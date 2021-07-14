Супруга Асланова разослала его жалобу на ситуацию в колонии 20 дипмиссиям

14 июля 2021, 20:01

Жена азербайджанского журналиста Полада Асланова 13 июля отправила на электронные адреса более 20 посольств иностранных государств его жалобу на давление и поборы в колонии. Ответа пока не последовало, сообщила Гюльмира Асланова.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года суд приговорил главреда азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Апелляционный суд оставил в силе приговор. Асланов делит камеру с 17 заключенными и подвергается давлению, сообщила его супруга и призвала омбудсмена, Международный комитет Красного Креста, Пенитенциарную службу помочь пресечь нарушение прав Асланова в колонии. В апреле защита Асланова обжаловала приговор в Верховном суде. 12 июля журналист объявил голодовку в знак протеста против давления на него и поборов в колонии. Он также призвал сотрудников дипмиссий посетить его, рассказала супруга осужденного.

Гюльмира Асланова сообщила, что 13 июля разослала его жалобу в более 20 посольств иностранных государств, в том числе США, ЕС и ведущих стран Евросоюза. "Но, пока никакого ответа от них не поступило", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Асланова также рассказала, что сегодня она не связывалась с мужем, так как "по графику телефонные разговоры по вторникам и четвергам". "Я не знаю точно, продолжил ли Полад голодовку и в каком состоянии он находится сегодня. Но, вчера (13 июля) когда мы говорили, он был полон решимости продолжать акцию длительное время, пока давление на него не прекратится. Он еще 12 июля написал заявление о голодовке, и оно было принято администрацией. Но вчера его не изолировали еще от других заключенных", - сказала супруга журналиста.

По словам Аслановой, мужа ранее несколько раз посещали представители Красного Креста. "Но от их визитов пользы нет. Они может что-то пишут и говорят властям, но результатов нет", - заявила Асланова.

Глава Бакинского клуба прав человека Расул Джафаров отметил, что из международных субъектов правом проведения мониторинга мест заключения обладают Международный Комитет Красного Креста, Комиссар Совета Европы по правам человека и докладчики ПАСЕ.

По словам Джафарова, сотрудники дипмиссий не могут сами инициировать посещения, если такие мероприятия не организуют власти. Однако посольства Западных государств, представительство ЕС, а также международные организации отслеживают ситуацию с правами человека, в том числе заключенных и политзаключенных. Их замечания, как правило, адресуются правительству в ходе диалога по правам человека, а также фиксируются в отчетах международных организаций, пояснил он.

"К вопросам политзаключенных всегда особо повышенное внимание. Может быть, это не сразу дает результаты, но по прошествии какого-то времени политзаключенные выходят на свободу посредством помилования или по УДО", - сказал Джафаров.

Исполнительный секретарь НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" проведение Аслановым голодовки. "Колония, хотя и закрытое учреждение, но информация просачивается за ее пределы. Заявление супруги Полада Асланова о голодовке ее мужа подтверждается и нашими источниками", - заявил Сафаров.

Он уверен, что в пенитенциарных учреждениях имеют место факты нарушения прав заключенных, пытки, поборы. "Я не понаслышке знаю о ситуации в тюрьмах. Сам пережил судьбу политзаключенных. Полад Асланов, мы считаем, арестован по надуманному обвинению. Тем, кто в тюрьмах борется за справедливые порядки и права заключенных, приходится тяжело. Я сам за это подвергался пыткам", - заявил Сафаров.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы не подтвердили информацию о голодовке Асланова. От другой комментариев в ведомстве воздержались.

В Бакинском представительстве МККК сказали, что не комментируют посещения лиц в местах заключения и не раскрывают их имена.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".