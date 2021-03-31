Полад Асланов. Фото https://doshdu.com/azerbajdzhanskogo-zhurnalista-polada-aslanova-prigovorili-k-16-godam-lishenija-svobody/

31 марта 2021, 18:53

Полад Асланов пожаловался на давление в колонии

Журналист Полад Асланов, осужденный в Азербайджане по делу о госизмене, делит камеру с 17 заключенными и подвергается давлению, сообщила его супруга и призвала омбудсмена помочь пресечь нарушение прав Асланова в колонии.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года суд приговорил главреда азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Журналист 1 февраля объявил голодовку, требуя объективного разбирательства и перевода под домашний арест. Но апелляционный суд оставил в силе приговор. 27 февраля Гюльмира Асланова посетила мужа в колонии и сообщила об ухудшении состояния его здоровья, а 3 марта Полад Асланов прекратил голодовку. 

Полад Асланов подвергается в колонии давлению и травле, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга журналиста Гюльмира Асланова.

"Полад был переведен в колонию в конце февраля. После двухнедельного карантина его перевели в общий барак. В колонии стали распускать про Полада ложные слухи о его «предательстве». Якобы во время обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном в июле прошлого года на границе в Товузском район, Полад собирал информацию военного характера, пересылал ее в Иран, а оттуда информацию отправляли в Армению. В это даже поверили некоторые политзаключенные в колонии. Поладу пришлось почти каждому показывать свои документы и разъяснять, что был арестован два года назад и в июле 2020 года уже находился в тюрьме. Хотя некоторые извинились перед Поладом за несправедливые укоры, большинство все равно считают его «иранским шпионом» и пренебрежительно относятся к нему", - рассказала Асланова.

Журналисту, со слов супруги, не передают газет, и он фактически в информационной блокаде. "Он содержится в камере вместе с 17 заключенными. Большинство из них - осужденные по тяжким статьям, в том числе по обвинению в терроризме, участию в войне в Сирии. Некоторые сокамерники не дают Поладу покоя, не дают ему что-то почитать, учить английский, постоянно отвлекают", - сказала Асланова.  

Гюльмира Асланова сообщила, что проинформировала о давлении на мужа аппарат омбудсмена, представительство Международного комитета Красного Креста, Пенитенциарную службу.

Адвокат Эльчин Садыгов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что защита Асланова подготовила кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана и в ближайшие дни подаст ее. Кроме того, уже направлена жалоба в ЕСПЧ на досудебный арест Асланова.

Представители отдела общественных связей Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев

Примечание:

"Правозащитники указали на политические мотивы в делах Асланова и Садыгова", "Полад Асланов прекратил голодовку", "Асланов и Садыгов продолжили голодовку".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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