Магомедов заявил о попытке срыва пикета в поддержку Гаджиева

06 мая 2024, 20:07

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Молодой человек в медицинской маске попытался присоединиться к одиночному пикету в поддержку Абдулмумина Гаджиева, рассказал заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Он счел это попыткой сорвать акцию.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Сегодня, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда Гаджиев был задержан. Они срывались только из-за провокаций и задержаний пикетчиков. Пикетчиков доставляли в полицию, однако они все равно продолжили кампанию в поддержку Гаджиева. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодняшний пикет в поддержку Абдумумина Гаджиева начинался спокойно, но затем произошел инцидент, похожий на провокацию, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов.

"Начиналось как обычно. Большого внимания силовиков не было. Но потом была небольшая попытка провокации. В какой-то момент подошёл молодой человек в медицинской маске и развернул плакат с надписью: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Как только я увидел это, я свой плакат свернул и сказал, что уступаю ему право проведения пикета. Он стоял на пикете. Я попросил сотрудников полиции, которые стояли рядом, включить свои видеокамеры. И сказал, что благодарю человека за гражданское мужество, потому что он вышел на пикет, но обращаю внимание, что стоять на пикете в маске и без документов закон запрещает, поэтому прошу снять маску", - сказал Магомедов.

По его словам, молодой человек "наотрез отказался". "Я попросил сотрудников полиции проверить личность этого человека. Полицейские увели его в сторону и после недолгого общения отпустили. При этом полицейские сказали, что данные его записали. После этого я продолжил проведение пикета", - рассказал Магомедов, отметив, что сегодня прохожие не подходили, но водители по традиции приветствовали пикет сигналами.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года, но дата ее рассмотрения пока не назначена, защитники вносят дополнения к апелляционной жалобе, сообщил 29 апреля адвокат Гаджиева.

Ситуация с апелляцией на приговор Гаджиеву не меняется, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арсен Шабанов. "Дата ещё не назначена. Пока идёт подготовительный процесс", - сказал он.

Супруга Гаджиева Дана Сакиева сообщила, что на свидании с мужем была давно, ещё когда он был в СИЗО Махачкалы. "В СИЗО свидания только через стекло, по телефону. Личного общения нет. К тому же ездить в Новочеркасск за пределы Дагестана сложно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что к трудностям родственники Гаджиева уже адаптировались. "Сейчас нормально себя чувствуем. С органами отношений нет. Никто не беспокоит", - сказала Дана Сакиева.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Напомним, в январе 2024 года еженедельные пикеты коллег в поддержку Гаджиева трижды были сорваны. Так, 29 января журналист "Нового дела" Идрис Юсупов* вышел на одиночный пикет в поддержку Гаджиева, но силовики создавали помехи акции, пока ее не пришлось завершить из-за того, что аналогичный плакат рядом с Юсуповым развернул другой мужчина.

Неделей ранее, 22 января, неизвестный мужчина с листком в руках также попытался встать рядом с Юсуповым, который проводил пикет в поддержку Гаджиева. После этого журналист вынужден был свернуть акцию.

15 января одиночный пикет в поддержку Гаджиева попытался провести Магомед Магомедов. К нему присоединился другой пикетчик, и силовики задержали журналиста, обвинив его в нарушении правил проведения одиночной акции. Однако суд не нашел признаков правонарушения в его действиях, и Магомедов был освобожден. Он счел срыв пикета спланированной провокацией силовиков.

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* 24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.

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