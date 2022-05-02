Депутаты ПАСЕ призвали защитить права журналистов и правозащитников в Азербайджане

02 мая 2022, 18:56

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Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выразили беспокойство растущим в Азербайджане уровнем насилия, нетерпимости и угрозами в адрес журналистов. Ассамблея должна призвать правительство Азербайджана соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека и гарантировать безопасность журналистам и правозащитникам, заявили 38 депутатов ПАСЕ.

Как писал "Кавказский узел", новый план действий Совета Европы для Азербайджана на период 2022-2025 годов был представлен в Баку на церемонии с участием генерального секретаря этой организации Марии Пейчинович-Бурич. Совет Европы планирует оказать консультативную и техническую помощь демократическим реформам в Азербайджане на 9,6 миллиона евро. Однако активисты усомнились в эффективности политики Совета Европы в отношении Азербайджана. Пятнадцать организаций по защите свободы СМИ, являющиеся партнерами Платформы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы, отметили, что в Азербайджане усилились угрозы свободе СМИ.

Тридцать восемь депутатов ПАСЕ, выразили "беспокойство растущим в Азербайджане уровнем насилия, нетерпимости и непрекращающимися угрозами в отношении азербайджанских журналистов, блогеров и правозащитников" и предложили принять по этому поводу резолюцию ПАСЕ, следует из информации на сайте ассамблеи.

В документе, инициатором которого является бельгийский парламентарий Кристоф Лакруа, приводятся последние факты насилия над журналистами и активистами в Азербайджане. "22 февраля 2022 года в своем доме был убит журналист и правозащитник, известный ЛГБТ-активист Аваз Шихмамедов (творческий псевдоним Аваз Хафизли). Многочисленные просьбы о защите его жизнь были проигнорированы правоохранительными органами Азербайджана", - в частности, отмечается в документе.

В убийстве Хафизли заподозрен его двоюродный брат. Аваз выступал в защиту прав сексуальных меньшинств, что вызывало недовольство в его семье, отметили коллеги убитого. Хафизли неоднократно сообщал в правоохранительные органы о поступающих угрозах и проводил по этому поводу акции протеста, однако власти не предприняли никаких действий. Необходимо провести прозрачное расследование и установить всех виновных в убийстве Хафизли и отсутствии реакции на его обращения, заявил 2 марта Институт свободы и безопасности репортеров.

Авторы резолюции обратили внимание и на недавнее похищение активиста Бахтияра Гаджиева. "23 апреля 2022 года известный блогер и правозащитник, бывший "узник совести", ярый критик властей Бахтияр Гаджиев был похищен лицами в масках, которые пытали и подвергали его бесчеловечному обращению, (...) при этом снимали это на видео. Они приказали блогеру удалить свои критические публикации. После того, как Гаджиев удалил их, его отпустили и предупредили, что несоблюдение выдвинутых ими условий может привести к его изнасилованию и убийству", - говорится в тексте предложения депутатов ПАСЕ.

Бахтияр Гаджиев после похищения обратился в правоохранительные органы, которые начали расследование дела о хулиганстве. Расследование жалобы Гаджиева по статье о хулиганстве неправомерно, дело следовало возбуждать по статье о похищении человека, подчеркнули азербайджанские юристы. Они предположили, что правоохранительные органы заведомо не заинтересованы в объективном расследовании.

Также парламентарии указали на угрозы журналистам-расследователям. "За последние два месяца многие журналисты-расследователи получили от представителей спецслужб Азербайджана предупреждения с требованиями прекратить антикоррупционные расследования в отношении государственных чиновников. В противном случае журналистам грозили смертью и серьезными проблемами со здоровьем, которые будут похожи на несчастные случаи или отравление. После угроз часть этих журналистов была вынуждена заявить о прекращении расследований, а часть решила продолжить работу", - подчеркивается в сообщении на сайте ПАСЕ. Имена журналистов, которые подверглись угрозам, в сообщении не приводятся.

