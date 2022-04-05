Активисты в Баку усомнились в эффективности политики Совета Европы в отношении Азербайджана

05 апреля 2022, 20:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Новый план действий Совета Европы для Азербайджана на период 2022-2025 годов был представлен в Баку на церемонии с участием генерального секретаря этой организации Марии Пейчинович-Бурич. Совет Европы планирует оказать консультативную и техническую помощь демократическим реформам в Азербайджане на 9,6 миллионов евро. Однако активисты усомнились в эффективности политики Совета Европы в отношении Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", представительства Совета Европы и Евросоюза за три года, в 2015-2018 годах, потратили на реализацию проектов по поддержке свободы выражения, борьбе с коррупцией и повышению качества и эффективности правосудия в Азербайджане более пяти миллионов евро. Проекты не только не достигли своих целей, но и усугубили ситуацию в сфере защиты прав человека, ранее заявили активисты.

Новый план действий Совета Европы для Азербайджана на период 2022-2025 годов был представлен 4 апреля в Баку на церемонии с участием генерального секретаря этой организации Марии Пейчинович-Бурич.

На презентации в бакинском отеле Hilton планы приняли участие представители правительства Азербайджана, офисов международных организаций в Баку, руководители структур - бенефициаров проектов Совета Европы, передает корреспондент "Кавказского узла".

План действий охватывает реформы политической системы, преобразования в области организации и проведения выборов. На реализацию плана предусматривается выделение 9,6 миллионов евро.

"Основная цель плана - добиться проживания азербайджанского народа в демократическом обществе и ускорить развитие демократических учреждений. Это уже третий по счету план действий", - сказала Бурич.

При этом она заметила, что при реализации предыдущих планов действий - на 2014-2018 годы и 2018 - 2021 годы - были сделаны значительные шаги к цели.

По ее словам, в ходе исполнения предыдущих планов тысяча азербайджанских юристов участвовала в проектах по освоению европейского права и повышению своей профессиональной подготовки.

Она также указала на ратификацию Азербайджаном Конвенции Лансароте о защите детей от сексуальной эксплуатации.

Генсек Совета Европы даже увидела "повышение роли гражданского общества Азербайджана" и "большой прогресс в обеспечении верховенства закона".

При помощи Совета Европы в Академии юстиции Азербайджана были организованы тренинги для судей и работников судов. 500 журналистов и представителей гражданского общества приняли участие в тренингах по гендерному равенству.

"Словом, есть положительные достижения. Однако в определенных сферах есть проблемы, и это касается свободы выражения мнений, выборов, справедливого правосудия. Новый план действий охватит и новые сферы. Речь идет об искусственном интеллекте, экологии и климатических изменений, о борьбе с торговлей людьми, злоупотреблениями наркотиками и их торговлей", - далее указала Мария Пейчинович-Бурич.

В свою очередь, министр юстиции Фикрет Мамедов заявил, что Азербайджан придает важное значение связям Азербайджана с Советом Европы, и отметил, что уже был ряд достижений.

По его словам, новый план действий охватывает 22 приоритета. Говоря о реформах в Азербайджане, Мамедов заявил о большой работе, проведенной в судебной системе. Судейский корпус обновлен на 75 процентов, привлечены молодые кадры, есть подвижки в обеспечении гендерного равноправия, сказал министр.

"В центре внимания модернизация инфраструктуры и создание хай-тек судов. При участии Всемирного банка в столице и регионах были построены 35 новых современных комплексов зданий судов, в том числе 11 за последний год. Они оснащены системой "Электронный суд", играющей важную роль в повышении прозрачности судов", - сказал Мамедов.

Он также заявил об успехах в борьбе с туберкулезом в тюрьмах. По словам министра, ВОЗ даже открыл учебных центр для изучения и применения практики Азербайджана в других странах.

Далее состоялись обсуждения плана действий.

Одним из бенефициаров проектов СЕ является совет прессы Азербайджана. По словам руководителя Совета прессы Афлатуна Амашева, при поддержке СЕ были реализованы проекты по повышению профессиональной подготовки журналистов Азербайджана, повышению их информированности о конвенциях СЕ, развитию медиа в регионах страны, обеспечению гендерного равенства в СМИ.

"Очередной план действий предусматривает взаимодействие с целью принятия закона о диффамации в Азербайджане. Он будет предусматривать отмену уголовного наказания журналистов за диффамации. Споры о защите чести и достоинства, деловой репутации будут рассматриваться исключительно в плоскости гражданского права. За диффамацию больше не будут сажать. Одновременно мы продолжим принимать меры по повышению ответственности журналистов, чтобы избегать случаев диффамационных разбирательств", - сказал Амашев корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Общества защиты прав женщин Новелла Джафароглу считает, что членство в СЕ способствует совместному решению проблем в области прав человека.

По ее словам, в последнее время в стране стало меньше политически мотивированных арестов. "К сожалению, в стране все еще есть политзаключенные. Однако в последнее время уже нет массовых арестов по политическим мотивам", - сказала Джфароглу корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по мнению главы Центра "Право и развитие" Хафиза Гасанова, членство в Совете Европы не привело к существенным изменениям в Азербайджане в области прав человека, демократии, избирательной реформы, свободы СМИ.

"Не было достигнуто прогресса в демократизации, обеспечении прав человека, верховенства закона, независимости судебной власти, свободы собраний, развитии гражданского общества", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, планы действий реализуются формально. "Принят третий план. Но есть ли результаты предыдущих проектов? Есть ли прогресс в области свободных выборов? Есть ли развитие свободы собраний? Что-то положительно повлияло на развитие гражданского общества? Существует ли постоянный диалог между гражданским обществом и государством? Все это входит в обязательства Азербайджана перед Советом Европы. Положительных эффектов в этих областях не наблюдалось. Формально проводились какие-то мероприятия, но не более. Выборы в стране по-прежнему вызывают критику международных организаций, они фактически безальтернативны. Протестные акции не разрешаются. Если речь идет об избирательной реформе, то Совет Европы должен говорить не только с властью, но со всеми заинтересованными сторонами политического процесса", - отметил Гасанов.

Редактор информационного агентства Turan Шахин Гаджиев также считает, что сотрудничество Совета Европы с Азербайджаном в сфере демократии носит более формальный характер.

"Принимаются какие-то законы, ратифицируются Конвенции, но все это остается на бумаге. На практике из года в год ограничиваются возможности для свободы слова, развития независимых СМИ, деятельности журналистов-расследователей. Эффективность программ определяется не проведением мероприятия, присоединением к конвенции или заявлениями, а реальными делами и результатами. К сожалению, в последние годы Совет Европы сотрудничает с властями и проправительственными органами", - сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Знакомый с текстом Плана действий глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли выразил сомнения в эффективности результатов программы.

"План действий больше носит декларативный характер. Намеченные меры носят общий характер. Нет конкретной дорожной карты мер. К примеру, в области выборов необходимо было бы, наконец, изменить принципы формирования избирательных комиссий и вывести их из-под контроля правящей политической силы. Нет мер по ликвидации зависимости судебной власти от исполнительной. Предыдущие Планы действий также были декларативными и их реализации не привели к серьезным переменам. Серьезных изменений в развитии СМИ, гражданского общества и судебной системы в стране не произошло. Совет Европы реализует эти Планы действий с большим количеством государственных органов и провластными СМИ. Когда-то, в нулевые годы, Совет Европы привлекал к сотрудничеству гражданское общество. Однако в последние семь - восемь лет при созерцательной позиции Совета Европы власти фактически устранили независимые институты гражданского общества. В Азербайджане идет процесс имитации реализации стандартов СЕ", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов раскритиковал выступление генсека СЕ в Баку.

"Госпожа Бурич говорит о каких-то достижения, развитии гражданского общества, обучении тысячи юристов. Но в стране осталось считанное число независимых адвокатов. На практике независимые НПО не могут работать в стране. С 2014 года многие активисты и журналисты вынуждены были покинуть страну из-за преследований. Некоторых посадили, но после освобождения из-за отсутствия возможностей для свободной деятельности они не могут осуществлять проекты по продвижению демократических ценностей. Я сам избежал ареста, но меня лишили гражданства и подвергли вынужденной эмиграции. Чиновники Совета Европы играют в имитацию "демократических реформ", навязываемую ими властями", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

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