, но не озвучили суммы помощи. Махачкалинцы платили за эвакуацию и ремонт затопленных автомобилей по 28-30 тысяч рублей, а власти выплачивали за ущерб имуществу только по 10 тысяч. Юристы заметили, что владельцы автомобилей имеют право обратиться в суд с требованием компенсации от мэрии, которая не обеспечила безопасное движение по дорогам. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
