Аналитики сочли реакцию Владимирова на сожжение Библии подражанием Кадырову

06 мая 2024, 21:03

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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров своей активностью по делу о сожжении Нового Завета копирует реакцию Кадырова на сожжение Корана, пытаясь заработать политические дивиденды, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Обвиняемым грозят реальные сроки, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая три жителя Новоалександровска были задержаны за публичное сожжение Нового Завета, они подозреваются в оскорблении чувств верующих и хулиганстве. Видео с извинениями двух участников инцидента с сожжением Нового завета в Ставропольском крае опубликовал губернатор Владимир Владимиров и сообщил, что один из них участников инцидента - несовершеннолетний. Молодые люди признали вину и пообещали больше так не делать. 4 мая суд арестовал трех молодых людей по делу об оскорблении религиозных чувств и хулиганстве. Следствие сообщило, что двум из них предъявлено обвинение в оскорблении религиозных чувству верующих (часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса России) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса России), третьему обвинение будет предъявлено позднее.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* видит в действиях губернатора Владимира Владимирова кальку реакции главы Чечни на сожжение Корана Никитой Журавелем.

"Действия Владимирова приводят к выводу, что модель реакции Кадырова на сожжение Корана стала примером для подражания. Сначала принудительные извинения, практика которых уже давно вышла за пределы Чечни, потом оценка действий задержанных в стиле "их родственники пострадают". Все это очень напоминает кальку. Он этой активностью пытается заработать себе политический вес", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

27 февраля суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве. Защита заявила, что обжалует приговор. 20 мая 2023 года силовики задержали Никиту Журавеля в Волгограде. По версии следствия, задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, сообщил Следком. После задержания Журавеля глава СКР распорядился передать его дело в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и по меньшей мере девять государственных и общественных наград. Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Действия Владимирова направлены не только на внутреннюю аудиторию, полагает Ганнушкина*. "Он играет на всю Россию. Цель – показать, что любой гражданин, совершивший такой поступок, будет наказан. Надо сказать, что сжигать книги – невероятная глупость. Сжечь книги - в принципе дикость и безобразие, попытка какой-то демонстрации со стороны этих молодых людей, что, безусловно, недопустимо. А что касается антуража вокруг этого инцидента, то все напоминает историю с сожжением Корана", - отметила она.

Политолог Сергей Жаворонков также видит в действиях Владимирова подражание Кадырову. "Он копирует Кадырова. Хотя нужно сказать, что Владимиров не особо пользуется уважением. Он не местный, родился в Ставропольском крае, но всю много лет прожил на Ямале, вплоть до назначения губернатором. У него в крае не сильная популярность, у него арестованные заместители за коррупцию. У Владимирова не самая благоприятная ситуация, и он пытается пропиариться как великий патриот, защитник православия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

14 марта 2021 года суд в Ставрополе постановил заключить под стражу на два месяца зампредседателя краевого правительства Александра Золотарева, задержанного по подозрению в получении взяток на 63 миллиона рублей. Следствие считает Золотарева сообщником министра строительства и архитектуры Алексея Когарлыцкого в деле о взятках. Золотарев признан виновным в получении взяток на десятки миллионов рублей, он приговорен к девяти годам лишения свободы и штрафу в 150 миллионов рублей. Суд при этом оправдал Золотарева по делу о превышении должностных полномочий

По мнению Жаворонкова, молодые люди поступили глупо. "Сожжение религиозной литературы – поступок дурацкий. Я сам христианин и для меня это все довольно странно. Но вместе с тем я противник всех этих статей 282 Уголовного кодекса России (возбуждение ненависти либо вражды по признаку пола,расы, религии) и тому подобных. Я считаю, что если какой-то дурак сжег Библию, то в целом ничего страшного, их не надо за это сажать", - отметил он.

Чаще всего за уничтожение религиозной литературы наказывают штрафом или обязательными работами, сообщил эксперт Исследовательского центра "Сова"* Михаил Ахметьев.

"Надо понимать, что по частям 1 и 2 статьи 148 Уголовного кодекса России практика очень маленькая, а по делам об уничтожении религиозной литературы или атрибутики - совсем крошечная. В тех случаях, когда обвинение предъявлено только по этой статье, и дело доходит до приговора, чаще всего в качестве наказания назначают либо обязательные работы, либо штраф. Так, в прошлом году житель Астрахани, который возле торгового центра поджёг маленькую бумажную иконку, был осуждён по части 1 статьи 148 УК и приговорён к 200 часам обязательных работ. Подростки в Перми, которые сожгли в костре икону, сопровождая это нацистскими салютами, тоже получили обязательные работы, причём всего по 100 часов», - сказал он "Кавказскому узлу".

В начале февраля 2023 года стало известно об уголовном деле по статье об оскорблении чувств верующих, которое было заведено на 19-летнего астраханца. По данным следствия, он, находясь около торгового центра в Астрахани, публично сжег икону. Молодой человек вину признал и раскаялся. Суд признал его виновным в публичном оскорблении чувств верующих и приговорил его к 200 часам обязательных работ.

Что касается обвинений в хулиганстве, то здесь правоприменительная практика отличается более суровыми наказаниями. "Однако обвинение по статье о хулиганстве (части 2 статьи 213 Уголовного кодекса России) - тяжелее. Если оно дойдёт до суда, то велика вероятность назначения как условного, так реального лишения свободы. Дело не в характере конкретно этого инцидента, просто такова практика по этой статье. Если посмотреть данные Верховного суда за 2023 год, то из 830 осуждённых 381 был приговорён к условному сроку, 293 - к реальному. Вообще идея квалифицировать инциденты с сожжением богослужебной литературы, которые сопровождались какими-то высказываниями, одновременно по статьям об оскорблении чувств верующих и хулиганстве - свежая. Есть дело Журавеля, которому дали ровно столько, сколько и просил гособвинитель. Есть ещё дело египтянина Сайда Абдельразека, которого в Ульяновске осудили по аналогичным обвинениям за сожжение Корана где-то ночью на мосту. Он получил полтора года колонии поселения и штраф в 150 тысяч рублей", - рассказал эксперт.

Адвокат Евгений Черноусов считает, что широкий общественный резонанс может привести к суровому наказанию молодых людей. "Все зависит от того, насколько большим будет общественный резонанс. Если это выйдет за пределы края, то наказание будет жестким. Как в случае Журавеля в Чечне. Если же в ближайшие недели про это перестанут говорить, то молодые люди могут получить условный срок или штраф с обязательными работами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о случаях публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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