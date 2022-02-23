Комитет защиты журналистов призвал президента Азербайджана отменить закон "О медиа"

23 февраля 2022, 17:20

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Новый закон "О медиа" направлен на ограничение работы независимых азербайджанских СМИ, его следует отменить, указал Комитет защиты журналистов в обращении к президенту Азербайджана. Правозащитники также призвали освободить осужденных журналистов Полада Асланова и Афгана Садыгова.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря 2021 года парламент Азербайджана принял в третьем чтении закон "О медиа", который вызвал серьезную критику со стороны журналистов и экспертов. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович 25 января направила президенту Азербайджана письмо с призывом не подписывать закон и вернуть его на доработку, но Ильхам Алиев 8 февраля подписал закон. Новый закон усилил контроль властей над СМИ и ограничения для профессиональной деятельности, указали азербайджанские журналисты.

Новый закон «О медиа» предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям Азербайджана полностью контролировать деятельность журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

Исполнительный директор расположенного в Нью-Йорке международного Комитета защиты журналистов (КЗЖ) Роберт Махони от имени организации 22 февраля направил обращение к Ильхаму Алиеву в котором выражена «обеспокоенность по поводу растущих угроз свободе прессы и безопасности журналистов в Азербайджане». Сам документ датирован 19 февраля.

Закон «О медиа» значительно расширяет перечень оснований для закрытия и блокировки СМИ, отмечается в заявлении. "Закон пронизан двусмысленностью и обременительными требованиями, и кажется, что он намеренно рассчитан на уничтожение последних оставшихся бастионов свободных СМИ, освещающих страну. Мы призываем Вас признать широко распространенное среди независимого медиасообщества Азербайджана несогласие с законом и принять меры по отмене данного закона и обеспечению того, чтобы он никогда не использовался против представителей прессы", - говорится в заявлении, размещенном на сайте КЗЖ.

Кроме того, КЗЖ выразил обеспокоенность судьбой главреда азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полада Асланова и главреда новостного портала Azel.tv Афгана Садыгова, которые «в настоящее время находятся в заключении в отместку за свою журналистскую деятельность».

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Апелляционная жалоба Асланова не была удовлетворена, и его защита в апреле 2021 года обжаловала приговор в Верховном суде. Афган Садыгов 3 ноября 2020 года был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. 28 января 2021 года апелляционный суд сократил срок наказания Садыгову до шести лет лишения свободы, а 2 июля 2021 года Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил жалобу журналиста, сократив ему срок с шести до четырех лет. Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" включил в список политзаключенных и Асланова и Садыгова.

"Асланов, главный редактор независимых новостных сайтов Xeberman и Press-az, находится за решеткой с июня 2019 года по обвинениям в государственной измене. В ноябре 2020 года он был приговорен к 16 годам лишения свободы. Асланов издавна страдает от хронического заболевания сердца, и его состояние еще больше ухудшилось во время заключения", - отмечается в обращении Махони к Алиеву.

Несмотря на заболевания Асланова, администрация тюрьмы "неоднократно либо отказывала ему в медицинском лечении, либо оказывала неадекватную помощь", говорится в заявлении. "Асланов четыре раза объявлял голодовку в знак протеста против несправедливого приговора и жестокого обращения со стороны тюремной администрации... Слушание Верховного суда по кассации Асланова назначено на 24 февраля. Эта дата дает хорошую возможность для властей Азербайджана исправить несправедливость и, наконец, немедленно и безоговорочно снять обвинения с Асланова", - заявил комитет.

Афган Садыгов также проводил длительную голодовку, которую прекратил только тогда, когда Верховный суд сократил срок его заключения, напомнили правозащитники. "В течение последних семи месяцев Садыгов лечится в госпитале пенитенциарной службы от проблем с легкими, возникшими во время голодовки", - говорится в обращении.

"Мы призываем вас отменить закон «О медиа» и обеспечить, чтобы власти Азербайджана освободили Асланова, Садыгова и позволили им и всем другим журналистам в Азербайджане работать свободно и в безопасности", - подчеркивается в заявлении.

Полад Асланов после длительной голодовки постепенно восстанавливает здоровье и сохраняет бодрость духа, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жена Асланова Гюльмира. "Мы, надеемся, что завтра Верховный суд Азербайджана удовлетворит жалобу Полада, восстановит справедливость и мой муж обретет наконец свободу", - сказала Гюльмира Асланова.

Супруга Афгана Садыгова Севиндж Садыгова сообщила, что ее муж все еще лечится в госпитале Пенитенциарной службы. "Мой муж почти 250 дней проводил голодовку, в результате его здоровье было сильно подорвано. Оно еще полностью не восстановлено. Только в мае он получит право обратиться на УДО по истечению половины срока наказания. Но, мы надеемся, что власти проявят добрую волю и освободят его из-за состояния здоровья раньше", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Афган "конечно, не считает себя виновным", добавила Севиндж Садыгова. "Мы будем оспаривать законность приговора в ЕСПЧ. Но сейчас важно его освобождение по гуманитарным соображениям", - сказала она.

Напомним, Полад Асланов был обвинен в шпионаже в пользу Ирана и в том, что получал задания публиковать материалы, "дискредитирующие спецслужбы" Азербайджана. В обвинении фигурировали его публикации от 3 января и 5 января 2018 года на Xeberman.com, в которых рассказывается, как силовики требуют денег от турфирм за каждого паломника, выезжающего в Иран. На самом деле Полад критиковал вымогательство сотрудниками спецслужб денег у турфирм, при этом он не был голословен, а основывался на свидетельствах, заявила ранее "Кавказскому узлу" Гюльмира Асланова.

Афган Садыгов, по версии следствия, вместе с руководителем сайта Xəbərfakt.az Сакитом Мурадовым 9 мая 2020 года встретились с чиновниками администрации Сумгаита и потребовали у них 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. Садыгов и Мурадов были задержаны 13 мая того же года при получении 10 тысяч манатов (около 6 тысяч долларов). Садыгов отказался давать показания следствию, а Мурадов полностью признал свою вину, заявила Генпрокуратура Азербайджана. Защита Садыгова требовала оправдать журналиста, утверждая, что его "втянули в провокацию".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".