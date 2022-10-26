Возобновление движения фур по Крымскому мосту отложено до декабря

26 октября 2022, 17:07

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Проезд грузовиков по Крымскому мосту будет возобновлен не ранее декабря, сообщил Минтранс России. Число паромов на Керченской переправе увеличено до семи.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о планах возобновить движение грузовиков по Крымскому мосту вечером 15 октября. Власти не дают информации о возобновлении движения фур по Крымскому мосту, хотя обещанный вице-премьером срок истек, пожаловались 16 октября ожидающие проезда в Крым водители.

После взрыва на Крымском мосту возросла роль Керченской переправы, которая возобновила работу 9 октября. 23 октября на переправе начал работать шестой паром. 25 октября пользователи интернета пожаловались на многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидают своей очереди на паромы.

Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года, сообщил сегодня Минтранс России в своем Telegram-канале.

24 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале отчитался о ходе ремонта Крымского моста. "На Крымский мост поставили весь объем необходимых для ремонта металлоконструкций, а это 1 218 тонн. Их изготовили в рекордные сроки. На специальной площадке рабочие уже приступили к сборке новых пролетов. Мы также увеличили количество рабочих до 450 человек, а количество задействованной на объекте техники – до 45 единиц", - написал он.

На Керченской паромной переправе в среду начал работу седьмой паром - железнодорожный "Авангард", сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

"Железнодорожный паром "Авангард" тоже вышел на линию. Это седьмой паром, работающий на Керченской переправе", - процитировал "Интерфакс-Юг" слова представителя пресс-службы Минтранса Крыма.

"Кавказский узел" также писал, что 23 октября Минтранс России сообщил о запуске шестого парома на переправе через Керченский пролив. Оперштаб Кубани объявил, что с 27 октября будет ограничен проезд грузовиков к Керченской паромной переправе. Минтранс России уточнил сегодня, что на паромах Керченской переправы решено перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально-значимыми товарами, а остальные грузы можно возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах.

Напомним, до открытия моста из Краснодарского края в Крым паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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