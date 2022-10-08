На Кубани перед Крымским мостом открылись автостоянки

08 октября 2022, 14:29

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В Краснодарском крае организованы стоянки для водителей, которые не могут проехать в Крым после обрушения полотна Крымского моста.

Как сообщал "Кавказский узел", на Крымском мосту сегодня утром вспыхнул пожар. На автомобильной дороге взорвался грузовик. В это время по ж/д путям ехал грузовой поезд с топливом. Цистерна взорвалась. Была повреждена автомобильная дорога. Поезда перестали ходить в Крым. Причиной ЧП стал подрыв грузового автомобиля, заявил НАК.

Одна стоянка открыта в районе поселка Ильич, вторая - на развилке "Тамань - Волна". Там организована работа туалетов и полевых кухонь. Кубань готова открыть семь стоянок в случае необходимости, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Напомним, строители начали возводить мост через Керченский пролив в 2016 году, 15 мая 2018 года была открыта автомобильная часть, движение большегрузов по мосту началось 1 октября того же года. Пассажирские поезда по нему стали ходить с 23 декабря 2019 года, а регулярное железнодорожное грузовое сообщение открылось в июле 2020 года. Паромная переправа Тамань-Керчь закончила работу в сентябре 2020 года.

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