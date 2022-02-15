Журналисты задержаны в Баку на месте пикета родственников солдат

15 февраля 2022, 12:48

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Полицейские оттеснили от здания администрации президента Азербайджана вышедших на пикет родственников погибших солдат и задержали трех журналистов, которые пришли освещать акцию протеста.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2021 года Минтруда Азербайджана рапортовало о назначении выплат более 7000 членам семей военных, погибших в 2020 году во время войны в Нагорном Карабахе. В некоторых случаях членам семей погибших солдат приходится проводить акции протеста, чтобы донести свои проблемы до властей, указали тогда азербайджанские правозащитники.

Сегодня 15 членов семей погибших военнослужащих попытались провести пикет перед зданием администрации президента Азербайджана, требуя присвоить официальный статус шехида их сыновьям, погибшим на войне в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Участники акции держали в руках портреты погибших солдат. Полиция вытеснила пикетчиков и около десятка журналистов в переулок, расположенный примерно в 50 метрах от администрации президента, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

Вытесняя протестующих, полицейские задержали журналистов Фатиму Мовланлы, Севиндж Садыгову и Теймура Керимова. Керимов позднее был отпущен, он сообщил, что получил легкое повреждение руки "от общения с полицией".

Садыхова и Мовланлы, по состоянию на 12.08 мск, оставались задержанными, их телефоны не отвечали, передал корреспондент "Кавказского узла".

Подробности обострения карабахского конфликта осенью 2020 года собраны в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".