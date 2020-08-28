Азербайджанский активист Агиль Магеррамов помещен в карцер

28 августа 2020, 05:44

Находящегося на карантине в тюремном медучреждении члена президиума партии Народного фронта Азербайджана Агиля Магеррамова отправили в карцер на 10 суток из-за его протестов против действий сотрудников лечебного учреждения в отношении задержанных однопартийцев.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля 2019 года суд признал виновными пятерых активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) в отмывании денег. Одним из осужденных по этому делу активистов был член президиума ПНФА Агиль Магеррамов, его приговорили к 4 годам лишения свободы. В сентябре 2019 года высшая судебная инстанция страны оставила без удовлетворения кассацию защиты трех активистов партии Народного фронта Азербайджана, в том числе и Агиля Магеррамова.

Силовики обвинили члена президиума партии Народного фронта Азербайджана Агиля Магеррамова, председателя меджлиса молодежного комитета партии Руслана Насирли и главу районной организации ПНФА Бабека Гасанова, а также задержанных 9 и 10 мая 2018 года гражданина России Салеха Рустамова и его племянника Bидади Рустамли в отмывании денег. По версии следствия, Рустамов ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средства на поддержку ПНФА. Общая сумма, переданная через его племянника, составила 412 тысяч долларов. Никто из них не признал себя виновным. В суде адвокаты заявили, что подсудимые подверглись пыткам.

Член президиума партии Народного фронта Азербайджана Агиль Магеррамов (Магеррамли), находящийся с июля на карантине в медучреждении № 3 (Тубзон) Пенитенциарной службы, заключен в карцер на 10 суток, сообщило 27 августа агентство "Туран".

"Причиной наказания стали протесты активиста против произвола в лечебном учреждении и беззаконий в отношении его соратников по партии, арестованных в связи с "Карабахской акцией", - процитировало представителя ПНФА агентство.

В ночь на 15 июля в Баку состоялось несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии. Встреча в поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку гроба с телом полковника Ильгара Мирзоева, погибшего в ходе боев в Товузском районе, вылилась в стихийную демонстрацию. Акция обернулась стычками активистов с полицией. ПНФА сообщила, что после акции были задержаны восемь ее активистов. Среди задержанных оказались также трое журналистов, адвокат Эльчин Садыгов заявил о грубом нарушении их прав. Позднее трое журналистов и одна активистка ПНФА были отпущены.

Ранее, 19 июля, 40 заключенных, сдавших тест на коронавирус, перевели из колонии № 2 в медучреждение № 3, среди них был и Агиль Магеррамов, сообщило 27 августа издание Massa.az.

В это же медицинское учреждение поместили задержанных в связи с несанкционированным шествием в поддержку азербайджанской армии членов ПНФА: Мухаммеда Иманлы и Рамида Нагиева, а также Мехди Ибрагимова - сына члена президиума ПНФА Мамеда Ибрагима.

Комментариев от Пенитенциарной службы Азербайджана об отправке в карцер Агиля Магеррамова пока не поступало.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".