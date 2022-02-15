Суд в Баку отказался запретить журналистке Вагифгызы выезд из страны

15 февраля 2022, 04:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд отклонил представление судебных приставов, которые просили запретить азербайджанской журналистке Севиндж Вагифгызы выезд из страны. Журналистка и ее адвокат намерены добиваться закрытия производства по делу.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 мая 2019 года заместитель директора школы Эльмира Аландарова подала иск против Вагифгызы, потребовав извинений, денежной компенсации и удаления из сети видеосюжета о президентских выборах 11 апреля 2018 года. Судья предложил Аландаровой и Вагифгызы заключить мировое соглашение. Адвокат истицы заявил, что конфликт можно считать исчерпанным, если журналистка принесет извинения. Вагифгызы отказалась извиняться, сказав, что вину не признает. Бинагадинский райсуд частично удовлетворил иск замдиректора школы и обязал поменять заголовок видеосюжета. Журналистка не согласилась с этим решением. Апелляционный суд обязал Вагифгызы выплатить компенсацию в пользу истицы на сумму 1000 манатов (600 долларов). 25 июня 2020 года Верховный суд оставил в силе это решение. Позже размер штрафа был удвоен из-за обвинения журналистки в "неисполнении решения суда". 14 января приставы потребовали запретить Вагифгызы выезд из страны из-за того, что ставшее предметом судебного спора видео не удалено из интернета. Журналистка сочла требование неправомерным, поскольку видео опубликовано на ресурсе Meydan TV, и он отказывается удалять его. Редактор издания подтвердила это.

Короткий ролик был опубликован на Meydan TV под названием "ВЫБОРЫ 2018: замдиректора, контролирующая "карусель" на выборах". С 13 апреля 2018 года видео доступно на YouTube. В ролике видно, как замдиректора ходит по участку и периодически выходит из школы. Она требует от автора видео покинуть территорию школы. Журналистка замечает, что женщина долго находится на избирательном участке, на что та отвечает, что она завуч школы и посещала столовую. Автор задает вопрос по поводу людей, которых привела женщина. "Нет, я вывожу их. Не видите, я вывожу", - возразила завуч.

Судебные слушания по вопросу о запрете на выезд за границу несколько раз откладывались и, наконец, состоялись 14 февраля в Бинагадинском районном, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Севиндж Вагифгызы.

"Мы с моим адвокатом указали на то, что требование истца об удалении видеоматериала с сайта Meydan TV не имеет отношения ко мне. Мы представили справку от Meydan TV об отказе удалять видео. В общем-то, мы это ранее представляли и в отдел исполнения судебных решений, но они почему-то решили добиваться исполнения решения суда от меня", – рассказала Вагифгызы.

По ее словам, суд после совещания принял решение отклонить представление о вводе запрета на выезд журналистки за рубеж. "Конечно, у истца есть 20 дней, чтобы обжаловать это решение. Однако никаких юридических оснований для истребования от меня удаления видео нет. Часть судебного решения по выплате компенсации я выполнила. Теперь мы с моим адвокатом обратимся в отдел исполнения судебных решений, чтобы дело полностью закрыли", – сказала Вагифгызы.

При этом она считает назначенное ей наказание необоснованным. "Решение суда было абсолютно неправомерным. Это был видеорепортаж, и я показала все, как было в день выборов. Я ничего не комментировала. На видео попали мои вопросы к истице и ее ответы. Зрители сами могут сделать выводы. Решение суда противоречит Европейской конвенции прав человека. Мы уже направили жалобу в ЕСПЧ", – сказала Вагифгызы.

Она высказала удивление в связи с тем, что суд занял независимую позицию и не стал удовлетворять представление о введении запрета ей на выезд из страны.

Ее адвокат Зибейда Садыгова также удивлена решением суда. "Изначально мы были уверены в нашей правоте. Однако в реалиях нашей страны в судах всякое возможно. Мы рады, что судья Саадат Салимова приняла правильное решение. Это решение дает нам основания добиваться полного прекращения производства против Вагифгызы. То, что от нее зависело, она исполнила, выплатив штраф. Правда, мы не согласны с этим и оспариваем решение против нее в ЕСПЧ", – сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель Meydan TV Натиг Джавадлы подтвердил, что издание направило в суд справку о том, что отказывается удалять видео.

"Мы не удаляем видео. Материалы, публикуемые на Meydan TV, с момента их распространения принадлежат нашему ресурсу. Журналистка тут ни при чем. Она предоставила нам видео, мы его опубликовали, и теперь права на него принадлежат нам. Мы не намерены удалять видео. В нем нет оскорбления и клеветы, оно отражает то, что происходило на избирательном участке в день выборов. Мы до конца будем защищать Севиндж Вагифгызы", – сказал Джавадлы корреспонденту "Кавказского узла".

В Бинагадинском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об отклонении представления из органа исполнения против Вагифгызы.

Meydan TV, созданное находящимся в эмиграции азербайджанским блогером Эмином Милли в 2013 году, вещало в Интернете из Берлина и освещало проблемы коррупции, социальной сферы и правозащитные вопросы. Руководство издания закрыло свой офис в Баку в декабре 2014 года, объяснив это заботой о безопасности своих сотрудников. Вскоре стало известно об уголовном деле в отношении сотрудников Meydan TV о незаконном предпринимательстве. Севиндж Вагифгызы – репортер издания с момента его основания. Она начала работать журналистом в 2010 году и сразу стала писать о правах человека, о политзаключенных, имущественных правах и на другие социальные темы. Среди публикаций Вагифгызы – несколько расследований о коррупции, говорится в материале, опубликованном 18 июля 2021 года на сайте OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project – Центр по исследованию коррупции и организованной преступности).

Напомним, французская неправительственная организация Forbidden stories и 17 СМИ разных стран 18 июля 2021 года сообщили о том, что некоторые страны следили за политиками, журналистами и адвокатами при помощи шпионской программы Pegasus, которая была разработана израильской компанией NSO Group и устанавливалась на мобильные телефоны. Среди тех, за кем следили, были журналистки из Азербайджана Хадиджа Исмайлова и Севиндж Вагифгызы.