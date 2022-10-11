Четвертый паром начал работу на Керченской переправе

11 октября 2022, 10:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Четыре парома отправляются в рейсы через Керченский пролив с интервалом в два часа, сообщил сегодня министр транспорта Крыма. К 10 октября на паромах были перевезены 407 грузовых машин и 1756 пассажиров, отчитался Минтранс России.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября Минтранс России отчитался, что паромная переправа через Керченский пролив начала работу, движение пригородных поездов через Крымский мост восстановлено, а на Керченской переправе 10 октября планируется запустить третий паром. Днем 10 октября между материком и полуостровом курсировали два парома, предназначенные для грузовиков и рейсовых автобусов, рассказали "Кавказскому узлу" водители, ожидающие очереди на переправу.

Четвертый паром приступил к работе на Керченской переправе к утру 11 октября, сообщил сегодня и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. "В работе уже четыре парома. "Керченский-2" и "Ейск", а также паромы одного класса "Лаврентий", "Мария", - сказал он.

По словам Лукашенко, теперь паромы отправляются каждые два часа, один оборотный рейс занимает четыре часа, пишет "Интерфакс".

Запланирован также выход на маршрут дополнительных судов, уточнил сегодня Николай Лукашенко. "Все ходят паромы: три, приписанные к портам Керчи, и прибывший из Ейска "Лаврентий". И еще [дополнительные суда] ждем. В пути еще как минимум один паром", - приводит его слова ТАСС.

Лукашенко уточнил, что идущий в Керчь паром – железнодорожный, его переоборудуют для перевозки автомобилей, информирует агентство.

По данным Минтранса, к 10 октября в обоих направлениях было перевезено на паромах 407 грузовых машин и 1756 пассажиров. "В ближайшее время запланировано прибытие дополнительных автомобильных паромов", - уточнило ведомство вечером 10 октября в своем Telegram-канале.

По словам министра транспорта Виталия Савельева, к 10 октября в гостиницы были доставлены и размещены там пассажиры следующих в Крым, но переадресованных в Анапу поездов. "Для этих целей задействовано 8 автобусов. Перевезено в места размещения и обратно к поездам более 2000 человек. Кроме того, подготовлены автобусы для осуществления перевозок к паромам со стороны Краснодарского края и со стороны Республики Крым", - отмечается в публикации в Telegram-канале министерства.

После запуска переправы пробки на дорогах к Крымскому мосту и паромам достигают в Краснодарском крае нескольких километров, а стоящие в них люди не понимают, куда им лучше ехать, пожаловались вечером 9 октября пользователи Telegram-чатов, назвав ситуацию "адом". Минтранс рапортовал о запуске двустороннего движения по автомобильному мосту и заверил, что переправа на паромах бесплатна.

Напомним, утром 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились. Вечером 8 октября, по данным Минтранса, первый пассажирский поезд из Симферополя в Москву проехал по мосту.

Керченская паромная переправа до запуска Крымского моста выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа закончила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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