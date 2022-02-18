Международные организации осудили насилие над журналистами в Азербайджане

18 февраля 2022, 02:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представитель ОБСЕ Тереза Рибейро осудила давление на журналистку Фатиму Мовламлы и ее коллег при освещении уличной акции в Баку, призвав власти расследовать этот инцидент. С аналогичным призывом к властям Азербайджана обратились также международные организации "Репортеры без границ" и Комитет защиты журналистов.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля около здания администрации президента Азербайджана полицейские задержали трех журналистов - Фатиму Мовланлы (Мовламлы), Севиндж Садыгову (Садыхову) и Теймура Керимова, которые пришли освещать пикет родственников погибших в Нагорном Карабахе солдат. Керимов позднее был отпущен, он сообщил, что получил легкое повреждение руки "от общения с полицией". Садыгова и Мовланлы не были отпущены вместе с ним. Силовики избили журналисток-фрилансеров Фатиму Мовланлы и Севиндж Садыхову, задержанных за видеосъемку около здания администрации президента Азербайджана, рассказали сами пострадавшие.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Тереза Рибейро осудила факт давления на репортера Фатиму Мовламлы при освещении уличной акции в Баку.

"Поступили сообщения о полицейском насилии в Азербайджане в отношении Фатимы Мовламлы и других работников прессы 15 февраля, это недопустимо. Журналисты должны иметь возможность исполнять свои обязанности в условиях безопасности. Надеюсь, власти проведут оперативное расследование", - написала она 17 февраля в своем аккаунте в Twitter.

Международная организация в защиту журналистов "Репортеры без границ" также раскритиковала давление на азербайджанских журналистов.

"Репортер Фатима Мовламлы и Севиндж Садыгова, жена арестованного редактора Azel TV, были арестованы с применением насилия после того, как снимали акцию протеста возле президентского офиса в Баку. "Репортеры без границ" призывают к прозрачному и быстрому расследованию этого шокирующего неправомерного поведения полиции", - говорится в публикации организации в Twitter.

Власти Азербайджана должны расследовать обвинения в проявленной полицией жестокости в отношении трех журналистов, задержанных во время освещения акции протеста в Баку, и разрешить всем представителям прессы свободно осуществлять свою работу, в свою очередь заявил базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (КЗЖ).

В документе указывается, что 15 февраля полиция задержала репортера независимого издания Azadliq Фатиму Мовламлы, сотрудницу сайта Azel.tv Севиндж Садыгову и главного редактора независимого YouTube-канала Kanal1 Теймура Керимова. Они были подвергнуты жестокому насилию со стороны сотрудников полиции.

"Власти должны полностью расследовать утверждения о возмутительно жестоком обращении полиции с журналистами и принять заслуживающие доверия шаги для предотвращения повторения подобных инцидентов", - заявила Гульноза Саид, координатор программы КЗЖ в Европе и Центральной Азии.

"Журналисты как проправительственных, так и критически настроенных СМИ должны иметь возможность свободно освещать демонстрации, не опасаясь произвольного задержания и жестокости полиции", - продолжила Саид.

Полицейские ударили Керимова по руке и колену, когда заталкивали его в полицейскую машину, сообщил он сам КЗЖ. Офицеры доставили его в 9-е отделение полиции Сабаильского района Баку, а через полчаса отпустили без предъявления обвинений.

Мовламлы и Садыгова подверглись полицейскому давлению, когда их сажали в автомобиль и затем уже в отделении полиции. Там их обвинили в том, что они снимали здание администрации, которое, по словам полиции, является охраняемым объектом, сообщили КЗЖ пострадавшие журналисты.

Однако, по словам журналисток, их задержали, когда протестующие находились за несколько кварталов от администрации президента, далее говорится в сообщении.

Сотрудники полиции требовали, чтобы журналисты удалили свои кадры, и дважды повалили Мовламлы на пол и неоднократно били ее ногами по животу и ногам. Офицеры также неоднократно обзывали бранными словам и оскорбляли Садыгову и Мовламлы, называя последнюю "проституткой".

Фатима Мовланлы сотрудничает с Azadlıq.info, в своих публикациях пишет о репрессиях против политических активистов в стране, и ее около 12 раз задерживали полицейские, в том числе на массовых акциях, рассказала в январе "Кавказскому узлу" Мовланлы.

Полиция также заявила задержанным, что они не имеют права выступать в качестве журналистов, поскольку не были включены в централизованный реестр журналистов, создание которого установлено новым законом о СМИ, вступившим в силу 8 февраля 2022 года.

Согласно закону "О медиа", подписанному президентом 8 февраля, Агентство по развитию медиа должно в течение полугода обеспечить создание реестра медиа и включить его в информационную систему электронного правительства. Новый закон предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям полностью контролировать деятельность журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

Полиция конфисковала и впоследствии вернула один из мобильных телефонов Садыговой. Сотрудники полиции хотели обыскать журналистов, чтобы изъять дополнительные телефоны, однако журналисты выразили протест и потребовали приглашения своих адвокатов, после чего полиция отступила, подчеркивает в своем заявлении КЗЖ.

Затем офицеры доставили Мовламлы и Садыгову в Главное управление полиции Баку, где через четыре часа их отпустили без предъявления обвинений. Все трое журналистов сообщили КЗЖ, что планируют подать официальные жалобы на обращение с ними со стороны полиции. КЗЖ обратился по электронной почте в МВД Азербайджана за комментариями, но не получил ответа.

Согласно исследованию КЗЖ, Садыгова продолжала вести репортажи для Azel.tv, после того как основатель и руководитель этого издания, ее муж Афган Садыгов был осужден и в настоящее время в отместку за свои критические репортажи отбывает четырехлетний тюремный срок.

