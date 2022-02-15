Фатима Мовланлы . Фото https://www.meydan.tv/az/article/missing-opposition-activist-returns-home-update/?ref=article-related-artciles

15 февраля 2022, 16:10

Журналистки пожаловались на избиение после задержания в Баку

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики избили журналисток-фрилансеров Фатиму Мовланлы и Севиндж Садыхову, задержанных за видеосъемку около здания администрации президента Азербайджана, рассказали сами пострадавшие.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около здания администрации президента Азербайджана полицейские задержали трех журналистов - Фатиму Мовланлы, Севиндж Садыгову (Садыхову) и Теймура Керимова, которые пришли освещать пикет родственников погибших в Нагорном Карабахе солдат. Керимов позднее был отпущен, он сообщил, что получил легкое повреждение руки "от общения с полицией". Садыхова и Мовланлы не были отпущены вместе с ним.

Журналисты-фрилансеры Фатима Мовланлы и Севиндж Садыхова были избиты после задержания и выпущены из полиции только через четыре часа, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Фатима Мовланлы. Севиндж Садыхова, находившаяся рядом с ней, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" слова коллеги.

По словам девушек, они начали вести репортажную видеосъемку пикета у здания администрации президента, но к ним сразу подошли сотрудники Особой службы госохраны.

Мовланлы, Садыхову и репортера Теймура Керимова задержали и обвинили их в видеозаписи около правительственного объекта, при этом заявив, что они не входят в список журналистов Агентства по развитию медиа.

Согласно закону "О медиа", подписанному президентом 8 февраля, Агентство по развитию медиа должно в течение полугода обеспечить создание реестра медиа и включить его в информационную систему электронного правительства. Новый закон предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям полностью контролировать деятельность журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

Девушек отправили в 9-е отделение полиции Сабаильского района Баку, при этом Садыхову ударили при посадке в полицейский фургон. Мовланлы, по ее словам, избивали в отделении, бросив ее на пол в дежурной части. По словам Фатимы, ее били, припоминая ее предыдущие приводы в полицию и приговаривая, что она им "надоела".

Фатима Мовланлы сотрудничает с Azadlıq.info, в своих публикациях пишет о репрессиях против политических активистов в стране, и ее около 12 раз задерживали полицейские, в том числе на массовых акциях, рассказала в январе "Кавказскому узлу" Мовланлы.

Затем девушек привезли в Главное управление полиции Баку, где с ними беседовал заместитель начальника управления Вюгар Алекперов. Журналистки, по их словам, предупредили его о намерении пожаловаться в прокуратуру на избиение и сослаться на записи уличных камер видеонаблюдения. Алекперов на это ответил, что уличные камеры "иногда не действуют", уточнила Мовланлы.

После того, как Мовланлы и Садыхову выпустили из управления, на телефон Мовланлы позвонил Вюгар Алекперов и сообщил, что двое полицейских уволены за их избиение. Однако Мовланлы высказала сомнение, что полицейские уже наказаны. Фатима Мовланлы и Севиндж Садыхова, по их словам, намерены подать жалобу в прокуратуру Азербайджана.

В отделе по связям с общественностью МВД Азербайджана не ответили на телефонные звонки, передал корреспондент "Кавказского узла".

Председатель оппозиционной партии "Мусават" Ариф Гаджилы осудил задержание и применение силы к Мовланлы и Садыховой. "Задержание Севиндж Садыховой и Фатимы Мовланлы есть продолжение многолетней практики ущемления свободы слова в Азербайджане. Получение и распространение информации является конституционным правом любого гражданина Азербайджана", - написал на своей странице в Facebook Ариф Гаджилы, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

""Репортеры без границ" осудили насилие над журналистами в Азербайджане", "ИСБР обвинило власти Азербайджана в давлении на журналистку", "Конгрессмены США призвали к введению санкций против Азербайджана за нарушения прав человека".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 февраля 2022, 17:10

  • Махачкалинка задержана по подозрению в похищении ребенка

    Жительница Махачкалы заподозрена в похищении ребенка на городском проспекте, ее планируется заключить под стражу, сообщили сегодня следователи. Полиция Дагестана, опубликовавшая видеозапись похищения, утверждала, что женщину направили на психиатрическое лечение, обратили внимание пользователи Instagram.

15 февраля 2022, 17:06

15 февраля 2022, 16:29

  • Роженица из Ингушетии в тяжелом состоянии доставлена в Москву

    Мадина Аушева, впавшая в кому после рождения шестого ребенка в перинатальном центре Ингушетии, переведена на лечение в Федеральный центр мозга и технологий, состояние пациентки стабильно тяжелое, рассказали врачи. До родов у Мадины не было жалоб на здоровье, сообщили ее родные.

15 февраля 2022, 15:21

15 февраля 2022, 15:05

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи