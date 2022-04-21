Активисты призвали Комитет ООН по правам человека помочь в освобождении Эльчина Мамеда

21 апреля 2022, 07:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Комитет ООН по правам человека от общественного объединения "Правовое просвещение молодежи Сумгайыта" направлено обращение с призывом оказать содействие в освобождении из тюремного заключения азербайджанского правозащитника Эльчина Мамеда.

Как писал "Кавказский узел", Сураханский районный суд Баку 8 октября рассмотрел обращение правозащитника Эльчина Мамеда с просьбой заменить оставшийся ему срок лишения свободы на условный или перевести его в колонию-поселение в связи с отбытием трети наказания. Прошение не было удовлетворено. Апелляционный суд 9 декабря 2021 года оставил в силе решение об отказе азербайджанскому правозащитнику Эльчину Мамеду в смягчении наказания. Правозащитник назвал решение суда заказным.

Эльчин Мамед подвергся уголовному преследованию на основании заявления жительницы Сумгаита о том, что после обращения к Мамеду за правовой помощью она обнаружила пропажу из сумки драгоценностей на 7500 манатов (4500 долларов). 16 октября 2020 года Мамед был приговорен к четырем годам заключения по обвинению в краже и незаконном хранении оружия. Правозащитник не признал вину.

Общественное объединение "Правовое просвещение молодежи Сумгайыта" обратилось в Комитет ООН по правам человека с призывом оказать содействие в освобождении из тюремного заключения руководителя этого НПО Эльчина Мамеда, сообщило 20 апреля агентство "Туран".

Настоящей причиной ареста Эльчина Мамеда стали его отчеты о ситуации с правами человека в Азербайджане, а также его критические публикации в адрес властей в социальных сетях и разоблачение фактов коррупции, заявили авторы обращения.

Азербайджанские суды отклонили жалобы правозащитника на вынесенный ему приговор и теперь он намерен добиваться признания неправомерности вынесенного в отношении его приговора в Европейском суде по правам человека, информировало агентство.

В своем обращении общественное объединение "Правовое просвещение молодежи Сумгайыта" призвало Комитет ООН по правам человека добиться условно-досрочного освобождения правозащитника до принятия окончательного решения о незаконности его ареста.

Напомним, что Эльчин Мамед входит в опубликованный в конце февраля Союзом "За свободу политзаключенных Азербайджана" список 126 политзаключенных.

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