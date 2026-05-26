110 азербайджанских семей возвращены в Агдам

В Агдам сегодня вернулись 417 членов азербайджанских семей, покинувших город во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая в Агдам была возвращена 41 семья (156 человек) бывших вынужденных переселенцев. Им вручили ключи от квартир.

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение азербайджанских переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

Сегодня в город Агдам возвращены 110 семей (417 человек) бывших вынужденных переселенцев, сообщает АПА.

Эти семьи ранее временно проживали в различных районах республики - в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет Report.

"Мы с большим волнением ждали этого момента. Я очень рад, что теперь мы будем жить в своем родном доме", - сказал сегодня агентству один из переселенцев Мухаммед Мамедов.

Вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Напомним, в ноябре 2023 года, вскоре после окончания боевых действий, власти Азербайджана объявили о планах вернуть до конца 2026 года в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей (140 тысяч человек). Несмотря на строительство дорог, энергетических объектов и жилья, темпы переселения сдерживаются минной опасностью, нехваткой рабочих мест и нерешёнными вопросами землепользования, констатировали в апреле 2026 года аналитики.

Сообщение о минных инцидентах в Карабахе вызвало дискуссию о причинах ранений и гибели людей В зоне бывшего карабахского конфликта периодически подрываются на минах силовики, саперы и местные жители. С ноября 2020 года, когда завершилась 44-дневная война в Карабахе, до конца декабря 2025 года в Азербайджане 415 человек стали жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов. Из них 71 погиб, еще 344 получили ранения.

Села Карабаха и Восточного Зангезура, куда возвращаются жители, полностью очищены от мин, но за пределами населенных пунктов сохраняются опасные зоны, пояснили специалисты.

Жители Азербайджана, вернувшиеся в Карабах, рассказали "Кавказскому узлу", что обустраивают быт и находят работу. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с занятостью и инфраструктурой, переселенцы отмечают улучшение условий жизни.

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Недостаточно просто дать жилье переселенцам, власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули аналитики.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".