Мовламлы и Садыгова рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что обратились к адвокатам для подготовки жалобы на действия полиции.

"Мы с Фатимой обратились к адвокатам, чтобы они составили жалобы на действия полиции. У каждой из нас будет свой адвокат. Кроме того, мы будем свидетелями по делу о физическом давлении друг на друга. Мы были очевидцами оскорблений и давления друг на друга. Меня не первый раз задерживают, но такой жестокости еще не было… Адвокаты подготовят жалобы в прокуратуру, суд - куда необходимо", - сказала Садыгова.

На вопрос - прошли ли журналистки медицинское обследования, Садыгова ответила отрицательно. "Дело в том, что они знают, как бить, чтобы следов не оставалось. Даже если есть очевидные следы насилия, все равно правоохранительные органы отрицают физическое давление. Яркий пример тому оппозиционный политик Тофиг Ягублу. Он предстал после освобождения из полиции с синяками и опухшими глазами, и практически не узнаваемым лицом. И все равно сказали [в прокуратуре], что полиция его не била, он сам себя бил. Мы через адвокатов будем настаивать на просмотре записей с камер видеонаблюдения в полиции, это выявит всю правду. Правда, замначальника столичной полиции нам заявил, что "камеры могут и не работать", как бы заранее "страхуя" сотрудников полиции. В любом случае, мы будем добиваться расследования", - сказала Садыгова.

1 декабря 2021 года полиция сорвала акцию в защиту активиста Партии народного фронта Азербайджана Салеха Рустамова, проводившего в заключении голодовку с требованием освобождения. В числе задержанных на акции оказался и член Национального совета демократических сил Азербайджана Тофиг Ягублу. Он утверждает, что силовики жестоко избили его во время содержания под стражей.

Мовламлы подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" слова Садыговой об обращении к адвокату для подготовки жалобы. "Я обратилась к адвокату Немату Керимли. Он будет готовить жалобу. Меня много раз задерживали. В этот раз били, издевались. Видимо таким способом они хотят заставить нас не снимать протесты граждан", - сказала Мовламлы.

Журналист Керимов оказался не доступным для комментариев.

Глава Группы права медиа Халид Агалиев считает, что журналисты обладают особыми юридическими защитными механизмами, чем другие граждане.

"Это связано с миссией журналистов по выполнению общественного контроля. Лица, вмешивающиеся в их профессиональную деятельность, несут уголовную ответственность. В УК есть специальная статья - 163-я. Она распространяется даже в случаях угрозы применения насилия, уже не говоря о самом насилии. Действия, совершенные в отношении двух журналисток в ходе последнего инцидента, влекут за собой такую ответственность. В соответствии с национальным законодательством и международными договорами правительство обязано как можно скорее расследовать этот инцидент и наказать виновных. Недостаточно опровергнуть такие события словами, что "такого события не было". Журналисты утверждают, что подверглись насилию в официальном учреждении, отделении полиции. Все подобные заведения контролируются камерами наблюдения. Опровержение должно сопровождаться видеодоказательствами", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно ст. 163 УК Азербайджана, за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов грозит до одного года исправительных работ, а по ст. 163.2 за те же деяния, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения, грозит лишение свободы на срок до одного года.

В данном случае адвокаты должны прежде всего обратиться в прокуратуру, пояснил Агалиев. "Если этот орган откажет в возбуждении уголовного дела, то его решение может быть обжаловано в суде. Если суды Азербайджана отклонят жалобы, то в перспективе девушки могут обратиться в ЕСПЧ", - сказал Агалиев.

Правозащитник Анар Мамедли также считает, что физическое давление на журналистов, изъятие их записывающих устройств является "незаконным вмешательством в их профессиональную деятельность".

"Что интересно, по словам журналисток, сотрудники полиции ссылались на новый закон о медиа, по которому они не имели права вести съемки, потому что их нет в реестре СМИ. Во-первых, реестр еще не создан. Во-вторых, допустим, они не журналисты, а просто граждане, что, они не имеют право снимать событие, очевидцем которого являются? Нигде в демократических государствах нет подобных запретов. Любой гражданин, независимо от профессии, рода деятельности может заснять любой митинг, пикет или вообще массовое мероприятие. Поэтому вмешательство полиции недопустимо, а в данном случае применение насилия уголовно наказуемо", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Мамедли, являющийся главой Центра мониторинга выборов и обучения демократии.

На его взгляд, в последнее время в Азербайджане увеличилось число случаев насилия полиции над активистами гражданского общества. "Мы видели подобный произвол в случае с Тофигом Ягублу. Правительство должно предпринять политические шаги для предотвращения такого насилия. Если этого не будет, то ответственность за это напрямую будут нести власти", - сказал Мамедли.

Начальник отдела в пресс-службе МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев рассказал о наказании полицейских за "грубое отношение" с журналистами. "В любом случае противоправные действия, в том числе против журналистов не приемлемы. За грубое обращение, в частности, с Фатимой Мовламлы эти сотрудники полиции отстранены от должности", - цитирует Гаджиева азербайджанская служба "Голоса Америки"*.

Однако Садыгова и Мовламлы не верят в то, что сотрудников полиции наказали. "Мы не верим в то, что кого-то наказали. Они не называют имен сотрудников. Они говорят о "грубом" обращении, хотя была применена и физическая сила. Но это отрицают", - сказала Садыгова, с мнением которой выразила согласие и Мовламлы.

Представители пресс-службы МВД Азербайджана оказались не доступны для комментариев.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.