Парламентская ассамблея, как считают авторы инициативы, "должна внимательно рассмотреть и изучить имеющиеся случаи убийств и покушений, угроз жизни и свободе азербайджанских журналистов, блогеров и правозащитников, продолжающих работать в стране и за рубежом, и подготовить всеобъемлющий доклад по этой проблеме". "Ассамблея должна призвать правительство Азербайджана соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека и гарантировать безопасность журналистов и правозащитников, позволяя им беспрепятственно продолжать профессиональную деятельность", - сказано в заключении.

Инициатива 38 депутатов будет поддержана руководящими органами ПАСЕ, предположил исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

"Обращение о принятии резолюции поддержали 38 депутатов из 24 стран. При этом для обсуждения такого документа достаточно поддержки 20 депутатов из пяти стран. В данном случае широка не только география стран, депутаты из которых поддержали инициативу, но и присутствие среди подписантов представителей всех пяти политических групп ассамблеи, в том числе руководителей четырех из них. Кроме того, документ поддержал и глава профильного комитета ПАСЕ – по правовым вопросам и правам человека. Все это повышает весомость инициативы и вероятность назначения специального докладчика по данному вопросу с целью подготовки резолюции", - пояснил Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, инициатива подготовить резолюцию появилась после встреч с представителями гражданского общества Азербайджана в рамках сессии ПАСЕ 25-29 апреля. "Мы плотно работали в кулуарах сессии, указали на всю серьезность ситуации со свободой, и безопасностью журналистов и правозащитников. Некоторым из них поступают открытые угрозы. С учетом того, что в Азербайджане ранее имели место нападения на журналистов, а убийства журналистов Эльмара Гусейнова, Рафига Таги остаются нераскрытыми, то указанные угрозы - отнюдь не пустые слова", - заключил Гусейнов.

Главный редактор журнала "Монитор" Эльмар Гусейнов был убит 2 марта 2005 года на пороге своей квартиры. Он не раз получал угрозы, подвергался уголовному преследованию, сидел в тюрьме. Несмотря на предложения иностранных государств о предоставлении политического убежища, остался в Азербайджане и продолжал там свою профессиональную деятельность вплоть до гибели, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Эльмара Гусейнова. По подозрению в убийстве Гусейнова еще в 2005 году были объявлены в розыск два гражданина Грузии. Заказчика же, по утверждению следствия, установить можно будет только после поимки убийц. Писатель и публицист Рафиг Таги подвергся нападению в Баку 19 ноября 2011 года, через несколько дней он скончался. Генеральная прокуратура Азербайджана прекратила производство по уголовному делу об убийстве публициста Рафига Таги в январе 2014 года в связи с невозможностью установить виновных. В июне 2017 года Европейский суд по правам человека запросил у правительства Азербайджана информацию по двум делам Рафига Таги, в том числе по жалобе на то, что его убийство не расследуется. Родные Таги в 2020 году попросили президента Азербайджана Ильхама Алиева и генерального прокурора страны Кямрана Алиева возобновить расследование.

Инициатива депутатов будет рассмотрена в середине мая Постоянным комитетом и Бюро ПАСЕ, сообщил Гусейнов. "Либо бюро назначит отдельного докладчика по данному вопросу. Либо же трем главным докладчикам, готовящим общие отчеты всем странам Совета Европы по вопросам защиты правозащитников, по вопросам свободы медиа и безопасности журналистов и по защитникам представителей ЛГБТИ, будет поручено отдельно посетить Азербайджан и в годовых докладах отразить ситуацию в стране специальными главами. В любом случае существование угроз журналистам и правозащитникам будет признано на уровне ПАСЕ и уже от имени организации будет истребовано от правительства принять меры в рамках обязательств страны перед Советом Европы. Думаю, что подобная инициатива и вынесение вопроса на обсуждение пленарной сессии ассамблеи будут иметь сдерживающее значение и предотвратит новые преступления против журналистов", - отметил Гусейнов.

Он не стал называть имена журналистов и активистов, которым угрожали физической расправой, указав, что публично об угрозах в свой адрес рассказал лишь Бахтияр Гаджиев. Гусейнов добавил, что и он сам в прошлом был изгнан из страны из-за своей правозащитной деятельности.

Директор ИСБР также отметил, что инициатива 38 депутатов ПАСЕ опубликована накануне отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы прессы.

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Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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