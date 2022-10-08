Туристы размещены в Анапе после обрушения пролетов Крымского моста

08 октября 2022, 18:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После обрушения конструкций Крымского моста в санаториях Анапы размещены около тысячи туристов, ехавших в Крым поездами. Туристам, которые не смогли попасть в Крым, предоставлена возможность выбрать другое направление отдыха или бесплатно вернуться в место отправления, сообщили глава Минтуризма и компания-перевозчик.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня рано утром на Крымском мосту движение было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелось семь цистерн грузового состава, два автомобильных пролета моста частично обрушились. В Краснодарском крае организованы стоянки для водителей, которые не могут проехать в Крым после обрушения полотна Крымского моста. Минтранс России отчитался о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту в реверсивном режиме и анонсировал восстановление движения поездов сегодня вечером.

В связи с повреждением железнодорожной части Крымского моста, поезда, идущие в Крым перенаправлены в Анапу, на базе железнодорожного вокзала развернут оперативный штаб, сообщила сегодня мэрия города. "Работает консультационный пункт, всем нуждающимся во временных пунктах пребывания, обеспечивают транспортировку и размещение в анапских здравницах. Многие убывают своим ходом. На месте организован подвоз питьевой воды, работают экстренные службы", - сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

По данным на 17.00 мск, на вокзал уже прибыли около 1000 туристов. "Все они распределены во временные пункты размещения, организованные на базе анапских здравниц", - отчиталась мэрия.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), которая осуществляет железнодорожные перевозки в Крым, за свой счет отправит обратно пассажиров поездов, следовавших в Крым и вынужденно направленных в Анапу из-за взрыва на Крымском мосту, заявил генеральный директор компании Александров Ганов.

"Мы предоставим возможность пассажирам вернуться в пункты отправления за наш счет, бесплатно", - заявил Ганов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Глава Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что туристы могут заменить тур в Крым на другой туристический регион. "Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам для этого необходимо обратиться к администраторам средств размещения (отелей, санаториев и т.д.), в которых у них забронирован номер", — уточнила Догузова в своем Telegram-канале.

Паромная переправа в Крым начнет работу 9 октября, сообщил сегодня оперштаб Кубани. "По результатам работы оценки текущей погодной ситуации в акватории - Керченская паромная переправа в части организации пассажирских перевозок начнет работать во второй половине дня 9 октября", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

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