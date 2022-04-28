Европейские НПО обеспокоены проблемами со свободой медиа в Азербайджане

28 апреля 2022, 05:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Азербайджане, по данным Платформы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы, усилились угрозы свободе СМИ.

Как писал "Кавказский узел", новый план действий Совета Европы для Азербайджана на период 2022-2025 годов был представлен в Баку на церемонии с участием генерального секретаря этой организации Марии Пейчинович-Бурич. Совет Европы планирует оказать консультативную и техническую помощь демократическим реформам в Азербайджане на 9,6 миллиона евро. Однако активисты усомнились в эффективности политики Совета Европы в отношении Азербайджана.

Отчет, опубликованный 15 организациями по защите свободы СМИ, являющимися партнерами Платформы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы, продемонстрировал рост количества тревожных предупреждений, поступивших в эту структуру относительно серьезных угроз свободе СМИ.

В частности, количество тревожных сигналов по сравнению с 2020 годом в 2021 году возросло на 41%, с 200 - до 282. Наряду с некоторыми другими странами, в отчете сфокусировано внимание и на проблемах со свободой медиа в Азербайджане, и указано на содержание в тюрьмах четырех журналистов, осужденных в связи с профессиональной деятельностью. Отчет Платформы был распространен 27 апреля пресс-службой Совета Европы.

Как пояснили в пресс-службе Совета Европы, эта публикация не самого Совета Европы, а 15 партнерских НПО, занимающихся вопросами свободы СМИ. Он содержит ежегодную оценку состояния свободы средств массовой информации в странах-членах Совета Европы, собранную воедино организациями-партнерами Платформы безопасности журналистов. Этот инструмент был создан Советом Европы в 2015 году совместно с международными неправительственными организациями защиты свободы прессы и объединениями журналистов с целью сбора и распространения информации о возникающих в странах-членах Совета Европы серьезных угрозах свободе СМИ и безопасности журналистов. На Платформе регулярно публикуются оповещения об угрозах журналистам и журналистике в странах-членах Совета Европы, а также ответы стран на эти оповещения.

Партнерами Платформы являются: Article 19, Ассоциация европейских журналистов, Комитет защиты журналистов, Европейский вещательный союз, Европейский центр свободы прессы и СМИ, Европейская федерация журналистов, Free Press Unlimited, Index on Censorship, Международная федерация журналистов, Международный институт информационной безопасности, Международный институт прессы, Pen International, Репортеры без границ, Фонд имени Рори Пека и Фонд "Справедливость для журналистов".

Выразив обеспокоенность выводами доклада, Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила нападения на журналистов в Европе, говорится в пресс-релизе СЕ. Кроме того, она сообщила о гибели нескольких журналистов во время последних событий на Украине, напомнила правительствам об их обязательствах по защите журналистов, в том числе во время войны.

В 2021 году в Европе при исполнении служебных обязанностей погибли шесть журналистов, четверо из которых стали преднамеренными мишенями. Количество сообщений на Платформу о посягательствах на физическую безопасность и неприкосновенность журналистов выросло на 51% (82 случая), многие из которых произошли во время публичных протестов против мер по борьбе с Covid-19. В общей сложности 110 сигналов касались случаев преследования и запугивания, говорится в отчете.

К концу 2021 года в странах Совета Европы 56 журналистов находились в местах лишения свободы. В Азербайджане в тюрьмах, по данным Платформы, содержатся четверо журналистов - Афган Садыгов, Аслан Гурбанов, Эльчин Мамед и Полад Асланов.

В отчете выражается особая озабоченность в связи с растущим судебным запугиванием, злоупотреблением исками о диффамации с целью заставить СМИ замолчать, а также принятием ограничительного законодательства под предлогом борьбы с "фейковыми новостями", иностранным вмешательством и пандемией Covid-19.

"Другими тревожными тенденциями являются эрозия независимости государственных СМИ и захват частных СМИ правительствами в ряде стран для укрепления благоприятной для правительства среды СМИ, а также ограничения на освещение событий, особенно о миграции, угрозы СМИ со стороны организованной преступности, и электронное наблюдение за журналистами", - отмечено в отчете.

Азербайджан попал в такую группу стран наряду с Турцией и Россией. "Такая же модель начинает применяться в Венгрии и Польше, которые в настоящее время [находятся] под пристальным вниманием Европейского Союза. По этому же пути идет Словения", - сказано в отчете.

Авторы доклады указали на применение шпионских программ в отслеживании журналистов. В частности, Азербайджан, Польша и Венгрия оказались в центре скандала с программой "Pegasus", которая применялась для слежки за журналистами.

Напомним, французская неправительственная организация Forbidden stories и 17 СМИ разных стран 18 июля 2021 года сообщили о том, что некоторые страны следили за политиками, журналистами и адвокатами при помощи шпионской программы Pegasus, которая была разработана израильской компанией NSO Group и устанавливалась на мобильные телефоны. Среди тех, за кем следили, были журналистки из Азербайджана Хадиджа Исмайлова и Севиндж Вагифгызы.

Вместе с тем, в исследовании указано на гибель в Азербайджане корреспондента государственного информационного агентства "АзерТАдж" Магеррама Ибрагимова и оператор гостелеканала AzTV Сираджа Абышева, погибших 4 июня 2021 года в результате взрыва мины в Кельбаджарском районе во время освещения боевых действий между Азербайджаном и Арменией.

4 июня 2021 года оператор AzTV Сирадж Абышов и сотрудник государственного информагентства "Азертадж" Магеррам Ибрагимов (Алиоглу) подорвались на мине в Кельбаджарском районе. Их похороны прошли 5 июня 2021 года.

Директор Азербайджанского Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов считает, что журналистские организации сфокусировали внимание на главных проблемах, с которыми сталкиваются медиа в странах Европы.

"К сожалению, в печальном списке стран, которые чаще всего указываются в отчете среди государств с проблемами со свободой медиа, оказался и Азербайджан. В стране действительно удручающая ситуация со свободой медиа. Правда, число арестованных журналистов стало меньше. Но это результат того, что, в Азербайджане практически не осталось независимых и оппозиционных медиа, и преследовать, как говорится, уже больше и некого. Медиапространство полностью зачищено. Все телевидение, радио, подавляющее большинство интернет-медиа под контролем власти. Оппозиционных газет вообще не осталось. А принятый новый закон о медиа фактически станет последним гвоздем в гроб свободной журналистики", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Новый закон «О медиа» предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям Азербайджана полностью контролировать деятельность журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

При этом Гусейнов указал, что Совет Европы лишь ограничивается констатацией фактов. "Они отмежёвываются от авторства доклада, подчеркивая, что он распространен от имени партнеров. Совет Европы должен стать площадкой, требующей соблюдения странами-участницами обязательств в области свободы медиа. Против правительств, злостно нарушающих обязательства, должны приниматься меры взыскания в плоть до санкций в форме временного лишения голоса, замораживания участия и т.д.", - отметил Гусейнов.

Глава НПО "Группа права медиа" Халид Агалиев также указал на проблемы со свободой медиа в Азербайджане.

"Новый закон о медиа существенно ограничивает свободу журналистики. Он устанавливает жесткое регулирование, вводя реестры журналистов и органов медиа. Права журналистов, которые не смогут попасть в реестр, будут серьезно ограничены в плане доступа к информации, аккредитации на государственных мероприятиях, освещения уличных протестов. Кроме того, в Азербайджане сдерживающим фактором для свободы медиа является наличие уголовной ответственности за клевету и оскорбление. ОБСЕ и Совет Европы многие годы тщетно обсуждают вопрос с правительством вопрос о декриминализации диффамации", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

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