Журналистки пожаловались на избиение после задержания в Баку

15 февраля 2022, 16:10

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Силовики избили журналисток-фрилансеров Фатиму Мовланлы и Севиндж Садыхову, задержанных за видеосъемку около здания администрации президента Азербайджана, рассказали сами пострадавшие.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около здания администрации президента Азербайджана полицейские задержали трех журналистов - Фатиму Мовланлы, Севиндж Садыгову (Садыхову) и Теймура Керимова, которые пришли освещать пикет родственников погибших в Нагорном Карабахе солдат. Керимов позднее был отпущен, он сообщил, что получил легкое повреждение руки "от общения с полицией". Садыхова и Мовланлы не были отпущены вместе с ним.

Журналисты-фрилансеры Фатима Мовланлы и Севиндж Садыхова были избиты после задержания и выпущены из полиции только через четыре часа, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Фатима Мовланлы. Севиндж Садыхова, находившаяся рядом с ней, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" слова коллеги.

По словам девушек, они начали вести репортажную видеосъемку пикета у здания администрации президента, но к ним сразу подошли сотрудники Особой службы госохраны.

Мовланлы, Садыхову и репортера Теймура Керимова задержали и обвинили их в видеозаписи около правительственного объекта, при этом заявив, что они не входят в список журналистов Агентства по развитию медиа.

Согласно закону "О медиа", подписанному президентом 8 февраля, Агентство по развитию медиа должно в течение полугода обеспечить создание реестра медиа и включить его в информационную систему электронного правительства. Новый закон предусматривает ряд ограничений, позволяющих властям полностью контролировать деятельность журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Закон "О медиа" в Азербайджане - приговор независимым СМИ".

Девушек отправили в 9-е отделение полиции Сабаильского района Баку, при этом Садыхову ударили при посадке в полицейский фургон. Мовланлы, по ее словам, избивали в отделении, бросив ее на пол в дежурной части. По словам Фатимы, ее били, припоминая ее предыдущие приводы в полицию и приговаривая, что она им "надоела".

Фатима Мовланлы сотрудничает с Azadlıq.info, в своих публикациях пишет о репрессиях против политических активистов в стране, и ее около 12 раз задерживали полицейские, в том числе на массовых акциях, рассказала в январе "Кавказскому узлу" Мовланлы.

Затем девушек привезли в Главное управление полиции Баку, где с ними беседовал заместитель начальника управления Вюгар Алекперов. Журналистки, по их словам, предупредили его о намерении пожаловаться в прокуратуру на избиение и сослаться на записи уличных камер видеонаблюдения. Алекперов на это ответил, что уличные камеры "иногда не действуют", уточнила Мовланлы.

После того, как Мовланлы и Садыхову выпустили из управления, на телефон Мовланлы позвонил Вюгар Алекперов и сообщил, что двое полицейских уволены за их избиение. Однако Мовланлы высказала сомнение, что полицейские уже наказаны. Фатима Мовланлы и Севиндж Садыхова, по их словам, намерены подать жалобу в прокуратуру Азербайджана.

В отделе по связям с общественностью МВД Азербайджана не ответили на телефонные звонки, передал корреспондент "Кавказского узла".

Председатель оппозиционной партии "Мусават" Ариф Гаджилы осудил задержание и применение силы к Мовланлы и Садыховой. "Задержание Севиндж Садыховой и Фатимы Мовланлы есть продолжение многолетней практики ущемления свободы слова в Азербайджане. Получение и распространение информации является конституционным правом любого гражданина Азербайджана", - написал на своей странице в Facebook Ариф Гаджилы, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".