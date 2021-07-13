Полад Асланов объявил голодовку в колонии

13 июля 2021, 14:10

Азербайджанский журналист Полад Асланов объявил голодовку в знак протеста против давления на него и поборов в колонии. Он также призвал сотрудников дипмиссий посетить его, сообщила супруга осужденного.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года суд приговорил главреда азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Журналист 1 февраля объявил голодовку, требуя объективного разбирательства и перевода под домашний арест. Но апелляционный суд оставил в силе приговор. Асланов делит камеру с 17 заключенными и подвергается давлению, сообщила его супруга и призвала омбудсмена, Международный комитет Красного Креста, Пенитенциарную службу помочь пресечь нарушение прав Асланова в колонии. В апреле защита Асланова обжаловала приговор в Верховном суде.

На Полада Асланова в колонии оказывают давление, утверждает его супруга Гюльмира Асланова. По ее словам, все началось с протеста против поборов в колонии.

"Из-за пандемии свидания заключенных с близкими официально запрещены. Однако за 500 манатов заключенному могут предоставить трехдневную длительную встречу, за 30-40 манатов – кратковременное свидание в течение дня. Не у всех есть деньги. Поэтому заключенные протестуют. Один из-за заключенных, который дружил в колонии с Поладом, объявил голодовку в знак протеста против поборов. Его посадили в карцер. Полад через меня передал эту информацию в СМИ. Руководство колонии стало оказывать давление на Полада, требуя уговорить заключенного прекратить голодовку. В конечном итоге, этого человека [приятеля Асланова] вынудили написать заявление о том, что у него деньги не вымогали, а наказали за спор с надзирателем", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Гюльмира Асланова со слов своего мужа, добавив, что в колонии опасаются бунта.

По словам Гюльмиры Аслановой, супруг рассказал ей, что в колонии из-за поломки насосов уже неделю отключено водоснабжение, а заключенным дают непригодную для питья воду. И таким образом "осужденным дают понять, что это из-за Полада их так наказывают", сказал она. "Это вызывает негативное отношение к Поладу со стороны окружающих. В любой момент против него может быть провокация", – предположила супруга журналиста.

Гюльмира Асланова заявила, что ее мужа периодически лишают телефонных разговоров. "Приходится звонить омбудсмену, чтобы дали разрешение на звонки", – сказала она.

После объявления голодовки Полада Асланова не изолировали от других заключенных. Он попросил представителей зарубежных посольств посетить его, чтобы рассказать им о проблемах в колонии. "Полад не верит в госструктуры Азербайджана и хочет, чтобы его посетили сотрудники посольств", – сказала Гюльмира Асланова.

Она отметила, что кассационная жалоба ее мужа находится в Верховном суде Азербайджана, однако дата рассмотрения еще не назначена.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что информация о голодовке Асланова, давлении на него и вымогательствах денег у заключенных не соответствуют действительности.

"Никакого давления на Полада Асланова нет. От него, как и от всех других осужденных, требуется соблюдение правил внутреннего распорядка учреждения по отбыванию наказания. В условиях пандемии запрет на очные свидания введен для всех заключенных", – сказал представитель ведомства.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".