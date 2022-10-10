Водители рассказали о сложностях дороги в Крым после взрыва на мосту

10 октября 2022, 21:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Электрички по Крымскому мосту ходят по расписанию, рассказали в Южной пригородной пассажирской компании. Водители грузовиков и легковых автомобилей пожаловались на длительное ожидание паромов и пробки.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября Минтранс России отчитался, что паромная переправа через Керченский пролив начала работу, движение пригородных поездов через Крымский мост восстановлено, а на Керченской переправе 10 октября планируется запустить третий паром, сообщил Минтранс. Пользователи Telegram пожаловались на многочасовое ожидание в пробках на пути из Краснодарского края в Крым.

После запуска переправы пробки на дорогах к Крымскому мосту и паромам достигают в Краснодарском крае нескольких километров, а стоящие в них люди не понимают, куда им лучше ехать, пожаловались вечером 9 октября пользователи Telegram-чатов, назвав ситуацию "адом". Минтранс рапортовал о запуске двустороннего движения по автомобильному мосту и заверил, что переправа на паромах бесплатна.

Пригородные поезда между Керчью и Анапой ходят по расписанию ежедневно, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), осуществляющей железнодорожные перевозки по Крыму, а также Керчью и Анапой. В каждом направлении курсируют по два поезда. Согласно расписанию, первый поезд из Анапы выезжает в 9.18 мск и прибывает в Керчь в 11.08 мск; второй отправляется из Анапы в 19.55 мск, в Керчи он будет в 21.46 мск. Электричка из Керчи стартует в 6.45, приезжая в Анапу в 8.37; второй поезд выезжает из Керчи и 19.16 и в 21.08 прибывает в Анапу. На уик-энд назначен еще один поезд, отправление из Анапы в 12.13, а из Керчи в 14.40. Насколько электрички востребованы, в ЮППК ответить затруднились.

В данный момент ажиотажа на электричках нет, заверил корреспондента "Кавказского узла" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский. По его словам, туристический сезон завершается, а пригородными поездами пользуются жители Краснодарского края и Крыма. "Электрички пользовались повышенным спросом в сезон в связи с отсутствием авиасообщения. Опция популярная. Это было решением для многих – доехать на поезде до Анапы, а затем пересесть на электричку. Это было дешевле, чем ехать с материка на полуостров напрямую", - рассказал Уманский.

В настоящее время осуществляют перевозки два парома, в ближайшее время планируется задействовать ещё два парома", сообщил сегодня Минтранс Крыма в своем Telegram-канале. Большегрузные автомобили (фуры) перевозятся со сортировочной площадки (бывший аэропорт Керчь), где по месту поступления формируются партии для погрузки на паром. Малотоннажные грузовые авто и пассажиры перевозятся из порта "Крым"", - указано в сообщении.

Днем 10 октября между материком и полуостровом курсировали два парома, предназначенных для грузовиков и рейсовых автобусов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" водитель Александр, который ехал из Краснодарского края в Крым. При этом, он отметил, что "под грузовиками также понимаются тяжелые фуры".

Наталья сообщила, что все перевозки на паромах осуществляются бесплатно. По ее словам, она едет на малотоннажном автомобиле Mercedes-Benz Sprinter и ждать места на пароме приходится достаточно долго, если ехать на полуостров. За раз паром может взять не более 15-16 машин.

Легковые машины едут по мосту, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Ольга, ехавшая со стороны Крыма. По ее словам, она простояла около часа в пробке. Однако в сторону Крыма, по ее словам, наблюдается многокилометровая пробка.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 21.30 мск протяженность пробки в сторону Крыма составляет 1,06 километра

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