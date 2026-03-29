Объявлен сбор помощи пострадавшим от подтоплений в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фонд "Надежда" открыл сбор помощи для пострадавших от подтоплений в Дагестане. Глава республики сообщил о начале подворовых обходов и оценки ущерба.

Как писал "Кавказский узел", в столице Дагестана подтоплены дома, пострадала техника, мебель, автомобили. Горожане пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, а также транспортной доступностью. Они посетовали, что дозвониться до экстренных служб очень сложно. В результате дождей и сильного ветра в Дагестане произошли аварии на электросетях, без электричества осталось более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов. В республике введен режим повышенной готовности, а в Махачкале - режим чрезвычайной ситуации.

Фонд «Надежда» открыл сбор средств для пострадавших от подтоплений. Сбор проходит в приложениях «Надежда» и «Tooba». "Как именно будет распределяться сумма мы оповестим после сбора всех данных по степени ущерба", - говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.

Глава фонда Мурад Керимов пояснил, что пока сложно определить число пострадавших, ущерб и объем необходимой помощи. Суммы будут распределяться в сотрудничестве с органами государственной власти, отметил он.

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал помощь всем пострадавшим, он сообщил, что муниципальные комиссии проводят подворовые обходы и оценивают ущерб.

"Прежде всего это касается районов в режиме ЧС — Махачкалы и Хасавюртовского района. Другие муниципалитеты работают в режиме повышенной готовности, это тоже дает возможность точечно оценивать те неудобства, которые доставлены гражданам», — приводит его слова администрация главы Дагестана.

В сентябре 2025 года обильные дожди также привели к подтоплениям подстанций и отключениям света в Махачкале. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

Власти Дагестана пообещали материальную помощь жителям, чье имущество пострадало из-за подтоплений, но не озвучили суммы помощи. Махачкалинцы платили за эвакуацию и ремонт затопленных автомобилей по 28-30 тысяч рублей, а власти выплачивали за ущерб имуществу только по 10 тысяч. Юристы заметили, что владельцы автомобилей имеют право обратиться в суд с требованием компенсации от мэрии, которая не обеспечила безопасное движение по дорогам.