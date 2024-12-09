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09:27, 9 декабря 2024

Стали известны подробности подготовки терактов в Дагестане

Задержание участников группы, которая готовила теракты в Дагестане. 7 декабря 2024 г. Фото: УФСБ по Дагестану

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В состав группы, которая готовила теракты в Дагестане, входил имам села Серебряковка Кизлярского района, сообщил источник.

Как информировал "Кавказский узел", 7 декабря стало известно, что силовики задержали в Дагестане 12 подозреваемых в причастности к подготовке теракта. У них были изъяты два самодельных взрывных устройства, оружие и боеприпасы.

Подозреваемым в подготовке терактов в Дагестане вменяется приготовление к теракту, создание террористического сообщества и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

По данным источника в правоохранительных органах, в состав группы, которая готовила теракты в Дагестане, входил имам села Серебряковка. Силовики это село считают старым центром ваххабизма в Кизлярском районе.

"Задержанным от 25 до 35 лет. Со временем они дозрели и начали приготовления к теракту, на этой стадии и попались. Конкретные цели для подрыва они еще не успели выбрать", – привел 8 декабря "Коммерсант" слова источника.

Подозреваемые были задержаны в разных населенных пунктах, обыски по этому делу проводились за пределами Дагестана, в частности в Астрахани. Самый большой схрон силовики обнаружили в селе Школьном, в 10 километрах от Серебряковки. В нем находились взрывные устройства, химикаты и боеприпасы.

Пятерых из 12 задержанных Советский районный суд Махачкалы арестовал до 29 января, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным, привело издание слова руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Заремы Мамаевой.

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Автор: "Кавказский узел"

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