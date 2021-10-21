Азербайджанский богослов Бабаев обвинен в госизмене

21 октября 2021, 23:32

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Член общественного объединения "Духовные деятели Азербайджана", шиитский богослов Сардар Бабаев арестован на четыре месяца, ему предъявлено обвинение в госизмене. Родственники четырех других задержанных членов и сторонников объединения не имеют информации об их судьбе.

Как писал "Кавказский узел", 19 октября силовики в Азербайджане задержали шиитского богослова, руководителя новостного сайта deyerler.org Хаджи Ильгара Ибрагимоглу после обысков в его доме. По мнению правозащитников, интерес силовиков к Ибрагимоглу может быть связан с началом волны репрессий против религиозных деятелей на фоне обострения отношений Азербайджана с Ираном. После допроса в качестве свидетеля он был отпущен. В тот же день были задержаны члены и сторонники общественного объединения "Духовные деятели Азербайджана" Сардар Бабаев, Гадир Мамедов, Джалал Шафиев, Али Мусаев и Тамкин Джафаров. Все они также сотрудничали с сайтом maide.az.

Бабаеву предъявлено обвинение по статье о госизмене, которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, он помещен под арест, сообщила 21 октября корреспонденту "Кавказского узла" член Комитета защиты прав исламистов Арзу Абдулла.

"Деталей дела мы не знаем. В достоверность обвинения не верится. У нас религиозным деятелям нередко предъявляют обвинение по этой статье, вменяя сотрудничество с Ираном. Это очень стереотипное обвинение. Потом в суде эти дела разваливаются. По этому обвинению у нас в прошлом арестовывали старейшину Нардарана Натига Керимова, лидера Исламской партии Ильхама Алиева (тезка президента Азербайджана - прим. "Кавказского узла")", - сказала Абдулла.

Лидер Исламской партии Азербайджана Ильхам Алиев в мае был приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Вину он не признал. Союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" включил Ильхама Алиева в списки политзаключенных.

По ее словам, судьба еще четверых задержанных 19 октября верующих остается неизвестной. "Членам их семей никакой информации не дают", - отметила Абдулла.

Адвокат Бабаева Джавад Джавадов подтвердил информацию об аресте Бабаева. "Ему предъявлено обвинение по статье 274 УК Азербайджана (госизмена). Решением Сабаильского районного суда в отношении Сардара Бабаева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца", - сказал адвокат. Он не раскрыл деталей, сославшись на обязательства по неразглашению тайны следствия.

Брат задержанного 19 октября Тамкина Джафарова Али Джафаров к вечеру 21 октября не располагал информацией о судьбе брата. "Уже истекают 48 часов после его задержания. Его должны были либо освободить, либо предъявить обвинения. Но нам не дают информации. Пока у нас нет адвоката", - отметил Али Джафаров.

Служба госбезопасности Азербайджана не сообщала о задержании пяти верующих. Представители ведомства оказались не доступны для комментариев.

В Сабаильском районном суде подтвердили информацию об аресте Бабаева.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа отслеживаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" имеется справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".