"Репортеры без границ" осудили насилие над журналистами в Азербайджане

14 февраля 2020, 13:29

Международная организация в защиту журналистов "Репортеры без границ" осудила давление на представителей медиа в Азербайджане во время парламентских выборов 9 февраля и призвала власти расследовать все случаи нападений на них.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Азербайджана объявил о победе правящей партии "Ени Азербайджан" на прошедших 9 февраля внеочередных парламентских выборах. Выборы прошли в обстановке "массовой фальсификации и вопиющего беззакония", заявил Национальный совет демократических сил Азербайджана. Во время голосования были зафиксированы вбросы бюллетеней, "карусели", недопуск наблюдателей и другие нарушения, которые не позволяют установить истинное волеизъявление избирателей, отметили руководители неправительственных организаций. По их мнению, избирком также представил завышенные данные о явке избирателей. 13 февраля ЦИК отменил результаты выборов в четырех округах.

"Репортеры без границ" (РБГ) заявили, что информированы о не менее 18 фактах, когда журналисты столкнулись с препятствиями в работе и подверглись насилию в Баку во время и после досрочных парламентских выборов в Азербайджане. "Когда в ночь на 11 февраля спецназ жестоко разогнал сидячую акцию оппозиционных кандидатов у здания ЦИК в Баку, семь журналистов были задержаны и избиты", - говорится в заявлении, опубликованном 13 февраля на сайте РБГ.

Кандидаты в депутаты и поддержавшие их избиратели вышли вечером 11 февраля на акцию протеста перед ЦИК Азербайджана, заявив о фальсификации парламентских выборов. Полиция разогнала протестующих с применением силы. Около 10 активистов обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших оказались журналисты.

РБГ также приводит сообщение редактора новостного сайта Basta.info Мустафы Гаджибейли с его страницы в Facebook, в котором он заявил, что его избили силовики. По данным РБГ, Гаджибейли был освобожден, но 12 февраля вызван в полицию. Кроме того, организация сообщает, что во время разгона акции были избиты шесть женщин-журналистов, освещавших это событие, их камеры и телефоны были отобраны.

Репортер Meydan TV Севиндж Вагифгызы получила серьезную травму руки и ушиб лица. Журналисты "Голоса Америки" Ульвия Гулиева и Айгюн Рашидова, корреспондент азербайджанской службы "Радио Свобода" Айтен Мамедова, журналисты-фрилансеры Айнур Эльгюнеш и Айтадж Таптыг получили различные травмы. Их вместе с другими задержанными отвезли на окраину города и около полуночи выпустили вдали от шоссе. Трое их коллег, включая известную журналистку-расследователя Хадиджу Исмайлову, следовали за ними в такси, но были задержаны и избиты, говорится в заявлении РБГ.

"Власти Азербайджана продолжают уничтожать политический и журналистский плюрализм, несмотря на свои международные обязательства и обещания гарантировать свободу и безопасность СМИ", - отметила глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии Жанна Кавелье.

По ее словам, независимая пресса сообщала о том, что журналисты подвергались насилию со стороны силовиков и работников избирательных комиссий. "Мы требуем прозрачного расследования, судебного преследования тех, кто совершил это насилие, и соблюдения Европейской конвенции о правах человека и Международного пакта о гражданских и политических правах", - добавила Кавелье.

В день выборов РБГ зафиксировали не менее восьми фактов нападения на журналистов. "Так, сотрудник азербайджанской службы Ислам Шихали подвергся давлению, что запечатлено на видео. На другом видео несколько человек пытаются помешать корреспонденту BBC Айгюн Мехман вести съемку. Али Сафару с сайта Yeni Cumhurriyet повезло меньше: член избирательной комиссии сломал ему камеру. Давлениям на избирательных участках и улицах города подверглись фрилансер Фатима Мовланлы, репортеры Turan Азиз Каримов и Фарид Гахраманов, корреспондент азербайджанской службы "Голоса Америки" Парвана Байрамова и редактор онлайн-СМИ Abzas.net, Ульви Хассанли", - заявляет РБГ.

По данным "Репортеров без границ", перед выборами 9 февраля СМИ и оппозиционные сайты были заблокированы или взломаны, как например Basta.info и Youksalich Namina.

"Азербайджан занимает 166 место среди 180 стран в Мировом индексе свободы прессы 2019 года. Большинство критических СМИ были закрыты, основные независимые новостные сайты заблокированы, в настоящее время в тюрьме находятся не менее шести журналистов", - говорится в заявлении РБГ.

Исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов считает, что проблема со свободой СМИ в Азербайджане "носит системный характер". "Сами выборы проходили на фоне содержания в тюрьмах шести журналистов, осужденных за свои публикации. Я считаю, что структуры Совета Европы, ЕС должны внимательно прислушаться к голосам местных правозащитных структур и авторитетных международных организаций как РБГ, и принять серьезные меры для исправления ситуации в Азербайджане со свободой медиа, прекращения давления на журналистов, обеспечения их безопасности, вплоть до применения санкции в отношении чиновников, посягающих на свободу медиа", - заявил Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Один из пострадавших 11 февраля журналистов Мустафа Гаджибейли сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 13 февраля со своим адвокатом был в Бинагадинской районной прокуратуре. "Я дал показания, прошел медобследование. Посмотрим, каковы будут результаты. Я пойду до конца, и буду требовать наказания всех виновных", - заявил Гаджибейли.

Журналистка Айтадж Тапдыг, сотрудничающая с Meydan TV, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что во время акции 11 февраля после задержания у нее отобрали мобильный телефон и до сих пор не вернули. Другая пострадавшая журналистка Севиндж Вагифгызы сообщила, что направила жалобу на действия силовиков в прокуратуру.

Представители МВД оказались недоступны для комментариев. Ранее глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов заявил, что акция протеста была пресечена из-за того, что не была согласована. По его словам, журналисты не были задержаны. "Задержаны участники акции, выдававшие себя за журналистов", - заявил он.

Напомним, Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ также выразил беспокойство в связи с насилием над журналистами во время разгона протестной акции 11 февраля и призвал власти Азербайджана наказать виновных.

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Кавказского узла" "Справочник" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".