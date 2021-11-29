Шахин Гаджиев. Фото с личной страницы FB https://www.facebook.com/photo/?fbid=107435335036903&set=a.107435361703567

29 ноября 2021, 12:41

Азербайджанский оппозиционер заподозрен в обороте наркотиков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Член Партии народного фронта Азербайджана Шахин Гаджиев задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в полиции. Активиста преследуют за его политическую деятельность, предположили однопартийцы Гаджиева.

Члена Гянджинского отделения Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Шахина Гаджиева задержали еще 26 ноября, но родственникам не сообщали, в чем его подозревают, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

"Шахина Гаджиева забрали 26 ноября из дома, надев наручники. У него был проведен обыск. Официальной информации его родным не дают из полиции. По нашим данным, Гаджиеву хотят предъявить уголовное обвинение в связи с наркотиками. Судя по тому, что нет решения суда об аресте, он не дает признательных показаний. Права Гаджиева грубо попраны: после задержания прошло 48 часов, его должны были либо отпустить, либо решением суда избрать меру пресечения", - сказал представитель партии.

Он связал задержание Гаджиева с его политической деятельностью. "Шахин Гаджиев работает тренером по шахматам, но он человек с активной гражданской позицией. Он один из самых активных членов нашей партии в Гяндже. Он также активен в социальных сетях. Его в этом году уже несколько раз задерживали, дважды подвергали административным арестам. Теперь, видимо, решили наказать «сурово»", - сказал Натиг Адилов.

В партии считают, что "власти продолжают репрессии против ПНФА", добавил руководитель пресс-службы. "В настоящее время в тюрьмах содержатся восемь активистов ПНФА, арестованных по надуманным обвинениям. Есть лица, которые отбывают наказание условно. Кроме того, в этом году десятки активистов были арестованы в административном порядке", - заявил он.

Гаджиев задержан в качестве подозреваемого по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана. "Ведется расследование", - кратко добавил он.

Напомним, что по подозрению в хранении наркотиков 25 октября был задержан в Сумгаите член ПНФА Малик Рзаев. По данным следствия, у Рзаева были обнаружены наркотики, однако он отверг обвинение и заявил, что вынужден был дать показания под пытками.

23 октября по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан, а затем арестован активист ПНФА Муталлим Оруджев. Сам активист отверг в суде обвинение, заявив, что дал признательные показания под пытками.

Политически мотивированным назвали в ПНФА и преследование члена Бинагадинского отделения партии Рамиза Джафарова, который 3 ноября был арестован на 25 суток по обвинению в неподчинении полиции. В последнее время Джафаров участвовал в акциях в защиту политзаключенных, пояснили в партии.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Врачи назвали продолжение голодовки Салеха Рустамова опасным для его жизни", "Активисты сочли приговор Агилю Гумбатову политически мотивированным", "Акция в поддержку Салеха Рустамова обернулась задержанием бакинского активиста".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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